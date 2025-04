Última hora del apagón en Alicante: colas para comprar agua, pan y papel higiénico en los supermercados

Los supermercados con estanterías arrasadas

Comercios locales de alimentación agotan también existencias alimentarias. En la pastelería Delicias de Gala, en el PAU II, han vendido el pan del día en solo dos horas, aunque temen por la repostería si la electricidad no vuelve. "Las cámaras no funcionan", lamenta David Quiñones, propietario del establecimientos que apunta que "en cuatro o cinco horas" las tartas ya no podrán ser vendidas ni consumidas si no se vuelve a la normalidad.