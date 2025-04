Los hospitales reducen la actividad a lo esencial por el apagón

El apagón ha obligado a los hospitales de la provincia ha reducido su actividad a lo esencial, aunque la tranquilidad ha sido la tónica general pese a la suspensión de citas programadas y las incidencias que un evento de esta magnitud ha causado. Los centros hospitalarios han activado grupos electrógenos y funcionan con normalidad hasta el momento, salvo incidencias en radiología, según han explicado desde la Conselleria de Sanidad sobre las 15.00 horas. Sobre las 18.30 horas se ha empezado a recuperar el abastecimiento de forma progresiva.

Esta situación ha supuesto que la actividad quirúrgica programada para la tarde de este lunes se haya suspendido. Y a los pacientes con oxigenoterapia domiciliaria, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) se les ha derivado a centros de salud que cuentan con Punto de Atención Continuada (PAC).

En el Hospital General de Alicante, sobre las 13.30 horas la tranquilidad era generalizada, pese a la imposibilidad de seguir con las pruebas de radiología, así como la suspensión de numerosas citas de distintos departamentos, así como cirugías programadas. La situación era curiosa, porque había zonas del centro hospitalario donde tenían internet y funcionaban los programas de Sanidad, mientras que en otras zonas no funcionaba nada, o sí que tenían internet pero no iba el programa informático, lo que dificultaba atender las citas.

Urgencias

En el área de Urgencias la actividad se mantenía pese a algún inconveniente al no funcionar la impresora. Ignacio Pérez, un usuario del servicio de urgencias pediátrica, ha explicado al salir de atender a su hijo que "todo ha ido muy bien", agradeciendo la comprensión y atención de los sanitarios pese a la incerteza por esta situación.

Quirófanos

Así, la actividad era complicada en algunas áreas del Hospital General, ya que por ejemplo no se podían hacer pruebas de rayos X, mientras que las ecografías se podían hacer pero no se podían informar. En la zona de quirófanos explicaban que no se podía acceder a los historiales de los pacientes, por lo que no se podían realizar operaciones, salvo cuestiones de vida o muerte. En cuanto a los ingresos programados y el área de obstetricia, también había normalidad.

Parking a oscuras en el Hospital General de Alicante / PILAR CORTÉS

Escaleras vs ascensores

Del mismo modo, las escaleras eran un punto muy frecuentado, ya que muchos no se fiaban de coger el ascensor, pese a que funcionaban con normalidad. Así, se ha podido ver a personas con movilidad reducida por las escaleras, tratando de evitar los ascensores. Del mismo modo, había algunos pasillos en penumbra.

Con el cambio de turno a las 14.00 horas, servicios no esenciales han decidido cerrar ante la imposibilidad de seguir atendiendo a los usuarios. Del mismo modo, la actividad en los centros de salud también se ha visto reducida a lo esencial, ante la imposibilidad de acceder a historiales clínicos y realizar pruebas.

Abastecimiento de los generadores

Además, para garantizar que se mantenga la normalidad en los centros hospitalarios en caso de prolongarse el apagón, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado a las 15 horas de este lunes la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y ha convocado al Cecopi a las 15.15 horas en el centro de l'Eliana.

La primera decisión del Cecopi ha sido solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para garantizar el abastecimiento de los generadores eléctricos de los hospitales, que por el momento están funcionando sin problemas y permitiendo la operatividad en los centros sanitarios pese al apagón masivo. El objetivo, según indica el mensaje publicado por el 112 en redes sociales, es "ayudar en las tareas de abastecimiento y suministro de gasoil y combustible para las zonas sanitarias por si fuera necesario".

Donación de sangre extraordinaria

A primera hora de la tarde Sanidad ha solicitado la presencia de los donantes de sangre "debido a la situación de apagón eléctrico". El comunicado, a través de mensaje de texto, ha pedido acudir al Hospital General de Alicante hasta las 21 horas. El SMS ha remarcado la importancia de la acción, escribiendo en mayúsculas la palabra "necesitamos". El mensaje ha sido el siguiente: "Debido a la situación de apagón eléctrico, necesitamos que acudas a donar sangre, esta tarde en el Hospital General de Alicante hasta las 21h. Gracias".

Una boca del lobo en el parking

Por otra parte, el apagón ha convertido el parking del hospital, que carece de grupo electrógeno, en una auténtica boca del lobo. Una oscuridad casi total, a excepción de la luz de los coches y de las linternas de los móviles. Una situación que ha llevado además a que los operarios hayan tenido que arrancar, literalmente, las barreras, para permitir la salida y entrada de los vehículos, ya que no se podían levantar ni funcionaban los cajeros para pagar.

Farmacias

En cuanto a las farmacias, no han podido dispensar medicamentos con receta. "Estamos dispensando a gente que conocemos del barrio, pero no podemos ni abrir la caja registradora", asegura José Luis Ortega, farmacéutico titular de un establecimiento en el centro de Alicante.