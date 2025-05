Misa por la "orfandad" tras la muerte del papa y cita a ChatGPT en la misa de Santa Faz del obispo Munilla

Una misa de Santa Faz marcada por una doble singularidad: la ausencia de pontífice tras la muerte del papa Francisco y la inesperada irrupción de la inteligencia artificial. Con la plaza del caserío del monasterio repleta de fieles y autoridades, la celebración de la Peregrina este año estuvo marcada por un clima de recogimiento y solemnidad. Entre plegarias e incienso, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, centró su homilía en lo que calificó como “la gran orfandad espiritual” que atraviesa el mundo. A su juicio, la profunda atención que genera la muerte de un papa y la elección de su sucesor revela una necesidad más honda: “Vivimos en una sociedad falta de referencias de paternidad y maternidad espirituales”, advirtió Munilla.

En su mensaje, el obispo, recordó que esta situación ya aconteció en el momento del fallecimiento de los papas Juan Pablo II y con Benedicto XVI. "Hay algo más profundo. Existe una gran necesidad de vincularnos con figuras que nos den ese sustento de paternidad. Hay una gran orfandad que tiene signos: la prioridad del yo y la fragilidad de los vínculos entre nosotros", afirmó Munilla.

La herencia del papa Francisco

Desde el comienzo, Munilla quiso subrayar que esta Santa Faz tenía un carácter excepciona. "Este año esta convocatoria de la Santa Faz tiene un carácter especial por celebrarse estando la sede vacante", indicó Munilla. Y eso, añadió, se percibiría incluso en el rito: "En la misa el sacerdote ya no menciona al papa, solo al obispo", explicó.

El obispo recordó también que no pudo celebrarse el funeral del Santo Padre en San Nicolás, debido al apagón que afectó el pasado lunes a España y Portugal, y por ello, la eucaristía de la Santa Faz servía como misa por su eterno descanso. "Vamos a pedir por el papa Francisco misericordia. Todos somos mendigos de la misericordia. ¿Qué es lo que el papa le habrá dicho al señor al ponerse en su presencia? Sin duda: misericordia, aquí me tienes señor", recalcó Munilla.

Una mirada desde ChatGPT

Uno de los momentos más llamativos de la homilía fue la mención expresa a una herramienta de inteligencia artificial como parte central del sermón. "He tenido la curiosidad de investigar si el papa Francisco en estos doce años dijo algo sobre la Santa Faz. Y le he preguntado a una de estas plataformas de inteligencia artificial", confesó Munilla: "¿Sabéis qué me ha contestado? Que la referencia más próxima que el papa ha hecho está en su última encíclica, cuando habla del rostro de Cristo como ventana a su corazón".

A partir de ahí, el obispo trazó una conexión con la Faz Divina y las palabras del papa Francisco. "Desde los ojos de Cristo nos adentramos en su corazón porque los ojos son la ventana del corazón de Cristo. Si nos dejamos mirar por la Santa Faz, descubriremos un corazón que nos ama y en ese corazón recibiremos el mensaje del evangelio", añadió Munilla.

Mención a San José

En sus palabras, el obispo también quiso recordar que el 1 de mayo es el día de San José Obrero, patrono de los trabajadores, una figura especialmente querida por el papa Francisco. “Decía que San José se hizo cargo de lo que no engendró, y es una imagen de la paternidad apostólica. Es lo que es el papa: una figura visible de la paternidad espiritual en el mundo”, explicó Munilla. En su reflexión, esa paternidad espiritual no es menor por ser intangible: "La paternidad espiritual, no por ser espiritual y no física, no es menos paternidad, a veces es más". En su despedida, Munilla invitó a los presentes a elevar su oración "al Padre que nos envió a su Hijo con la esperanza de que a todos nos llegue la luz de su misericordia".

Una misa cargada de símbolos

Concluida la misa, se inició la procesión de regreso al interior del monasterio. Sin embargo, la jornada comenzó temprano. A las 7:00 de la mañana ya se formaban las primeras colas en el interior de la Concatedral de San Nicolás donde la misa previa a la Peregrina ya incluyó una evocación al papa Francisco: "Sed peregrinos de esperanza". Fue el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien solicitó formalmente el inicio de la Peregrina 2025, dando paso a una procesión cargada de recogimiento.

Pasadas las 8:20 horas la Santa Faz salió de la concatedral arropada por cientos de fieles. Ya en el monasterio, los concejales Ana Poquet (Turismo) y Julio Calero (Seguridad) abrieron la hornacina del Camarín para la extracción de la reliquia. Munilla, escoltado por su antecesor, el obispo emérito Jesús Murgui, la tomó entre sus manos. La Santa Faz se encontró entonces con la Santa Mujer Verónica, en un momento solemne que marcó el inicio de la misa oficial en la plaza Luis Foglietti.

Nuevas voces

Asimismo, la homilía contó con una participación activa de representantes institucionales y sociales. La Bellea del Foc, Alba Muñoz, intervino por primera vez en la plegaria eucarística, recordando a quienes hacen posible la misa y el acto en el monasterio. "Por todos los voluntarios y cuantos colaboran de forma desinteresada en nuestro monasterio, para que su entrega sea reconocida y valorada por todos nosotros", pronunció con solemnidad. En esta intervención la acompañaron el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, la Bellea del Foc Infantil, Martina Lloret, y sus damas de honor.

Fiel a su cita anual desde hace veinte años, la banda sonora a la misa oficial de la Santa Faz la puso la Coral Tabaquera Alicantina, que interpretó piezas como "Santa Faz de Las Cigarreras" y "Faz Divina ¡Misericordia!", y que estrenó un salmo compuesto para este día por su nuevo director, Manuel Ramos, así como el Himno del Jubileo Romano.