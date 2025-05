La locura por el tratamiento estrella contra la obesidad castiga a los diabéticos de Alicante

Encontrar el fármaco Ozempic en la provincia de Alicante sigue siendo una aventura. Solo un 20 % de los diabéticos a los que se les receta acaba con éxito esta odisea. "Es una locura, tenemos que buscar en otras farmacias", y la espera se puede alargar durante semanas o incluso meses, explican varios farmacéuticos. El motivo es que este tratamiento está siendo recetado también contra la obesidad con un gran éxito, lo que ha hecho que desde hace dos años haya un gran desabastecimiento. Y no paran de conocerse posibles nuevos beneficios del Ozempic.

Actualmente hay unos 800 fármacos con los que hay problemas de abastecimiento. Y entre ellos destaca sobre todo este inyectable, autorizado desde 2018 y que según la Agencia Española del Medicamento (Aemps) mantiene problemas de suministro desde septiembre de 2023. Es empleado para diabético tipo 2 (DM2).

Aunque inicialmente para la obesidad solo lo recetaba la medicina privada, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó en 2022, después de que lo hiciera EE UU, la nueva indicación de este fármaco a base de semaglutida, también para adultos con obesidad, sobrepeso y enfermedades asociadas. Y esto ha desatado una auténtica fiebre por este compuesto.

Además, el pasado diciembre, la entidad europea respaldó asimismo la capacidad del Ozempic para reducir riesgos renales. Y acaba de conocerse una investigación que apunta a que el fármaco también podría ayudar a tratar el hígado graso. Y también se estudia si es beneficioso para ictus, adicciones y alzhéime. En cambio podría ser perjudicial para el intestino.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, Andrés García, ha explicado que en los últimos meses "la situación ha mejorado algo con el Ozempic, pero sigue habiendo problemas de abastecimiento. No hay un suministro normal", cifrando en solo un 20 % los pacientes que logran tener acceso al medicamento. Uno de que cada cinco. Así, ha señalado que se opta en muchos casos por cambiar este inyectable por el oral u otras alternativas, pero no tienen la misma eficacia.

En término generales, ha apuntado que el abastecimiento de las farmacias ha mejorado, y que es una tendencia que se mantiene, "pero sigue habiendo problemas puntuales. Siempre nos hemos preocupado por el desabastecimiento de medicamentos de baja comercialización", pero ahora se están encontrando con problemas de compuesto muy demandados, como el Ozempic.

La "operación Bikini" puede agravar en las próximas semanas los problemas de abastecimiento

Samuel López, de la farmacia de la avenida Doctor Rico, ha confirmado los problemas que tienen para poder contar con el Ozempic. Y ha señalado también problemas con otro fármaco, el Sirdalud, un relajante muscular con el que según la Aemps hay dificultades notificadas desde mediados de abril.

"La droga de Hollywood"

Los problemas de existencias con este fármaco se registran, sobre todo, desde que en 2024 famosos como Kardashian o Elon Musk empezaron a dar a conocer el uso del Ozempic para perder peso. Es más, es conocida vulgarmente como "la droga de Hollywood", por el uso que realizan de la misma muchas estrellas del cine para perder rápidamente peso.

La Agencia Española del Medicamento recuerda que "los medicamentos análogos del GLP-1 están autorizados para mejorar el control glucémico en el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) no suficientemente controlada con dieta y ejercicio. Estos fármacos están indicados en monoterapia, -cuando metformina no se considera apropiada debido a intolerancia o contraindicación- o en asociación con otros medicamentos empleados en el tratamiento de la diabetes. Además, algunos análogos de GLP-1 también están autorizados para el control del peso en determinadas situaciones".

Operación Bikini

Las farmacias alicantinas comenzaron a recibir a mediados del año pasado un nuevo fármaco aprobado por la Agencia Española del Medicamento para perder peso, Wegovy, que contiene el mismo principio activo que Ozempic (semaglutida). Pero no ha funcionado tan bien como se esperaba, por lo que no ha aliviado la escasez. Y varios farmacéuticos alertan que la "operación bikini" de cara al verano está ya a la vuelta de la esquina, por lo que en las próximas semanas el desabastecimiento podría ir a más, aunque lo cierto es que encontrar el fármaco es muy complicado desde hace meses.

Sin alternativas

Aunque también hay otras opciones en el mercado para las personas que presentan niveles altos de azúcar en sangre, la diabetes es una enfermedad compleja en la que cuesta ajustar una nueva medicación, de ahí que los médicos tradicionalmente opten por recetar el tan escaso Ozempic, desarrollado por Novo Nordisk, que también elabora Rybelsius o Wegovy.

La Agencia Española del Medicamento señaló en 2024 que "a pesar de estas medidas para paliar el impacto de la alta demanda de estos productos para el tratamiento de diabetes, los pacientes se siguen viendo afectados por los problemas de suministro que comenzaron a finales de 2022. Por eso, la Aemps recuerda la necesidad de ajustar las prescripciones para priorizar el uso de estos tratamientos para el control glucémico de pacientes con DM2 ya que las alternativas terapéuticas para estos pacientes pueden ser más complejas".

Qué es el Ozempic

Ozempic contiene el principio activo semaglutida. Ayuda al cuerpo humano a reducir el nivel de azúcar en sangre únicamente cuando este nivel de azúcar está demasiado elevado y puede ayudar a prevenir una enfermedad cardiaca en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). También ayuda a ralentizar el deterioro de la función renal en pacientes con DM2 mediante un mecanismo aparte de la reducción de la glucemia.

Ozempic se usa para tratar a adultos (a partir de los 18 años de edad) con DM2 cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes: como única medicación antidiabética cuando no puede utilizar metformina (otro medicamento para la diabetes); o con otros medicamentos para la diabetes, cuando estos no son suficientes para controlar sus niveles de azúcar en sangre. Estos pueden ser medicamentos que se toman por vía oral o se inyectan, como la insulina. Y se recuerda que "es importante que se continúe con la dieta y el plan de ejercicio que le haya indicado su médico, farmacéutico o enfermero".

