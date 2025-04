Paciente con tendones rotos: "Me estoy planteando pedir un préstamo para operarme por la privada"

Francisco José Gómez López, de 51 años, es un paciente con los tendones rotos en el hombro izquierdo que asegura sufrir fuertes dolores que le impiden dormir. En seguimiento de cáncer, su oncólogo en el Hospital General de Alicante le pidió, según ha explicado a este diario, una resonancia magnética que certificó que sufre una rotura parcial intrasustancia, también conocido como desgarro, en el tercio medio del tendón supraespinoso, lo que hace que no pueda subir el brazo más allá de determinada altura. Con el otro brazo va por el mismo camino.

El paciente sufrió un tumor testicular del que fue intervenido en noviembre de 2000, recibió quimioterapia y ahora está libre de enfermedad con un seguimiento cada tres meses y aparte sufre epilepsia, para lo que toma medicación. También un tumor benigno en la axila.

Secuelas

"Sufrí metástasis en abdomen, pulmón y ganglios. Tengo secuelas. Se me han roto los tendones del brazo sin esfuerzo porque tengo la invalidez absoluta, no puedo trabajar ni hacer nada. Me hicieron una resonancia y me mandaron al traumatólogo pero en ventanilla, donde fui con el papel del oncólogo, me dan cita para un año pese a que en el informe pone que está roto el tendón. Me dicen que hay una lista de espera de un año y que no me van a ver, y me han mandado un opiáceo. No puedo estar un año tomando esto porque ya me medico para la epilepsia", declara el paciente.

Es tal el dolor que dice sufrir que baraja pedir un préstamo para ir a un traumatólogo privado. Este jueves tuvo que acudir a Urgencias. En el parte, el médico indica que "es un paciente ya diagnosticado de tendinopatía de ambos hombros pendiente de valoración por Cirugía Ortopédica y Traumatología. Fue visto por su oncólogo el 4 de abril. Acude hoy porque presenta aumento de dolor".

Visita a Urgencias

Sobre la exploración realizada se indica en el informe que sufre "dolor a la movilización y palpación en la cara anterior, con presencia de arco doloroso a partir de 50-60º (...) No alteraciones vasculares ni neurológicas", y el diagnóstico principal es de tendinopatía del manguito bilateral.

El paciente considera que todo se debe a efectos secundarios de la quimioterapia, que le tuvo dos meses sin salir de casa. Asegura que el cuadro de epilepsia apareció tras el tratamiento del cáncer. Sea como sea, está preocupado porque también le duele la pierna y sufre problemas de equilibrio. Este año lleva varias biopsias de estómago por dolores y afirma que le han quitado en el último año quince pólipos por ahora "buenos".

Francisco López Gómez con algunos de sus documentos médicos / Pilar Cortés

Dolores de huesos

"No puedo hacer ningún esfuerzo. Algo está fallando. Desde hace tres años se me inflaman muchas cosas del cuerpo. Aparte de los tendones, los dolores de huesos son brutales. En cinco años he empeorado mucho y quiero calidad de vida". Además, relata que sufrió un resfriado pero tuvo que llamar al 112 porque el antibiótico le dio reacción y le enviaron una ambulancia.

Una cosa que le choca es que en el Servicio de Atención al Paciente le han dicho, afirma, "que espere un par de meses para poner una reclamación porque no me van a hacer caso".

También se queja de que el médico de cabecera le mandó una ecografía de tendones y no le han llamado todavía.

