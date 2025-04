«Nunca me he sentido limitada por ser mujer, ni tampoco he dejado que me limitaran»

«Tenemos la suerte de que Maje nos eligiese», asegura Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, la primera empresa privada de Europa en lanzar un cohete al espacio. Maje, como así llaman a la aspense María Jesús Alberola Puerto, explica cómo fue su aterrizaje en PLD Space, «desde el primer momento conecté con la empresa, tanto por las personas que me entrevistaban como por el proyecto que me contaban, la frescura; se notaba que era gente joven, con ganas de hacer grandes proyectos; además entraba a un departamento nuevo y a mí me gustan los retos». Tras terminar Ingeniería Aeronáutica en la Politécnica de Madrid, Maje entra como becaria en Air Europa y allí se queda nueve años. «Me gustaba mucho mi trabajo, el mantenimiento de los aviones y la gestión, y me encanta Madrid, aunque, después de haber pasado la pandemia en soledad, tenía claro que necesitaba irme a una ciudad más tranquila, cerca de casa y del mar, mi mar». Es mayo de 2021, PLD Space tiene 60 empleados, minoría de mujeres en puestos técnicos y Maje entra en Gestión de Programas.

Maje, en el centro, cerca de su mar. | COLECCIÓN FAMILIAR

Solo cuatro años más tarde, en abril de 2025, esta empresa aeroespacial tiene más de 300 empleados —20 % son mujeres— y ocupa una nave de 12.000 metros cuadrados en el Parque Empresarial de Elche, a donde se muda desde otra de 2.500 que se queda pequeña. «Querer construir cohetes», aquel sueño inicial de Raúl Torres y Raúl Verdú, que nació en el jardín de la casa de Torres, se convierte en realidad empresarial en 2011. En 2014 ya cuenta con su propio banco de ensayos en el Aeropuerto de Teruel, en 2018 alcanza un acuerdo con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) para lanzar un cohete suborbital —máximo a 100 km—, el MIURA 1, desde El Arenosillo, en Huelva, algo que logran con éxito en octubre de 2023. Para esas fechas, Gestión de Programas, con Maje como responsable, tiene dos miembros y sólo diecisiete meses más tarde, son 19. A finales de 2024, esta ingeniera aeronáutica certificada en el Project Management Institute se convierte en la primera mujer de la Comisión Ejecutiva de PLD Space.

Pedro Sánchez, Pdte. del Gobierno; Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; teniente general Julio Ayuso, Dir. gral. del INTA; con parte del equipo de PLD Space en la presentación de MIURA 1 en la base de El Arenosillo (Abajo, 2.ª por la dcha., M.ª Jesús Alberola). | PLD SPACE

Conversamos con Maje, Ezequiel y la responsable de Comunicación, María Climent, una tarde de primavera de 2025, en la denominada Sala Pedro Duque, que el astronauta firma cuando asiste a Beyond, el encuentro con colaboradores donde PLD Space presenta, en octubre de 2024, su plan para liderar la industria del espacio desde el continente europeo. En la inmensa nave tecnológica, eficiente y cibersegura se alzan dos vertientes paralelas y principales, por un lado, los espacios abiertos donde se reúnen, comparten tesón y conocimiento, y generan nuevos planes; y en el otro, ocupando el centro de tanto esfuerzo, y visible a través de una gran cristalera, la creación en directo de los núcleos de este sueño: MIURA 5 y LINCE. Resume Ezequiel: «A medida que vamos ejecutando un sueño, conforme vas haciéndolo realidad, lo estiras y metes cosas nuevas; muchas de las que queríamos lograr hace tres años las estamos cumpliendo, porque antes soñaban cuatro y ahora somos trescientos. Esa es la clave, solo con horas no va, requiere ilusión, tiempo, y mucho esfuerzo». Y Maje añade: «Es convertir este proyecto en propio, de cada uno».

María Jesús Alberola Puerto, en el centro de control de PLD Space durante el día del lanzamiento de MIURA 1, 2023. | PLD SPACE

