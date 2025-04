La Federació deja en el aire la continuidad del Rico Pérez para la gala de Candidatas

El futuro del Rico Pérez como escenario para la Gala de Candidatas, en duda. El estadio José Rico Pérez fue este año el escenario elegido por la Federació de les Fogueres para la celebración de esta esperada gala, una apuesta arriesgada que, aunque multiplicó la capacidad de público respecto a ediciones anteriores, ha dejado un sabor agridulce entre asistentes. La distribución de gradas y las limitaciones visuales para buena parte de los espectadores han encendido un debate que podría dejar en el aire la continuidad del recinto para futuros certámenes.

Pese a las críticas, el presidente de la Federació, David Olivares, no oculta su satisfacción general por el resultado, pero también reconoce que el formato necesita mejoras si se repite. "La valoración es positiva. Hay opiniones de todos los gustos, pero ante un público de 6.200 personas en el Rico Pérez y un censo de 13.000 foguerers, pues siempre tiene que haber alguien a quien no le guste", explica. Sin embargo, admite que ya están pensando en cambios: "Quizás en repetir en el mismo lugar pero haciendo una nueva ubicación de pasarelas y escenario, o quizás con una visión que una noche nos acostemos y nos levantemos con ella, como en esta ocasión", afirma Olivares.

Críticas en las alturas

La principal queja ha llegado desde las propias comisiones de hogueras. Especialmente, de aquellas que tuvieron entradas ubicadas en la Tribuna Alta, como Florida Portazgo, Maisonnave, Sèneca-Autobusos, Plaza Santa María, Ciudad de Asís, Cerámica, Los Ángeles, La Florida, l’Harmonía o Alipark. Desde allí, aseguran que la visibilidad fue prácticamente nula, obligándoles a seguir el evento a través de las pantallas gigantes instaladas en el recinto.

"La gente que estuvo arriba lo vio todo por pantalla porque no se veía nada", comentan miembros de las comisiones. "Estaban muy altos y no estuvieron contentos. Nos ha pasado a todos igual, pero no podemos hacer mucho. El año que viene puede hacerse de otra manera", añadían. Las críticas coincidieron en señalar la incomodidad: "Si te cogía la grada un poco cerca, no se veía la pasarela estando sentado".

El estadio, en el punto de mira

La repercusión de la experiencia no se quedó solo en los comentarios a pie de grada. Las redes sociales amplificaron las críticas hasta convertir el tema en uno de los más comentados en el entorno de las hogueras. "¿Se puede empezar a decir que el sitio no ha gustado a casi nadie?", preguntaba un usuario en redes sociales. "Sí, se puede decir", respondían varios con tono de resignación.

Otros fueron más contundentes: "Qué frío, qué cutre y desangelado el espacio, con los sitios emblemáticos y bonitos que hay en Alicante. Pésimo gusto", escribía una internauta. "Las candidatas tan preciosas no se merecían semejante cutrez", indicaba.

Tampoco pasó desapercibido el estado de las infraestructuras instaladas sobre el césped. El escenario central, con una pasarela de 150 metros, sufrió críticas por su acabado: "Menudo desastre de suelo, las chicas se enganchaban los vestidos y tropezaban", relataban varios asistentes. La sensación generalizada fue que el estadio, pese a su capacidad, "no ha sido el mejor lugar" para un acto de este carácter.

Posibles cambios

La organización defendió la decisión de utilizar el Rico Pérez argumentando que, frente a los 2.000 asistentes habituales en actos anteriores en el puerto de Alicante, ahora podían disfrutar del evento más de 6.000 personas. Según los datos facilitados por la Federació, 2.000 plazas fueron reservadas en un primer lugar para las comisiones de hogueras, mientras que las 4.000 restantes se repartieron entre las mismas en una segunda fase, con la Tribuna Alta y Baja como principales zonas de acomodación.

"La valoración general ha sido positiva", insiste Olivares. "Las comisiones han pasado a tener el triple de entradas que tenían actualmente. Hemos pasado de un modelo de estar de pie y no ver nada con 20 entradas en el puerto, a un desfile que tiene que seguir existiendo", explica. El presidente, sin embargo, recuerda que "me preocupa más nuestra tradición, nuestra indumentaria y la elección de la Bellea del Foc, que marca un ecuador para la Fiesta".