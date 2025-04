Miles de escolares, acompañados de sus profesores, llenaron este miércoles los caminos que conducen al monasterio de la Santa Faz en una nueva edición de la Peregrina escolar. Con mochilas a la espalda, entusiasmo y muchas preguntas, estudiantes de más de 30 centros públicos, privados y concertados participaron en una jornada que aúna historia y tradición.

En su décimo aniversario, esta iniciativa se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario escolar de la ciudad. Más de 3.000 estudiantes han recorrido diferentes itinerarios hasta llegar a la plaza Luis Foglietti, en una experiencia que va más allá del paseo, es una forma de conocer de primera mano la romería de la Santa Faz, la segunda más multitudinaria de España tras El Rocío. Pese a que algunos centros habían programado la caminata para el día anterior, las cancelaciones por el apagón eléctrico trasladaron parte de esa participación a esta jornada, que ha superado las expectativas de asistencia.

Una peregrinación escalonada

La décima edición de la Peregrina Escolar ha sido también un ejemplo de organización. Los grupos de escolares fueron llegando de forma escalonada, siguiendo distintos itinerarios marcados previamente para garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones. “Este año está yendo muy bien porque han venido escalados y no todos a la vez”, explicaba Esther Antolín, coordinadora de la actividad. "Las tradiciones hay que promoverlas, y si los niños no saben lo que es la romería de la Santa Faz, no puede seguir adelante". Por su parte, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, acompañó a los escolares durante parte de la jornada, compartiendo momentos con alumnos y docentes y destacando el valor formativo de esta experiencia.

La Peregrina Escolar celebra su décimo aniversario con una gran participación / PILAR CORTÉS

Desde todos los rincones

Cada colegio llegó a su manera, adaptando la ruta según la edad de los alumnos o la cercanía al monasterio. Algunos, como el colegio de educación especial Infanta Elena, cuentan con el privilegio de estar muy cerca. "Nuestro centro está a unos 15 minutos de paseo, y hemos venido acompañados por la Policía Local. Al ser un centro de educación especial este tipo de salidas son fundamentales para nosotros, van todos riéndose y es muy bonito", explicaba Estrella Torres, profesora del centro.

Más largo fue el trayecto para el colegio Carlos Arniches. Su profesor, Juan Francisco, relataba la experiencia con buen humor. "Se han quejado un poco porque no están muy acostumbrados a andar y seis kilómetros para ellos es como una maratón, pero han llegado todos de maravilla. Venimos andando desde la puerta del colegio, aunque volvemos en autobús". Además, Francisco destacó que este año participan alumnos de "origen árabe que han venido por primera vez autorizados por sus padres y que van a entrar a ver la iglesia".

Como ellos, el director del colegio Gloria Fuertes, Fernando Llorens, subrayó precisamente ese aspecto integrador de la romería escolar. "Siempre venimos con los alumnos de tercero a sexto de primaria y este año hemos tirado para adelante y han venido también los de primero y segundo porque es una costumbre de la ciudad y todos quieren participar. Tenemos muchas culturas y religiones, pero la mayoría de los niños se apuntan y lo pasamos superbién", afirma Llorens.

Aprender caminando

La actividad va mucho más allá de un simple paseo. En muchos colegios, la peregrinación escolar es el colofón de un trabajo previo realizado en clase. Rosa Tur, profesora del colegio Médico Pedro Herrero, detallaba el enfoque educativo de su centro. "Antes de venir les hemos explicado qué es la Santa Faz, lo han dibujado, hemos hablado de la palabra misericordia… Han entendido todo y nos han preguntado dónde está la Santa Faz en el monasterio. Es una tradición y una actividad que gusta mucho a los más pequeños", indica Tur.

Para otros centros, como el San Antonio de Padua, la vinculación con la romería va más allá del aula. Vicente Gomis, uno de sus profesores, recordaba la conexión del centro con esta romería: "Nuestro colegio es veterano en esto de la Peregrina escolar y la historia de la Santa Faz está ligada a los franciscanos. Hemos venido andando desde el cole, y aunque a algunos de los más pequeños de cuarto les ha costado un poco más, están muy contentos. Vamos a pedir que la Santa Faz nos ayude a todos", selaña Gomis.

Creatividad y tradición

La jornada también tuvo un componente artístico con la entrega de premios del concurso "Miradas de la Santa Faz", organizado por el Ayuntamiento de Alicante para divulgar la historia del monasterio de Santa Faz y el "Milagro de la Lágrima". En esta edición han participado más de 1.500 alumnos de 15 centros educativos, y se han presentado un total de 1.200 dibujos.

El jurado eligió las obras de Lucía Alonso, Claudia Ortiz, Alexia Vaillo, Álvaro Araez, Sana Michell y Vega Fernández como ganadoras y este miércoles los premiados recibieron un completo estuche de Bellas Artes, y sus trabajos formarán parte de una exposición que podrá visitarse en los próximos días.