El alcalde de Alicante confirma la vuelta a los colegios tras el gran apagón

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha comparecido para hacer balance de lo ocurrido en la ciudad durante el gran apagón que afectó a la península durante la mayor parte de la jornada de este lunes. El regidor popular ha agradecido la actuación de la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil, que doblaron turnos durante la emergencia y atendieron cerca de 200 incidentes, en su mayoría rescates en ascensores y averías de bombas de agua por el corte en el suministro.

"Esperamos pasar página lo más rápidamente posible, pero todo el Ayuntamiento sigue en alerta", ha apuntado Barcala, quien también se ha mostrado "a disposición y en coordinación con el Gobierno de España y la Generalitat mientras que el nivel 3 de emergencia autonómico se mantenga". En el apartado local, el Consistorio mantiene la situación en el nivel 2, siempre que no se produzcan nuevos incidentes durante este martes. Además, está previsto que los centros educativos vuelvan a recibir a los estudiantes con normalidad de este mismo miércoles.

Problema con las comunicaciones

Durante el gran apagón, ha apuntado el alcalde, las telecomunicaciones "fueron sin duda uno de los mayores problemas". Al respecto, Barcala ha confirmado que cayeron las torres de Santa Pola, Torrellano y Pego, lo que puso de manifiesto que "es una de las grandes debilidades que hay, al caer simultáneamente las redes de telefonía móvil e internet". Un problema que no solo afectó a la ciudadanía, sino que puso en jaque la coordinación entre los distintos servicios: "La única forma de estar coordinados fue a través de los walkie-talkies", reconoció el dirigente popular.

Por ello, Barcala cree que "en una crisis el hecho de no tener comunicación lo que hace es agravarla", siendo necesario "revisar los protocolos y buscar sistemas que permitan la comunicación". No obstante, el alcade ha confirmado que los vehículos municipales provistos de megafonía estaban preparados para salir en un momento dado, si eso hubiera sido necesario, pero que este lunes no se consideró "imprescindible", puesto que no se aplicaron medidas que restringieran la movilidad.

Seguridad

Respecto a las emergencias, el alcalde ha destacado que la noche ha transcurrido sin que exista ningún incidente "digno de mención" que haya afectado a la seguridad de personas o bienes. Igualmente, ha señalado que todos los turnos se duplicaron desde el mediodía y se reforzaron por la noche, contando con una brigada de Infraestructuras que estuvo de guardia de forma nocturna para resolver las incidencias que fuesen surgiendo a medida que se recuperaba la red.

"Mi agradecimiento a todos los servicios de emergencias: Policía Local, Bomberos y Protección Civil", ha trasladado el alcalde, quien ha reconocido la dificultad de actuación en "una ciudad como Alicante, que se queda de repente sin ningún servicio semafórico y donde hay que atender a infinidad de incidencias inmediatamente".

El balance, según ha avanzado Barcala, ha sido de unas 200 intervenciones, más de la mitad por rescates en ascensores, y el resto principalmente ocasionadas por averías derivadas de la caída de la red eléctrica.

Educación y transporte

El regidor ha celebrado igualmente que el transporte público urbano ya funciona a pleno rendimiento, con la recuperación del TRAM, y que las líneas de autobús no se vieron afectas. De igual modo, los autocares eléctricos han podido ser recargados durante la noche, sin hacer peligrar el servicio.

No obstante, la declaración de día no lectivo este martes ha ocasionado un descenso en el número de usuarios cercano al 20 %, que el Ayuntamiento atribuye a quienes hacen uso del autobús para acudir a los centros educativos y a la universidad.

Salvo que se produjese una recaída, o que el Cecopi diga lo contrario a lo largo del día, el Consistorio prevé que los estudiantes vuelvan a las aulas este miércoles.