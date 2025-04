"Hay que aclarar la causa para poder tomar medidas que eviten que se repita un apagón"

¿Cómo es posible que haya pasado un apagón de esta magnitud, si se supone que la red está diseñada justamente para evitar eso, con redundancias y mallado que aísla averías y permite retomar la actividad rápidamente?

Partimos de que en España hay más de 45.000 kilómetros de redes eléctricas. Es un sistema muy complejo pero muy robusto. Es cierto que en caso de fallo de una central o de una subestación la redundancia del sistema permite que se aísle ese fallo del resto de la red y que la red no sufra esa caída. ¿Qué ha provocado que haya una serie de catastróficas desdichas que acaben desconectando varias de las cargas y acabe cayendo el sistema a cero? Eso es algo que tendrá que dar Red Eléctrica de España con los datos. Nosotros no tenemos acceso a toda esa información. Según se comentaba ayer en rueda de prensa, se había producido una oscilación en la potencia. Nosotros trabajamos a 50 hercios en la red eléctrica de España y si se produce una oscilación grande en esa frecuencia, las centrales por seguridad se pueden desconectar del sistema. Entonces, si la oscilación fue lo suficientemente grande y además prolongada en el tiempo como para que las centrales se desconectaran, pues parece ser lo que ha ocurrido. Pero claro, eso lo tendrá que confirmar Red Eléctrica de España, así como aclarar qué ha provocado esa oscilación tan grande en el sistema.

¿Es posible que hubiera un exceso de generación de energía fotovoltaica, como apuntan algunas hipótesis?

Es una de las de las hipótesis que se que está circulando ahora, pero al final quien tiene que dar esos datos es Red Eléctrica. Nosotros no podemos aseverar que sea ese el motivo. Sí es cierto que la energía fotovoltaica tiene la circunstancia de que no es una máquina rotativa que fija la frecuencia, sino que es la parte electrónica la que se encarga de hacer esa inversión de la energía continua para convertir a los 50 hercios. Y si hay un gran porcentaje de energía fotovoltaica en ese momento que se está generando la red y no hay suficiente soporte de centrales que tengan una gran inercia como son las nucleares o las de ciclo combinado, pues puede haber acabado provocando ese fallo, pero no quiere decir que ese sea el fallo en sí. Algo ha tenido que determinar que esa oscilación, ya sea por la fotovoltaica o por la falta de otra, de otro tipo de energías, sea ya haya conseguido que se aísle todo el sistema y provocando ese cero, esa desconexión de toda la generación del sistema.

¿Esta situación evidencia que es bueno tener varias fuentes de generación de energía y no depender excesivamente de una solo?

Es cierto que lo que te proporcionan las centrales de ciclo combinado, las nucleares o las hidráulicas, que también trabajan a partir de máquinas rotativas, que en caso de que se produzcan esas oscilaciones, como tiene una inercia muy grande, consiguen que el sistema se recupere muy rápido en torno a esos 50 hercios y que no se provoquen esas desconexiones en cadena. Pero es que esto que ha ocurrido es algo muy complicado de que suceda. Entonces el operador que es Red Eléctrica de España será quien tenga que dar los datos de por qué se ha producido.

Evidentemente hay que hacer una buena revisión de las causas y tratar que no vuelva a ocurrir. Dice que es un sistema muy robusto, pero ¿debe robustecerse más después de esto?

Supongo que les llevará además bastante tiempo, porque no es sencillo ahora determinar cuál es el motivo. No va a ser de un día para otro. Pero además, la manera de protegerse será en base a cómo ha ocurrido, y tratar igual de marcar unos mínimos de generación que no sean de renovables o estudiar alguna alternativa... pero siempre una vez que se aclare lo que ha ocurrido, porque si no lo sabemos es muy difícil poner remedio. Hay que aclarar la causa de esa oscilación en la potencia para poder tomar medidas que eviten que se repita un apagón.

¿El incendio que se registró poco antes en Francia ha podido tener algo que ver en lo sucedido?

Según los datos que yo he podido ver, el problema surgió en España y no en Francia, por lo que fue Francia quien se desconectó. Porque de no haberlo hecho, probablemente lo que hubiera ocurrido en sus sistemas es lo mismo que ocurrió con Portugal. Y es que a partir de esa oscilación grande, su sistema también habría entrado en protección y ocurriría lo mismo que nosotros, que serían un cero. Entonces, más allá de que se produjese un incendio o no en Francia, pues yo creo que el problema no parece que venga de ahí, pero será Red Eléctrica de España quien tenga que dar las explicaciones.

Ante una recuperación del suministro tras un apagón de este calibre, ¿deberíamos haber tenido alguna precaución en casa por si había una subida de tensión que pudiera afectar a electrodomésticos?

Puede ocurrir eso. Es cierto que puede ocurrir que cuando se hace un restablecimiento desde cero, a pesar de que se hace muy progresivo porque tienen que ir entrando muy poco a poco pequeñas islas eléctricas de las diferentes centrales y además arrancando primero por hidroeléctricas, después las de las de gas de ciclo combinado. Pero es cierto que sí se puede provocar alguna sobretensión, sobre todo si el error o el problema hubiese sido algo físico, es decir una rotura que necesitasen determinar dónde se ha producido. Y al ir conectando los diferentes puntos de la red de transportes hubiera diferentes caídas y eso sí puede provocar esas sobretensiones que dañasen algún electrodoméstico. Pero para conseguir un restablecimiento rápido lo más óptimo es mantener las cargas como las tenemos en casa, porque cuando Red Eléctrica trata de hacer esos arranques, que ellos lo tienen muy estudiado y además hacen muchos simulacros para este tipo de situaciones, ellos tienen en cuenta las demandas según sus estimaciones de día habitual. Entonces si todo el mundo empezamos a desconectar cargas y cuando tratan de hacer la reconexión, resulta que la demanda es mucho más baja, puede volver a ocurrir otra oscilación entonces.

¿O que haya entonces esa subida de tensión?

Exacto, claro. Si la mitad de la población desconecta y la otra mitad no, puede ser que los que se quedan conectados sufran esos daños debido a que al generarse más que la demanda se produzca alguna sobretensión.

¿Qué valoración hace de lo que ha pasado?

Que tenemos una dependencia muy grande del sistema de la energía eléctrica. Eso creo que todos nos hemos dado cuenta. ¿Después sí que he visto una actitud social que ha sido muy buena, porque la gente al final, no quedaba otra, salía a las calles a pasear y llevábamos las cosas como podíamos, más allá de aquellos que se han visto afectados debido sobre todo al transporte y la red ferroviaria, que al final es el último sistema que entrará en juego dentro de la demanda, porque es muy inestable debido a que los trenes no son una carga estacionaria, sino que es muy dinámico y la demanda va variando, fluctúa además de un instante a otro. Entonces, debido a eso es por lo que ayer el gobierno decidió que hasta hoy no se iba a restablecer el sistema ferroviario. Y en valoraciones sobre aspectos técnicos, hasta que Red Eléctrica dé datos no podemos entrar.

