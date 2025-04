Hasta un año para una primera visita con el traumatólogo y dos con el neurólogo

Las listas de espera no solo afectan a las operaciones quirúrgicas, también a las primeras consultas en la provincia de Alicante. Es decir, cuando el médico de cabecera envía una hoja de interconsulta al médico de hospital para que vea a una persona o esta necesita atención especializada. Así, un paciente en seguimiento de cáncer que ha sido diagnosticado con una rotura de tendones en un brazo tras una resonancia que le pidió su oncólogo ha sido informado de que tendrá que esperar un año para que le vea un traumatólogo en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, según ha expuesto a este diario.

El paciente acudió a ventanilla, señala, a por su cita "y me dijeron que hay lista de espera de un año y que no me van a ver antes, y me han mandado un opiáceo".

Dos años lleva esperando su primera cita con un especialista otro paciente que expuso su caso a este diario cuando la demora era de un año. Es una persona joven que fue derivada por sufrir dolores de cabeza.

Migrañas

Su médico de cabecera le dio volante en marzo de 2023 para que el neurólogo valore las migrañas que sufre pero todavía no sabe cuándo le examinará el especialista que le pertenece en el Hospital de Sant Joan. Este viernes ha ido a reclamarlo. "Me han dicho que ya están al tanto en Neurología y que me llamarán pronto", declara confiando en que esta vez sea así.

La falta de neurólogos afecta también al propio hospital, y personal y asociaciones de pacientes se movilizaron el pasado mes de noviembre en demanda de un refuerzo de plantilla en esta y otras especialidades deficitarias en el centro.

Sobre este tipo de situaciones, fuentes de la Conselleria de Sanidad señalan que la demora depende siempre de la gravedad de la patología, que la define el facultativo en cada caso. "En los casos prioritarios, en función de la gravedad del pronóstico, es mínima", aseguran.

Un robot con inteligencia artificial para agilizar la lista de espera en oftalmología / Alex Domínguez

El conseller, Marciano Gómez, marcó como uno de sus objetivos la reducción de la lista de pacientes con prioridad 1, es decir, los que tiene que ser operados en un plazo máximo de 30 días por el riesgo vital que presenta su patología. “Para este Consell es prioritario intervenir según la gravedad de los pacientes porque su salud está por encima de los números, por eso nos basamos en criterios sanitarios y no estadísticos", dijo.

Según los últimos datos publicados por la Conselleria de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2024, la provincia de Alicante sufre amplias listas de espera quirúrgicas con más de 27.000 personas inscritas (dos mil más que seis meses antes) y una demora superior a los 100 días para cirugía en la mitad de los hospitales públicos.

Esta circunstancia junto al retraso que sufren las pruebas diagnósticas y las primeras consultas en las especialidades médicas ha disparado la contratación de seguros de salud por parte de los alicantinos para acudir a tratarse en la sanidad privada. Sin olvidar que la Conselleria de Sanidad deriva operaciones a la privada para aligerar listas de espera.

Según el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2025 de la Fundación IDIS, un documento que analiza la evolución, el peso y la contribución del sector privado al sistema sanitario, 1.106.951 personas cuentan con un seguro privado en la Comunidad Valenciana (el 20 %).

Esto supone un incremento anual del 6,4% en el número de asegurados y del 8,9% en el volumen de primas en el período 2018-2024, y representa el 8,4% del mercado nacional en volumen de primas.

Operaciones en la privada

El sector de la privada realiza el 30 % del total de operaciones en la Comunidad Valenciana, el 22 % de las altas y el 26 % de las urgencias mientras el gasto sanitario en provisión privada representa el 30 % del total en sanidad.

En concreto, el sector sanitario privado cuenta en la región con 23 hospitales, lo que supone el 37 % del total de la comunidad, y 2.444 camas, el 17 % del total. Asimismo, dispone del 42 % de las resonancias magnéticas y un 37 % de los mamógrafos.

La cifra de conciertos en la Comunidad Valenciana es de 405 millones sobre un gasto público de 9.524 millones, lo que representa un 4,25% del gasto sanitario público.

Al respecto, el presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), Juan Abarca, ha manifestado que "con uno de cada cuatro ciudadanos con seguro de salud privado y un uso cada vez más frecuente de esta cobertura, es esencial poner sobre la mesa la destacada evolución del sector asistencial privado en los últimos 15 años".

Listas de espera

Esta semana, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer el informe del Sistema Nacional de Salud con los últimos datos sobre listas de espera quirúrgica, según los cuales los pacientes en la Comunidad Valenciana tuvieron que esperar 93 días de media para intervenciones quirúrgicas no urgentes al finalizar 2024. Esto supone que está por debajo de la media nacional (situada en 126 días).

La información compartida por el departamento ministerial destaca una reducción de dos días en el tiempo medio de espera de los pacientes para ser operados. Un 22,9 % llevan más de seis meses de espera.

Más demora

Si se compara con los datos del corte de junio de 2024, se observa que el volumen de listas de espera se ha reducido, pues entonces había en el país más pacientes sin operar. Sin embargo, el tiempo de espera sí se ha visto incrementado, ya que al inicio del verano se situaba en 121 días.

Traumatología encabeza la lista de especialidades que presentan más colapso. Los procedimientos con mayor demora son la prótesis de cadera y la de rodilla, con 103 y 120 días de espera, respectivamente, y son además las operaciones para las que mayor porcentaje de pacientes superar el tiempo máximo de seis meses, en concreto el 15,3 y el 18,4 por ciento de los pacientes exceden este límite para cada una de las intervenciones.

Le siguen en demora Oftalmología, Cirugía General y Digestivo. En cambio, en Cirugía Torácica es lo contrario.

Las especialidades con menores tiempos medios de espera son Cirugía cardíaca, Dermatología y Oftalmología. En contraposición, la especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica, seguida de Neurocirugía y Angiología y Cirugía Vascular.

Procesos frecuentes

Especificando por intervenciones, la cirugía cardíaca coronaria, es decir, el "by-pass", la espera media se sitúa en 45 días: solo un 1,2 por ciento de los pacientes aguarda más del plazo máximo establecido. La cirugía cardíaca valvular presenta 65 días de espera media: un 5 % de los pacientes supera los seis meses.

En Cirugía General el promedio de espera es de 57 días, en Ginecología con 68 días y Cardiología con 71 días. Las especialidades con mayores tiempos de espera son: Dermatología con 131 días. Neurología con 129 días, y Traumatología con 119 días.

