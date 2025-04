La Peregrina escolar arranca entre bajas de asistencia tras el apagón

El camino hacia la Santa Faz comenzó este martes con menos pasos de los esperados. La tradicional Peregrina escolar, que cada año llena el recorrido hacia el monasterio con miles de escolares como antesala a la tradicional romería, arrancó en Alicante marcada por una notable bajada en la asistencia. El motivo, no fue la falta de ganas ni la mala previsión, sino las consecuencias del apagón eléctrico que el lunes paralizó España y Portugal, afectando a infraestructuras, comunicaciones móviles y servicios básicos. Las secuelas del corte eléctrico provocaron que los colegios suspendieran su actividad lectiva, aunque quedaron abiertos para los escolares.

De esta forma, la imagen de una romería escolar multitudinaria fue sustituida por pequeños grupos de alumnos que, desafiando las circunstancias, decidieron no perderse esta cita tan arraigada en la cultura alicantina. "Este martes iban a venir unos 2.000 niños, pero no han podido venir por el apagón en los colegios", explicaba Esther Antolín, coordinadora de la Peregrina escolar quien recalca que este miércoles se espera la llegada de casi 3.000 niños de colegios públicos y concertados.

Un apagón inesperado

El apagón, que dejó sin suministro eléctrico durante horas a millones de ciudadanos, no impidió que la jornada fuera especial para quienes sí pudieron llegar. "Ha habido un problema bastante grande y en los colegios se ha dicho que se puede ir, pero no hay actividad lectiva y muchos no han podido salir a hacer la peregrina escolar como tenía previsto", relató Antolín. La organización de esta peregrina implica a Policía Local, profesores, familias y un dispositivo logístico que se planifica con antelación y alterar esa estructura en el último momento es complicado: "Los que se han quedado sin venir no podrán hacerlo mañana porque esto es un gran operativo que ya estaba organizado", añadió Antolín.

No fallan a la cita

Pese a las dificultades, cuatro colegios lograron mantener su compromiso y acudieron al evento. Uno de esos centros fue el CEU Jesús María, que acudió con cerca de 300 alumnos. Su jefe de estudios, José Pedro Martínez, explicó que desde primera hora los padres preguntaban si se mantendría la actividad. "Queríamos que fuera un día normal. Las familias han traído a los niños como siempre y hemos hecho nuestra actividad", comenta Martínez.

Asimismo, Martínez destacó el valor de esta experiencia. "Los niños vienen con mucha alegría y lo de andar una hora les resulta enriquecedor. Además, conocen la parte de Alicante asociada a la religión y la cultura", explica este jefe de estudios.

El espíritu se mantiene

Por su parte, el colegio San José de Carolinas también formó parte del reducido grupo que peregrinó este martes. Con tan solo 20 alumnos y cuatro profesores, el equipo docente no quiso renunciar a una experiencia que consideran valiosa. “Hemos venido a rendir tributo a la Santa Faz y que los más pequeños disfruten, fomenten el culto y vivan un día diferente. Queremos que se acerquen a la ciudad y a sus tradiciones”, explicó el profesor Alejandro Ferre.

Una romería en marcha

Más allá de las cifras, el espíritu de la Peregrina escolarse mantuvo vivo y la jornada del miércoles se perfila como el plato fuerte. Está previsto que el obispo de Orihuela-Alicante entregue a las 12:00 horas los premios del concurso Miradas de la Santa Faz, en el que han participado 1.500 alumnos. En total, serán más de 2.700 escolares de más de 30 centros públicos, privados y concertados los que participen en esta edición.