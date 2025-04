Santa Faz 2025: ¿Hay puente en Alicante este año?

Atrás ha quedado la Semana Santa en la que hemos podido disfrutar de un puente de cuatro días festivos (desde Viernes Santo hasta el Lunes de Pascua), la ciudad de Alicante vuelve a disfrutar de otra de sus jornadas señaladas en el calendario: la Santa Faz.

La romería alicantina se celebrará el próximo jueves, 1 de mayo, y en ella los alicantinos que lo deseen podrán acompañar a la Reliquia hasta su santuario, como es tradición. Este año se da la circunstancia de que este día coincide con un festivo nacional, el del Día de Trabajo, por lo que será festivo no sólo en al ciudad de Alicante si no que es no laborable en todo el país.

Una de las preguntas más recurrentes todos los años es si ¿hay puente el viernes? La respuesta es: no. El viernes 2 de mayo no está marcado como festivo en el calendario laboral de Alicante. Así que aquellos que quieran disfrutar cuatro días de fiesta deben saber que tendrán que gastar alguno de sus días acumulados o de vacaciones, ya que no es un festivo como tal.

Puente en los colegios e institutos de Alicante

Ahora bien, ¿qué ocurre en los colegios e institutos? Pues todo lo contrario. Los más pequeños de la casa sí que disfrutarán de este puente de Santa Faz, ya que el viernes 2 de mayo sí que será un día no lectivo para ellos tal y como solicitó el Consejo Escolar Municipal.