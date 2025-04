El Puerto deja la fiscalización de las obras de la Cámara en manos del Ayuntamiento de Alicante

En el tejado del Ayuntamiento de Alicante. Ahí es donde está en este momento la pelota del conflicto generado tras desvelar este medio que la Cámara de Comercio de Alicante, que preside Carlos Baño, lleva desde hace un año reformando los antiguos cines del centro comercial Panoramis para sede de la institución sin contar con la preceptiva licencia municipal. Un proyecto de más de tres millones para el que la Generalitat (cuyo presidente, Carlos Mazón, está en excedencia como director gerente de la institución cameral) ha destinado 1,5 millones.

Las obras, que llevan paralizadas a instancias de la propia Cámara desde el pasado 8 de abril, se encuentran prácticamente finalizadas. Un hecho del que han dejado constancia los agentes de la Policía Local que ese día visitaron las instalaciones en un informe al que adjuntan imágenes donde se aprecia el alto grado de ejecución de los trabajos, además de reflejar escuetamente que «constan de dos plantas distribuidas en varias salas».

La respuesta

La Autoridad Portuaria acaba de contestar al requerimiento que le hizo el Ayuntamiento para que fueran sus técnicos quienes certificaran si los trabajos cumplen tanto con el PGOU como con el Plan Especial del Puerto. En su respuesta, pide al Consistorio «conocer los criterios de interpretación del PGOU» dado que en el proyecto que presentó Digital Corner S.L., la concesionaria a la que la Cámara ha alquilado las instalaciones, «se hacen constantes referencias a la normativa urbanística municipal en la que nosotros nos somos competentes», señalaron desde el Puerto. Y agregaron que «una vez que tengamos claros estos criterios, podremos determinar si lo edificado cumple con la normativa. Nuestra esfera de actuación está clara y no vamos a analizar normas que tiene que interpretar el Ayuntamiento».

La concesionaria no presentó el proyecto al Puerto

Las mismas fuentes explicaron que tuvieron que pedir el proyecto al Consistorio, «ya que Digital Corner no nos lo presentó pese a que el título concesional obliga a informar al Puerto de todo lo que vaya a hacer». Y que fue entonces «cuando vimos que la mercantil interpreta el PGOU de una manera en cuanto a los espacios computables que nos sabemos si es la correcta. Por eso insistimos en que tiene que ser el Ayuntamiento, al que ofrecemos toda nuestra colaboración, quien nos diga cómo se aplican las normas».

A la espera de la respuesta municipal, desde el Puerto aseguran se sigue recabando información complementaria a la concesionaria: «Nuestra relación es con ella, no con quien haya alquilado el local», matizaron en alusión a la Cámara. Y concretaron que, además de los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria, en este asunto está trabajando la Abogacía del Estado.

¿Cambios ejecutados?

Tras intentar acometer las obras con una declaración responsable, lo que el Ayuntamiento no permitió, la Cámara solicitó una licencia de obra mayor que quedó condicionada que se modificaran aspectos del proyecto. Uno de los puntos tenía que ver con un «desdoblamiento no permitido» de los cines de modo que, «aun siendo el mismo volumen, supone la ejecución de una nueva planta quedando así la edificación con una altura de planta baja+2, además de un incremento de la superficie computable inicial, cuando el máximo es planta baja+1, por lo que no estaría permitido este desdoblamiento».

En el otro se indicaba que «este nuevo forjado supone un aumento de 1.595 metros cuadrados de superficie construida» cuando «la licencia de construcción del centro comercial de Panoramis, concedida el 3 de febrero de 1999, consumía el total de la edificabilidad, no quedando por tanto metros edificables para esta ampliación».

Unos cambios que tiene que concretarse ahora si se acometieron aunque, según ha podido saber este diario en relación a ese desdoblamiento, la promotora habría interpretado que se trata en realidad de una entreplanta que el PGOU permitiría.

