Alba Muñoz, Bellea del Foc 2024: «No concibo otra cosa que no sea seguir colaborando con la Fiesta»

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de su año como Bellea del Foc?

RESPUESTA: Mi resumen de este año es felicidad. Desde el primer momento que salimos elegidas. Cada momento ha tenido su encanto y cada mes, su esencia. Me quedo con el cariño que hemos recibido. Para mí este año ha sido como un máster de vida, he aprendido mucho, sobre todo del trabajo que hay detrás de cada acto. Siempre digo que he estado toda mi vida en la Fiesta, pero este año he descubierto todo lo que implica. Aprender de los festeros ha sido precioso.

P: De las cualidades que considera que le han definido como Bellea del Foc, ¿cuáles destacaría?

R: La naturalidad. Soy festera desde siempre, y siento la Fiesta como una forma de vida, simplemente he sido yo. He intentado ser sencilla y transmitir el amor que tengo por la Fiesta a todos. De este año me quedo con la gente, salir de mi comisión y compartir momentos con barracas, otras comisiones... ver sus tradiciones, pero esa pasión común. Una vez estaba malísima en una presentación, pero el cariño recibido hizo que se me pasara todo, no hay nada que lo iguale.

P: ¿Ha cambiado su acto favorito después de este año?

R: Siempre he dicho que mi acto favorito es la Plantà, y lo sigue siendo. Pero, viviéndolo desde esta posición, también diría el Pregón. Fue mi primer acto oficial, tuve que dar un paso atrás de la impresión de ver la plaza del Ayuntamiento llena. También la Ofrenda, que la viví junto a mi abuela, un regalo del presidente de la Federació, David Olivares. Y las mascletás en Luceros... el 24 de junio llorábamos en la última. Es imposible elegir solo uno, ha sido todo tan bonito.

Una mujer de fuego / Alex Domínguez

P: ¿Este cargo ha cambiado su visión de Alicante?

R: Sí. Estar en este cargo te permite conocer mucho más de la sociedad alicantina. Es un máster de vida porque aprendes de tu fiesta y de tu ciudad, de todo lo que pasa durante el año. No sabía que había tantísimo movimiento. Ahora valoro mucho más el trabajo de tantas personas, me llevo un gran aprendizaje.

P: Se dice que hay muchas hogueras, pero pocos festeros. ¿Lo comparte?

R: Creo que estamos en evolución constante. Hay un trabajo que se está haciendo junto a los más pequeños que es fundamental. Nuestro futuro son los niños. He ido a colegios donde solo tres de veinte estaban en hogueras. Ahí está nuestro trabajo. Hay que seguir transmitiendo nuestra tradición para asegurar el futuro de la Fiesta y seguir evolucionando.

P: ¿Ve diferencias con otras ciudades como València?

R: Sí, aunque los foguerers estamos muy implicados todo el año. Este año he ido a Fallas, donde hay gente muy involucrada, aunque no toda de forma activa. Aquí, quien es foguerer está muy involucrado. Somos muy participativos todo el año. Pero sí, tenemos que crecer, y la Federació de Fogueres no va a parar de hacerlo. Nuestra voz tiene que escucharse.

P: ¿Cree que el Ayuntamiento debería gestionar la Fiesta en vez de la Federació?

R: En otras ciudades es así. Pero es como todo, hasta que no se prueba no se sabe. Lo que tengo claro es que quien esté al frente de nuestra Fiesta tiene que ser foguerer, es una dedicación plena difícil de compaginar con un trabajo. Este año he pasado más horas con David Olivares que con muchos miembros de mi familia. Su dedicación es total. No sé cuál es la fórmula ideal, pero debe ser alguien que ame esta Fiesta.

P: ¿Debería el presidente de Federació tener un sueldo?

R: En colación con lo anterior, es cierto que es una dedicación total, casi imposible de compatibilizar con otro trabajo. A veces no se cómo lo hace David Olivares. No tengo la solución, pero sí creo que debería valorarse de alguna forma.

P: ¿Deberían implicarse más las instituciones públicas con la Fiesta por su retorno para la ciudad?

R: Este año he visto que van de la mano. Es inviable que Fogueres y Ayuntamiento vayan separados, es necesario todo el apoyo para que la Fiesta siga creciendo. El 2024 ha sido el año más multitudinario y eso es de valorar. Toda ayuda es bienvenida: más premios, más recursos.

