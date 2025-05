Diversión sin alcohol en la Santa Faz 0,0 más multitudinaria

"No pasa nada por no beber". Y ese era el objetivo, divertirse el día de Santa Faz sin que los jóvenes probaran ni gota de alcohol. Y, ¿cómo se consigue esto? Ofreciéndoles otras alternativas y concienciándoles de que se puede vivir una celebración dando 0,0. La iniciativa del Ayuntamiento de Alicante ha tenido lugar en la playa de San Juan y ha aglutinado a 11.000 menores y jóvenes, la más multitudinaria de los últimos años.

La Santa Faz 0,0 era de 10 a 17 horas en el paseo de la playa alicantina. Allí se han instalado varias actividades así como música para amenizar la jornada. El objetivo: disuadir de que en una cita como la de este jueves bebieran alcohol. En los últimos años, se ha conseguido poco a poco que cada vez más la bebida se aleje de los más jóvenes. Hace un tiempo, las imágenes de carros de supermercados llenos de botellas eran las habituales. En esa ocasión eran pocos lo que llegaban con alguna bolsa si la Policía Local no la había decomisado antes.

En la playa han encontrado todo tipo de actividades de ocio, desde juegos, deportes, sorteos, talleres y regalos, en una jornada lúdica y sin alcohol. Como novedad, dos photocalls 360º con atrezzo y dos simuladores de realidad virtual de cuatro y dos plazas, con más de 100 experiencias diferentes entre las que elegir. También juegos arcade con tres máquinas recreativas para dos personas cada una.

En la arena, juegos de playa, como las palas, el fútbol y la petanca; además de talleres infantiles de pintacaras y manualidades con monitores. Entre los puestos, uno de fruta fresca con naranjas que estaban dulces. El calor apretaba así que el agua que se repartía ha venido de perlas a los jóvenes que, incluso, la han usado para refrescarse y echársela unos a otros por la cabeza. Además, refrescos, zumo, agua y 1.000 raciones de pizza. Esto último ha hecho que se formara una larga cola no solo de menores, sino de algún adulto que tomaba el sol en la playa.

El balance en general es positivo para los adolescentes. Aunque hay quien es más reacio a renunciar a una fiesta sin probar ni gota de alcohol, la gran mayoría de aquellos que se han reunido en la fiesta de la playa de San Juan apoyan la medida: "Está muy bien esta fiesta que montan", indicó un joven. De hecho, los menores alicantinos ya conocen esta Santa Faz 0,0 pero a aquellos que llegan de fuera les ha llamado la atención: "Venimos de Andalucía a una competición y nos lo hemos encontrado. Es una pasada. Nos parece muy buena idea".

Fotos de la Santa Faz 0,0 de Alicante /

Los premios también son un buen reclamo; es decir, incentivar a los más jóvenes a que no consuman alcohol de alguna manera. La Policía Local de Alicante realizaba pruebas de alcoholemia con los etilómetros entre los asistentes, que recibían un ticket si daban 0,0. Con él participan en un sorteo de un patinete eléctrico o una camiseta oficial de un equipo deportivo alicantino. Una recompensa a la que optaban si ganaban el sorteo pero también si volvían a dar 0,0 a la hora de recogerla. Entradas para partidos del Intercity y Hércules de fútbol, el Club de Baloncesto Lucentum o el Horneo Eón de balonmano, entre los premios.

Lo que opinan los jóvenes

"La santa faz es la alegría de Alicante. Sin ella y esta fiesta, los adolescentes no tendríamos el espíritu que tenemos", indicó Candela Llobregat a este diario. Ella era una de las jóvenes este jueves en la fiesta 0,0. Entre las opiniones, la de Andrea Egea: "Me parece bien que hagan esto y está muy bien que regalen premios a los que no bebemos".

Ángel Monllor, asistente con más edad, explicó que "para los chavales jóvenes está muy bien y que los incentiven con premios, también". Para Alicia Martínez, este tipo de iniciativas permiten que "tomen conciencia de la importancia del no consumir alcohol y que sean responsables".

El ambiente que genera en los últimos años esta fiesta en la playa de San Juan es aplaudido por los más jóvenes: "Es perfecto porque la playa de San Juan está chula con música y con gente. No pasa nada por no beber", indicó Rodrigo Viudes. "Es original. Buscan que estemos sobrios para ganar algo. Este año además hay más casetas con cosas", explicó Yael Valero.

Sara Guzmán y sus amigas no es la primera vez que acuden. A punto de cumplir 18 años, empezó a ir con 15: "Llevamos viniendo muchos años y es divertida. Ha ido mejorando. Ahora hay gente más joven". Para Isabel Juárez, esta fiesta 0,0 es "una barbaridad, pero para bien. Una experiencia que se debería vivir por todos".

Este año ha sido la más multitudinaria que se recuerda con la asistencia de 11.000 jóvenes. "Está un poco masificado pero es normal. Me parece bien que sea si alcohol. Para la gente que no bebemos está también muy bien", alegó Jorge García. Por su parte, Alma Ruis opinó que "me parece divertido, nos reunimos los jóvenes y nos lo pasamos bien sin alcohol. Así también evitamos desmayos. Ya vinimos el año pasado".

Música bajo el sol

La música también fue protagonista bajo el sol que caía a plomo en la playa y un calor casi asfixiante. Un "speaker" amenizó la fiesta ante decenas de jóvenes que se agolpaban junto al escenario. Sobre ellos, un dron de la Policía local comprobaba que todo estuviera en orden.

No todo era bailar. En esta fiesta también hay lugar para el "ligoteo" o hacer nuevas amistades y de la forma más actual que existe: los jóvenes escriben sus direcciones de Instagram o TikTok en brazos y piernas para poder "seguirse" en redes entre ellos.

Con todo, en este mismo espacio se instaló la carpa del Punto Violeta. Dos agentes de igualdad se encargaron de ofrecer información y atención ante posibles casos de abusos, acoso o agresiones sexistas. Las guías de bolsillo repartidas en este punto contenían información sobre qué son las agresiones sexuales y sexistas y la sumisión química, qué hacer si se sufre o presencia una agresión y los teléfonos a los que se puede llamar para recibir ayuda. También guías de respuesta rápida ante la violencia de género.

Una buena acogida

El alcalde, Luis Barcala, resaltó "la fantástica acogida que, un año más, ha tenido la Santa Faz 0,0, cuyo objetivo fundamental es prevenir el consumo de alcohol entre nuestros jóvenes en este día tan señalado y demostrar que, cuando se ofrecen alternativas interesantes, la juventud prefiere disfrutar de forma saludable". Además, felicitó a la Policía Local por "el fantástico trabajo que realiza durante todo el día para evitar el botellón en la playa de San Juan".

Hasta el arenal acudieron también los concejales de Bienestar Social, Begoña León; Deportes, Toni Gallego; Seguridad, Julio Calero, y Educación, Mari Carmen de España, que participaron en el sorteo de camisetas del Hércules, HLA y Eón conmemorativos de la Santa Faz 0.0. sin alcohol -entregadas por jugadores y directivos-, un patinete eléctrico donado por Aguas de Alicante y entregado al ganador por su presidente Sergio Sánchez, entre otros regalos.