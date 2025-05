Garantizar el agua cuando se va la luz, un reto para las viviendas modernas y de altura

Una de las imágenes más frecuentes que dejó el lunes pasado durante el apagón eléctrico fue la de ciudadanos cargados con garrafas de agua para garantizar el abastecimiento. La excepcionalidad de la situación generada despertó el instinto de supervivencia de muchas personas que se aseguraron de contar con este bien tan básico para poder beber y lavarse durante los días posteriores, en caso de prolongarse más en el tiempo. Finalmente, el apagón, aunque largo, se prolongó hasta la noche y los vecinos pudieron volver a disponer de agua corriente.

En cambio, esta realidad no fue generalizada. Curiosamente en los pisos más antiguos, que aún funcionan con el sistema de abastecimiento anterior al actual, el acceso al agua no se cortó de manera generalizada. Una contradicción aparente, pero que tiene una explicación técnica.

La Ley 2/1992 de Saneamiento de aguas residuales en la Comunidad Valenciana estableció las competencias de la Generalitat y de las entidades locales en materia de saneamiento. Fue a partir de entonces cuando se renovaron los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua que han derivado en los actualmente presentes. Para prevenir las consecuencias de los cortes, en las normativas de los municipios se impone la construcción de la instalación de depósitos de reserva de agua determinada por la empresa suministradora. Tanto en Alicante como en Elche (las normativas locales son de 1987 y de 1994, respectivamente) estos depósitos deben ser de un metro cúbico por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de local comercial. Los depósitos, en cambio, funcionan a través de las bombas, garantizadas por el sistema eléctrico que el lunes se paralizó.

Asegurar el acceso al agua en las casas es un imperativo legal. El sistema de abastecimiento, en cambio, puede ser diferente según el momento en el que se construyó una edificación determinada. Fuentes del Colegio de Arquitectos de Alicante explican a este diario que el suministro de agua tradicionalmente ha funcionado por presión. «Las zonas más bajas de la ciudad tienen un nivel de presión de la red más alta y las zonas altas tienen una presión más baja. Eso quiere decir que, con la misma cantidad de entrada de agua, ésta llega con presión suficiente hasta un piso determinado, pero tiene más dificultades para llegar a los más elevados» cuando hay cortes de suministro.

Para garantizar la uniformidad, en cambio, en muchos de los pisos de construcción reciente (a partir de hace treinta años) se instaló el bombeo eléctrico, «que en algunos casos tiene reposición de baterías o de grupo electrógeno temporal, pero en otros no». Cuando se corta el suministro eléctrico, por tanto, las bombas no bombean y estos edificios se quedan, automáticamente, sin agua.

El apagón eléctrico vivido este lunes ha roto muchos esquemas. Según explican desde el Colegio de Arquitectos de Alicante, «todas las normativas se plantean según el porcentaje de riesgo y hasta ahora este riesgo no se había contemplado». «Esto hará que se reformulen normativas, pero se trata de un proceso largo y tardará mucho tiempo en concluir», admiten.

Sobre las posibles soluciones futuras, desde esta entidad profesional argumentan que «hasta hace poco las baterías eléctricas tenían una capacidad muy pequeña y la alternativa en hospitales son los grupos electrógenos, que funcionan con gasolina y requieren sistemas con salidas de humo». «Se trata de un sistema demasiado complejo como para aplicarlo en cada vivienda. Seguramente, en el futuro los edificios tendrán cada vez más sistemas de acumulación de baterías un poco más eficientes y económicas, y conforme eso se generalice cada sitio tendrá su sistema de acumulación eléctrica, cosa que a día de hoy es muy poco frecuente», añaden desde el colegio.

Incidencias

El apagón eléctrico propició cortes en el suministro hídrico, pero las incidencias no fueron significativas en Alicante. «Los depósitos aseguran al menos 24 horas de servicio en situaciones de corte eléctrico. Puntualmente, y en algunos edificios altos, sucede que suelen contar con grupos de presión por el código técnico de edificación», dicen desde Aguas de Alicante.

En este caso, «si los grupos de presión no tienen grupos electrógenos, hasta que el servicio eléctrico no se ha restablecido no han contado con servicio de agua en sus viviendas», explican. Otro ejemplo de falta de acceso al agua se puede dar cuando, «pese a volver el servicio eléctrico, no se activa el saltar automático». Si se da esta situación, matizan, la comunidad de propietarios es quien debe hacer la revisión pertinente.