Volar

Nacida en 1986, Maje evoca su infancia siendo una «niña tranquila, un poco introvertida, muy amiga de mis amigos, formal, buena estudiante». Así lo ratifica su hermana Marta, cuatro años más joven: «Siempre fue un gran referente para mí y ser su hermana y ver dónde ha llegado, me hace sentir orgullo cada día. Recuerdo comentar con los profesores del cole que la inteligente, la que sacaba dieces en los exámenes de Matemáticas era mi hermana; y cómo aguantaba estoicamente sacrificando parte de sus vacaciones para conseguir avanzar en su carrera. Nunca tiró la toalla y cada verano me mostró la ética del esfuerzo y lo que es luchar por lo que una quiere». Maje expresa: «Abrí camino, pero Marta dice que se lo puse muy difícil. Aunque somos de ramas diferentes, ella es del mundo del Marketing, seguro que, por lo aprendido de nuestros padres, somos iguales, nunca nos rendimos, nos gusta ser superindependientes y eso lo luchamos hasta las máximas consecuencias». Maje y Marta son hijas de Víctor Manuel, médico, y María Jesús, enfermera. Para Maje, sus padres han sido referentes. «Tal y como he visto su desarrollo profesional independiente, no tenía dudas de que yo tenía que hacer algo equivalente»; además, «siempre me han animado a seguir adelante y a no rendirme».

Cuando Víctor Manuel y María Jesús eligieron colegio para Maje no había centros educativos con comedor en Aspe y comenzó en la vecina Novelda, en el Colegio San José de Cluny, y después en el Colegio Padre Dehon, de la misma localidad. Rememora Maje que cuando tenía que hacer un circuito en casa, lo hacía con su padre y disfrutaban mucho, «siempre he tenido claro que la tecnología me gustaba y hacia lo que quería encaminarme; los aviones me llamaban mucho la atención, es curioso entender cómo un avión vuela; y eso, unido a mi predilección por los retos, lo difícil, lo poco común, me condujo a la ingeniería aeronáutica». Manuel Albert, profesor de Física de Maje, tras más de veinte años, recuerda la llegada de María Jesús para cursar Bachillerato, «enfrentándose a muchos cambios: de etapa, de centro, de compañeros, de profesorado…, siendo adolescente, etapa difícil por sí misma. Desde el principio notamos su gran madurez, su capacidad de concentración y observación se reflejaba tanto en su actitud como en su mirada, percibíamos un potencial suficiente para asegurar que podía llegar adonde quisiera, aunque sus metas fueran muy ambiciosas y el camino difícil».

Esta joven, después de practicar tenis, baloncesto, gimnasia rítmica, y haberse prendado de la vela y el mar, se va a Madrid con 18 años, «quería estudiar fuera de Alicante, vivir sola, madurar por mí misma, experimentar la universidad», y aunque para «mis padres fuera duro, ellos siempre han luchado por mi independencia, crecimiento y desarrollo personal». Para Maje, «independencia es tomar mis propias decisiones, tener mi criterio y poder expresarlo donde se requiera; eso siempre he podido hacerlo, mi entorno me ha respetado para conseguirlo». Tras ocho años, terminó Ingeniería Aeronáutica «porque soy muy cabezota, hubo momentos duros, pero logré remontar y lo conseguí». Por eso para las niñas que quieran estudiar carreras tecnológicas, Maje cree que es «importante que las conozcan y que sean libres para elegir lo que quieran» y les dice que «pueden lograr lo que se propongan».

Parte del equipo de PLD Space, con María Climent y M.ª Jesús Alberola (1.ª y 2.ª por la izda. respectivamente) en la exposición de MIURA 1 en Elche. | PLD SPACE

Ensayos

Narra Maje: «Cuando entré en PLD Space me encontré un proyecto con un objetivo claro, lanzar, y mucho trabajo por hacer para conseguirlo. Mi principal responsabilidad es asegurar que todas las actividades pendientes están planificadas, identificando tiempos y recursos necesarios; y coordinar que todo avanza. Por supuesto no todo transcurre según lo planificamos, por ello es importante la rápida gestión de los cambios, buscando de manera ágil alternativas que permitan cumplir los objetivos, sin que implique retrasos». Maje, explica Ezequiel, tenía ya «una experiencia muy relevante, transversal y, conforme han ido evolucionando las necesidades, ella ha ido creciendo y desarrollando una mezcla magnífica de mano izquierda y mano derecha, la primera para ayudar a la gente a cumplir los objetivos de tiempo, calidad y costes, y la derecha para enderezar cuando no se cumple». Maje añade que «el éxito de que las cosas ocurran no es mío, porque son las personas que trabajan en el proyecto las que hacen que estas sucedan. Por eso debe haber acompañamiento, entendimiento, ayuda al equipo en la búsqueda de soluciones, sin imposiciones; hago un poco de psicóloga también, creo que ese es el logro de mi rol en PLD Space». Climent lo confirma así: «Absolutamente todo el mundo la respeta y la quiere de una manera increíble porque te transmite paz y tranquilidad». La tranquilidad que caracteriza su existencia y la que busca en su mar cuando se escabulle.