P: Hoy se celebra la Elección, ¿cree que el "belleceo" eclipsa al monumento?

R: La foguera es la foguera, y sin ella no hay fiestas. Nuestro eje nunca se tiene que perder. Las representantes somos parte fundamental, y muchas veces el "candidateo" es ilusión. Igual yo soy muy fantasiosa, pero nunca he sentido rivalidad, igual es algo que se percibe más en el exterior. Las representantes de la ciudad son indispensables, pero sin monumento no somos nada.

P: En su año de candidata vivió un empate en la categoría Especial entre Diputació - Renfe y Florida Portazgo que les dejó sin primer premio. ¿Cómo lo vivió?

R: Estaba tan orgullosa del monumento que lo demás fue secundario. Me encantó explicar la hoguera, no dormí la noche anterior de la emoción. El primer premio era precioso. Al final, plantar en el mes de junio es una recompensa a todo un año independientemente de lo que pase después, porque hay mucho nivel. El nivel de los artistas es increíble.

P: ¿Ha sentido presión estética en su papel como Bellea del Foc?

R: Siempre he intentado ir acorde, pero sin sentir presión. Realmente quiero hacerlo bien por mi ciudad, no estéticamente, sino representar bien a tu ciudad y transmitir el amor por la Fiesta. Creo que más que una presión estética lo realmente importante es que cualquier festero pueda sentirse orgulloso de su representante.

P: ¿Cree que cualquier chica puede ser candidata, pese a los gastos que implica?

R: Depende de cada una. Cada candidata gasta lo que puede o quiere, pero no creo que sea un inconveniente para ser candidata. Lo único que importa en tu año como candidata es la ilusión que tengas por la Fiesta, no hay otro límite que impida nada más.

Mediterráneo y fuego. Las fotos de la entrevista a Alba Muñoz / Alex Domínguez

P: ¿Qué opina de los reglamentos sobre la indumentaria?

R: Creo que es necesario tener claras las normas. Saber cómo debemos ir o llamar a las cosas por su nombre es parte de la tradición. Hay que ir reglamentados, todo tiene su esencia, y el traje también.

P: ¿Tiene alguna idea para el centenario de las Hogueras?

No lo había pensado, pero sé que ya hay un equipo trabajando en ello. Tiene que ser algo grandioso, como son les Fogueres, seguro que supera todas nuestras expectativas. Me encantaría aportar mi granito de arena. Siempre estaré ayudando, desde mi comisión o donde me necesiten.

P: ¿Le gustaría seguir colaborando con la Fiesta en el futuro?

R: No concibo otra cosa que no sea seguir colaborando con la Fiesta y, ojalá, en un futuro con la Federació. He vivido la Fiesta desde que nací, pero este año he descubierto todo el trabajo que hay detrás. Si todos aportamos, la Fiesta será aún más grande.

P: ¿Cambiaría algo de la fiesta?

R: Todo evoluciona y debemos adaptarnos. Si tuviera que cambiar algo sería la rivalidad entre hogueras, todos tenemos una misma pasión: la Fiesta. Considero que a veces quizás perdemos el hilo de adonde vamos, debemos intentar no perder el foco.

Así hiizo Alex Domínguez la espectacular fotografía de despedida de Alba Muñoz, Bellea del Foc 2024 / Alex Domínguez / Lydia Ferrándiz

P: ¿Qué opina sobre la creación de la séptima categoría?

R: Creo que es positivo. Este será el primer año de esta categoría, todo cambio cuesta, pero hay que esperar a ver los resultados. No deja de ser una categoría en la que se va a valorar la foguera exactamente igual. Y si no funciona, se corrige. Es una forma de coger impulso.

P: ¿Fuera de Alicante reconocen a las Hogueras como algo propio?

R: Hemos sentido mucho cariño en todas partes. Nos reconocen y nos valoran. Me ha llamado la atención que cuando nos ven aparecer con las mantillas nos digan: 'Ya está aquí Alicante'. Eso emociona mucho.

P: ¿Qué le diría a su sucesora?

R: Que disfrute cada momento, sea ella misma y se sienta orgullosa de representar a nuestra ciudad y Fiesta. Todos los foguerers estaremos a su lado apoyándola.