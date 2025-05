El gobierno del PP elimina el toro embolado de la Feria de Hogueras de Alicante: "No hay tradición"

Alicante dejará de celebrar el toro embolado en su tradicional Feria de Hogueras, después de haberse convertido en el centro de la polémica del festejo durante los últimos años. El gobierno municipal del PP elimina la cita de la programación al considerar que "no está bien acogida ni siquiera por los propios aficionados" y asegura que no encaja con "la línea de cultura y tradiciones" que defiende el ejecutivo de Luis Barcala.

Así lo confirmó la concejala responsable de la Plaza de Toros, Mari Carmen de España, durante la presentación del cartel de la Feria de Hogueras para este 2025. "No va a haber toro embolado. Respetamos a la afición y hemos decidido no incluirlo", aseguró la popular, para a su vez rechazar que la decisión esté influenciada por las críticas que había cosechado el evento desde la oposición de izquierdas y desde colectivos animalistas, asegurando que se deja de celebrar porque son los propios aficionados taurinos los que lo rechazan.

No vimos ningún inconveniente en retirar algo que aquí no está bien acogido Mari Carmen de España — Concejala de Plaza de Toros (PP)

"No vimos ningún inconveniente en retirar algo que aquí no está bien acogido", señaló De España, quien también confirmó la continuidad del concurso de recortadores: "Sí se mantiene porque es un espectáculo que atrae a muchísimo público y sobre todo a gente joven".

Fin a la polémica

El controvertido festejo del toro embolado ya fue objeto de polémica en las dos últimas ediciones de la Feria de Hogueras, tanto en 2024 como en 2023. En ambas ocasiones, la celebración quedó fuera del abono de la feria, con una entrada general de 15 euros y gratuita para los menores de diez años que fuesen acompañados de un adulto. El último año, según informaron desde la gestión de la plaza, la celebración se llevó a cabo sin ningún incidente.

Un festejo que puso en pie de guerra a la izquierda municipal. Desde el PSOE, su concejal Miguel Castelló exigió al alcalde, Luis Barcala "que medie para que no se celebre en un espacio público" un festejo "que va en contra de la protección animal" y que "no tiene ninguna tradición cultural en la ciudad". En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, tildó el festejo de "esperpento" y pidió su cancelación. Al igual que el edil de EU-Podemos, Manolo Copé, que mostró su "contundente rechazo" a "cualquier tipo de maltrato y tortura animal".

En aquel momento, desde el Ayuntamiento rechazaron las acusaciones de la izquierda y aseguraron que el equipo de gobierno "apoya e impulsa la cultura y tradiciones" de la Comunidad Valenciana. Fuentes del ejecutivo local indicaron el pasado año a INFORMACIÓN que "las actividades en torno a la cultura taurina forman parte de estas tradiciones" que se celebran más allá del territorio valenciano y "forman parte de nuestra historia", para justificar la permanencia del evento en la oferta taurina por Hogueras.

Pese a ello, desde el gobierno de Barcala aseguraron respetar "todas las opiniones" y apuntaron que "toda persona es libre de asistir o no". No obstante, argumentaron que este festejo "se ha celebrado con regularidad en la ciudad de Alicante durante los últimos años, salvo durante la pandemia" y recordaron que, en la edición de 2023, "reunió a miles de personas en el coso de la Plaza de España". Un año después, la Feria taurina de Hogueras ya no incluye el espectáculo del toro embolado.