«Me encantaría presentarme para ser Bellea o dama del foc de aquí a unos años»

PREGUNTA: ¿Cómo has vivido este año como Bella del Foc Infantil?

RESPUESTA: Con muchísima emoción y alegría. Es algo que desde pequeña soñaba y ha sido un regalo que he aprovechado al máximo. He disfrutado cada momento para pasármelo genial, porque esto solo es un año, y he hecho mucha piña con mis damas, creo que hemos formado un equipo perfecto.

P: ¿Y tu familia cómo lo ha vivido?

R: Muy felices, son bastante festeros. Mi madre fue dama del foc y para ellos ha sido una alegría enorme, un regalo. Me han acompañado y dedicado este año, y estoy muy agradecida de haberlo vivido con ellos.

P: La relación con tus compañeras ha sido muy especial, ¿verdad?

R: Desde el primer momento hicimos un grupo increíble. Siempre hemos estado las siete juntas, riendo, disfrutando, apoyándonos. He tenido mucha suerte con ellas porque han aportado la locura y les estoy muy agradecidas.

P: ¿Qué destacarías de ellas?

R: La alegría que transmiten, su saber estar, su cariño y esa locura divertida que hace especiales incluso los momentos más aburridos.

P: Has sido embajadora de la ciudad en muchas fiestas. ¿Qué te ha gustado más?

R: He estado en Fallas, Magdalena, Burriana... He disfrutado mucho de todas y lo mejor ha sido la compañía: la fallera mayor infantil, las reinas de Castellón, las Burriana... Su amabilidad y cómo te acogen hacen que se cree un gran ambiente.

P: ¿Qué fiesta te ha sorprendido más respecto a Alicante?

R: La Magdalena, sin duda. Es muy diferente pero igual de bonita. Me encantó por eso, por ser algo nuevo y me lo pasé muy bien.

P: ¿Cuál ha sido tu acto favorito de las Hogueras?

R: El pregón, porque marca el inicio de todo y es muy emocionante hablar desde el balcón del Ayuntamiento con toda la gente de Alicante arropándote, es un momento espectacular. Y la ofrenda a la Virgen, que fue muy especial y emotivo para mí.

P: ¿Has recibido consejos de otras representantes?

R: Sí, sobre todo de mi madre, que siempre me ha guiado. También de una Bellea del Foc Infantil de mi hoguera que, aunque las cosas hayan cambiado mucho, siguen siendo Hogueras. Todos me han aconsejado disfrutarlo y dejarme llevar.

P: Como representante infantil, ¿crees que es importante que haya más niños en la fiesta?

R: Muchísimo. Aunque ya somos muchos, cuantos más seamos, más se disfruta. Además, contarlo en el colegio hace que más niños se animen, se lo digan a sus padres y lo pasen genial.

P: ¿Cómo ha sido compaginar el colegio con ser Bellea del Foc?

R: Mi colegio lo ha entendido muy bien, me ha puesto muchas facilidades. Mis profesores y amigas me han ayudado mucho, me ponían al día cuando faltaba. He tenido mucha suerte.

P: Precisamente, como representante infantil, ¿qué les dirías a los niños sobre temas como el bullying?

R: Que incluyan siempre a todos porque todos juntos somos uno y es cuando más disfrutamos. Es importante cuidar ese tema, tiene mucha importancia. En mi cole y en las hogueras hay muy buen ambiente y siempre se tiene en cuenta.

P: ¿Estás nerviosa por la despedida?

R: Un poco, pero quiero disfrutarla. Me estoy preparando mucho para no ponerme nerviosa y poder vivir ese momento con emoción y alegría. Todos me dicen que es lo que más se recuerda .

P: ¿Te gustaría continuar vinculada a las Hogueras?

R: Sí, me encantaría. Estoy muy metida en Hogueras y me gustaría seguir. Me encantaría presentarme para ser Bellea o dama del foc de aquí a unos años, pero ya he sido muy afortunada este año. Vendrá si tiene que venir.

P: ¿Qué le recomendarías a tu sucesora?

R: Que disfrute de cada momento, que se deje llevar y forme un buen equipo con sus damas y belleza adulta, como el que he hecho yo con Alba, siempre está ahí para lo que necesito. La unión es lo más importante para disfrutarlo todo al máximo.