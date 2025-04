Seis personas hospitalizadas por intoxicación alimentaria en un bar de Alicante

Un brote de toxiinfección alimentaria ha afectado a siete personas en Alicante por consumir alimentos en un bar del centro de Alicante, de las que seis necesitaron de ingreso hospitalario. Así lo ha confirmado la Conselleria de Sanidad, que activó la vigilancia epidemiológica desde el Centro de Salud Pública de Alicante. Este departamento realizó inspección en el establecimiento, que estuvo cerrado, pero actualmente ya está abierto, tras limpieza y desinfección de equipos y superficies, según las mismas fuentes.

La comunicación de este brote tuvo lugar el 31 de marzo y todos los pacientes están ya de alta por mejoría clínica, aunque una de ellas ha estado prácticamente un mes ingresada por los efectos de la intoxicación, sufriendo diarreas con incontinencia fecal, datos de sepsis en las primeras horas de hospitalización y caída de la piel de las manos, la cara y el cuerpo por deshidratación.

La ambulancia fue al domicilio

"Fui al restaurante el 27 de marzo, un jueves, y al día siguiente tuvo que venir la ambulancia a casa a por hijo (de 10 años) y a por mí, porque no parábamos de vomitar y estábamos tirados por los suelos. Estábamos echando líquidos verdes por arriba y por abajo, estábamos deshidratadísimos", explica esta afectada, Miriam del Pozo, que sigue recuperándose en casa tras el alta aunque sigue en tratamiento. Tiene que volver al hospital a someterse a una colonoscopia porque no se ha recuperado bien del todo. A causa de esta intoxicación ha perdido 12 kilos.

Ese jueves comieron en el restaurante del centro de Alicante y después cenaron comida preparada del mismo establecimiento que compraron para consumir en casa, "y de madrugada empezamos a sentir los síntomas fue ya horrible. Llamamos al 112 para que mandara la ambulancia urgente y quedamos ingresados los dos por salmonela, y sigo todavía en proceso".

Gastroenteritis aguda por salmonella

Según el diagnóstico realizado por el Hospital General de Alicante Doctor Balmis, sufrió una gastroenteritis aguda por salmonella. En el parte médico se puede leer que la mujer, de 48 años, ingresa en la Unidad de Enfermedades Infecciosas por cuadro de dolor abdominal, diarrea y vómitos biliosos persistentes de aparición agua, en relación a la ingesta de comida en un restaurante. Explica que comió con compañeros de trabajo y allí, en ese mismo lugar, compró tortilla de patata de la que comieron su hijo y ella. A las horas, ambos comienzan con la misma clínica. La paciente aqueja artralgias, mialgias y fiebre. Ahora ha tomado agua escasa, con buena tolerancia, desaparición de vómitos, con persistencia de diarrea".

En el parte de alta con seguimiento ambulatorio tras varias semanas ingresada, los médicos escribieron lo siguiente: "La paciente ingresa a cargo de la Unidad de Enfermedades Infecciosas (...). Durante las primeras 24-48 horas, datos de sepsis incipiente con estabilización tras ajuste de tratamiento. Posteriormente se mantiene estable aunque la mejoría del dolor abdominal y diarreas ha sido muy lenta pese a la correcta cobertura de antibióticos. Se descartan complicaciones en estudios de imagen. Dada la estabilidad y aunque persisten diarreas estas son escasas y claramente en remisión en los últimos días. Se decide alta hospitalaria para seguimiento ambulatorio", se puede leer en su parte médico de alta, del que llama la atención que también sufría descamación de piel "de predominio palmar" y caída del cabello. "Se decide alta hospitalaria para seguimiento ambulatorio".

Una endoscopia y una colonoscopia pendientes

Esta semana, la paciente debería haberse realizado una endoscopia pero tiene inflamación todavía, explica. "No se ha podido. Me han dicho que me quede en casa, donde tengo que hacer un tratamiento especial para hacerme la colonoscopia y ya vuelvo, y me ingresan otra vez. Esto me ha dañado el estómago, el esófago, los riñones, he perdido un mes de mi vida".

Entre los alimentos que consumieron ella y su hijo, que estuvo también hospitalizado unos diez días "muy malito, con 42 grados de fiebre", cita tortilla de patatas, ensaladilla, jamón serrano, patatas bravas "de todo un poco". "Sanidad vino a verme más de una vez y me han llamado, me han dicho que en el bar estaba todo infectadísimo, con alimentos mal manipulados. Dio todo positivo, incluso en el baño".

"No se lo deseo a nadie. He estado en cuidados intensivos, se me caía la piel de las manos, del cuerpo, de la cara, por la dehidratación. Casi se me lleva por delante".

Posible denuncia

La mujer quiere contactar con el resto de afectados para interponer una denuncia conjunta. Agradece a Sanidad que haya tomado medidas con el bar sito en una céntrica calle de Alicante.

Este diario ha podido comprobar que el recinto ya está abierto aunque el empleado presente afirmó desconocer los hechos y ni el encargado ni el propietario han respondido a la consulta sobre lo ocurrido.