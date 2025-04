Tranquilidad en los colegios e institutos en una jornada sin clases en Alicante

Los colegios e institutos de la provincia han vivido este martes la jornada después del apagón con normalidad, pese a que no se han impartido clases. La asistencia de alumnos ha sido mayor en colegio que en la enseñanza Secundaria y Bachillerato. Y es que ha habido centros educativos de Infantil y Primaria que han llegado al 80 % o el 90 %, aunque ha sido muy desigual dependiendo de los centros y las ciudades. Eso sí, muchos padres a primera ahora no sabían realmente si había clases o no, debido a los problemas de comunicación por la noche que habían hecho que el aviso no llegara a todos.

Así, muchos han sido los menores que han acudido a los colegios. La directora del centro de Infantil y Primaria Prácticas La Aneja de Alicante, Natalia Peral Codina, ha señalado a primera hora que la asistencia ha estado en torno al 80 % y que se estaba desarrollando la mañana con normalidad. Eso sí, ha apuntado que el apagón hizo que el lunes quedará por limpiar menaje del comedor y que no se realizará la limpieza completa del centro, por lo que se iban a realizar cambios en el menú y se esperaba la llegada de personal de limpieza para rematar lo que quedó pendiente.

En Alicante ciudad el alcalde Luis Barcala ha informado que la asistencia entre colegios e institutos ha sido del 50% del alumnado, y ya el miércoles se retoman las clases, salvo que se produzca una recaída del sistema o el Cecopi ordene lo contrario. Así, los municipios están avisando ya la recuperación de las clases para el miércoles. Así mismo, la UA también ha anunciado que reanuda su actividad el miércoles.