El tiempo para Santa Faz: Aemet avanza su previsión para el jueves

Miles de alicantinos esperan impacientes que llegue este jueves y poder disfrutar de la tradicional romería de la Santa Faz de Alicante. Este 1 de mayo, además, coincide con el festivo del Día del Trabajador por lo que miles de peregrinos recorrerán el trayecto hasta el Monasterio de la Faz Divina con la vista puesta en el cielo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que para este jueves en la ciudad de Alicante haya un día soleado con algunas nubes. Está previsto que las temperaturas máximas lleguen a los 26ºC mientras que las mínimas serán de 17ºC

La Aemet indica que pueden haber vientos de hasta 30 km/h que soplarán de componente este.

Consejos para una Santa Faz calurosa

Si tal y como se espera la jornada de la Santa Faz será soleada y se espera que las temperaturas sean altas, lo recomendable es ir bien equipado para acompañar a la Peregrina en us romería y no tener ninguna sopresa desagradable. El calzado es un aspecto fundamental para hacer el recorrido hasta el monasterio por lo que debemos elegir uno cómodo y que ya hayamos usado en anteriores ocasiones para evitar rozaduras. Además se desaconseja el uso de chanclas y calzado que no esté bien atado.

La protección solar es fundamental para estar al aire libre en un día en el que las temperaturas serán elevadas, sin olvidarnos de una gorra o un gorro para cubrirnos la cabeza y unas gafas de sol para proteger nuestros ojos.

Por último, y no por ello menos importante, es fundamental mantenerse bien hidratado. Llevar agua es muy importante para ir bebiendo durante la caminata y evitar posibles desvanecimientos. Por el mismo motivo es recomendable evitar las bebidas alcohólicas durante el recorrido.

Conoce los secretos que esconde la Romería de la Santa Faz de Alicante / Eva Abril

Otras recomendaciones para Santa Faz

Ten en cuenta que la romería es de unos 7 kilómetros por lo que hay que desayunar bien antes de salir de casa y llevar algún alimento para ingerir durante el camino.

También se recomienda ir identificado con el DNI y con la tarjeta sanitaria. Si tomas algún tipo de medicación sería recomendable llevar la información correspondiente.

Si vas a hacer la Santa Faz con niños, es recomendable tenerlos siempre bien vigilados ya que estamos hablando de un evento en el que se concentran miles de personas, por ello tampoco está demás que porten alguna identificación y un teléfono de contacto por si se pierden.

Alex Domínguez

