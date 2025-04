Incidencias en el sistema informático ralentizan la actividad en hospitales y centros de salud de Alicante

Los hospitales y centros de salud de la provincia de Alicante están recuperando este martes la normalidad, aunque se están registrando problemas con la plataforma informática de la Conselleria de Sanidad que está ralentizado en muchos casos, o incluso impidiendo, determinadas actividades. Además, las farmacias no están pudiendo dispensar recetas electrónicas, y en muchos casos se está volviendo al papel y bolígrafo.

El fluido eléctrico ya ha vuelto a la práctica totalidad de los centros sanitarios, que han dejado de emplear los grupos electrógenos, pero los problemas se centran en las comunicaciones.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que se ha restablecido todo el servicio eléctrico, con todos los hospitales operativos y la práctica totalidad de los centros de salud abiertos, y las unidades de hospitalización domiciliaria en funcionamiento. Del mismo modo los servicios sociales funcionan con normalidad y los centros de día están abiertos para los usuarios.

Del mismo modo ha anunciado que a partir del mediodía se va a desplazar con el conseller de sanidad Marciano Gómez a visitar algunos puntos sanitarios que aún mantienen problemas de comunicación.

Así, la jornada ha transcurrido con relativa normalidad, aunque se han producido colas en centros de salud como en el Campoamor en la plaza de América a primera hora, al no funcionar los kioscos digitales en muchos momentos, por lo que los usuarios no podían introducir su tarjeta SIP para avisar de que ya habían llegado, volviendo al sistema anterior durante buena parte de la mañana. Eso sí, incidencias en este sistema ha explicado personal de centro tampoco es algo extraño. Del mismo modo facultativos han explicado que no podían acceder a las historias clínicas, pedir pruebas o recetar en muchos momentos de la mañana.

Estas incidencias por ejemplo han llevado a que el consultorio médico de Aigües haya limitado su actividad a urgencias e incidencias de salud. Según ha informado el Ayuntamiento a mediodía, "hay una caída del sistema informático de Sanidad, a nivel general de todos los centros médicos, lo que les imposibilita hoy hacer prolongación de tratamientos, derivaciones a especialistas, consultar pruebas diagnósticas, etc. Están presencialmente para atender cualquier urgencia o incidencia de salud en el horario habitual".

Igualmente en el Hospital General de Alicante había una aparente normalidad, salvo por los problemas con las conexiones, ya que los sistemas funcionan con lentitud y fluctúan, lo que ha ralentizado la actividad.

Farmacias

En cuanto a las farmacias, en varios negocios han explicado sobre las 11.00 horas que, al igual que ayer, no podían atender recetas electrónicas. Así, se estaban dando medicamentos a pacientes conocidos que la necesitaban e incluso estaban volvieron las recetas en papel.