Ensayo, aclara Maje, «es lo que realizamos para validar lo que diseñamos, y para ello seguimos los estándares de la Agencia Espacial Europea». En PLD Space, sigue describiendo, «estamos muy obsesionados con ensayar y así validar componentes, subsistemas, sistemas, todo, antes de estar integrado en el lanzador completo; es superimportante ensayar por capas, de lo pequeñito a lo más grande; lo que hacemos diferente es ir escalando los proyectos para aprender de unos a otros; es construir un cohete más pequeño, primero, y luego uno más grande. Es asegurar que las cosas funcionan y reducir riesgo para el lanzamiento. Y así nos preparamos siempre, también para cuando lancemos MIURA 5 desde la Guayana Francesa». Para cumplir estos objetivos, PLD Space necesita «un equipo superunido, capaz de levantarse unos a otros en las dificultades, que los problemas no sean de unos solo porque entre todos los solucionamos». Y lo que une a sus 300 trabajadores, todos diferentes y de una veintena de nacionalidades, «son sus valores: dinamismo, trabajo duro, compañerismo, simplificar las cosas; no todos pueden trabajar aquí, los problemas hay que solucionarlos en horas, días como mucho, ser conscientes de que, si tu compañero no evoluciona, tú tampoco; el objetivo tiene que ser común». Respecto al entorno, expresa Climent «nuestro compromiso social formativo es alto y ya hemos firmado acuerdos con 15 centros de FP de Alicante para, aparte de realizar un programa de prácticas, involucrarnos en el desarrollo de los planes más adecuados a lo que vamos a necesitar, como son los puestos de producción, que estamos montando una fábrica del futuro desde cero: teníamos diez posiciones de profesionales técnicos y las hemos multiplicado por cinco».

Liderazgo

El tan esperado lanzamiento del MIURA 1, «una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida», dice Maje, «lo viví en el centro de control, con los compañeros del INTA; en cuanto pude, corrí a reunirme con mi equipo —situado en el edificio de enfrente—, nos abrazamos y lloramos todos». A Maje, que siempre saca lo positivo de las cosas, no le avergüenza reconocer que llora alguna vez, se considera fuerte, con mucho aguante, aunque «hay momentos que nos superan; entonces lloro, libero y vuelvo a coger las riendas». Sabe que el mundo donde se mueve es «más de hombres que de mujeres», y que nunca «me he sentido limitada en nada por ser mujer, aunque tampoco he dejado que me limiten. Si tú no crees que eres igual o mejor en algunos casos al hombre que tengas enfrente o al lado, ¿cómo vas a defenderlo? Y si actúas como tal, te respetan»; lo que sí ha sentido es tener que «demostrar la valía por ser joven, porque existe como una desconfianza en que lo que propones pueda ser técnicamente válido», por eso Maje prefiere «hacer y demostrar, que no convencer a nadie de que es capaz». Cuando se consulta a Maje sobre las cuotas, dice que «es positivo implementar acciones que mejoren y favorezcan la inclusión de las mujeres, aunque también se lo tienen que merecer. Por cumplir una cuota no vale meter a más mujeres, porque perdemos todos; para mí eso no beneficia a las mujeres. Ante igualdad de condiciones, sí que creo que es positivo por dar visibilidad, por darle el valor a la mujer que durante muchos años no ha tenido». Y al hablar de liderazgo femenino, se refiere al «acompañamiento, soporte, entendimiento, empatía, que es cierto que es muy propio de las mujeres en general, lo que ayuda a que una mujer pueda ser considerada como una referente, una líder en una organización».

En 2023, PLD Space, con Maje como responsable de proyecto, recibió el premio Proyecto del Año del Project Management Institute por el lanzamiento de MIURA 1. Seguro que vendrán muchos más para Maje y PLD Space, donde, en palabras de Ezequiel, «se está haciendo el I+D del vehículo y de la fábrica al mismo tiempo, estamos definiendo el proceso de producción en serie, para poder hacer no cuatro, sino 30 cohetes en un año» y donde también «estamos creando los líderes del futuro; Maje, María están creciendo para verdaderamente estar a la altura de los requerimientos de la compañía, y eso hay que hacerlo desde dentro. Por eso llamamos al cohete MIURA, porque no nos vamos a parar con nada». Maje piensa en su entorno, su profesión, y espera que sigan «apareciendo retos y que estos desafíos me hagan crecer profesionalmente, evolucionar y, al final, seguir aprendiendo dentro de mi rama», como el espíritu de PLD Space y por eso pide éxito para su empresa, «conseguir todo lo que nos proponemos, que no es poco», y que el triunfo cosechado con MIURA 1 se mantenga y lance hacia la victoria «todos nuestros proyectos futuros».