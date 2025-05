Eusebio Sempere, cuarenta años de descanso junto a la Santa Faz de Alicante

El maestro del arte cinético, uno de los alicantinos más universales, el colivenc Eusebio Sempere, descansa desde hace 40 años junto a la reliquia de la Santa Faz. Tras el altar del monasterio, junto al camarín que protege la reliquia, yacen los restos mortales del pintor y escultor que recibió en 1980 la Medalla de Oro a las Bellas Artes y al que Alicante le nombró hijo predilecto.

A petición propia, sus restos fueron depositados en el templo el 2 de mayo de 1985, veintidós días después de su marcha y tras haber permanecido hasta entonces en una ermita del cementerio de Onil, que experimentó una constante romería. El entierro de Sempere en el monasterio hubo de contar con el beneplácito del obispo y de la comunidad religiosa de Santa Faz y el acto, austero como pidió el artista, fue oficiado por el popular padre Parreño.

Los restos de Sempere fueron introducidos en una fosa construida para tal fin en la antesacristía del monasterio. Aunque la lápida es imperceptible en el suelo, en los muros de entrada del camarín figura una lápida de mármol blanco en la que se lee «Pax. Eusebio Sempere Juan. Pintor y escultor», además de las fechas de nacimiento y fallecimiento. Pero no siempre fue así. En 2017 el Ayuntamiento repuso la placa que llevaba once años ausente porque se quitó con motivo de la remodelación del monasterio para albergar la muestra de la Luz de las Imágenes. Entonces el zócalo que estaba incrustado sobre la pared fue retirado y se enlució el rincón sin que la placa de mármol fuera repuesta tras la exposición. Fue hace ocho años cuando la Concejalía de Cultura remendó el olvido: buscó la pieza original sin éxito y finalmente decidió encargar una lápida de mármol blanco nueva en la que se reprodujo la inscripción. Eso sí, con una modificación, añadió la palabra «escultor», que no figuraba en 1985.

«Es un orgullo que un artista como Sempere, que tenía tanta devoción por la Santa Faz, esté enterrado aquí», cuenta Miguel Ángel Cremades, capellán del monasterio, que reconoce que al templo han acudido en alguna ocasión estudiantes e historiadores preguntando por la ubicación de la lápida del escultor.

La tumba de Óscar Esplá, a un lado del altar de Santa Faz. / Pilar Cortés

Sin embargo, Sempere no es el único artista que descansa en el interior de la Santa Faz porque los restos del compositor Óscar Esplá también se encuentran en el monasterio, concretamente en el lado izquierdo del altar mayor de la iglesia. Su recuerdo, tras una puerta, permanece más escondido para el visitante.

«Esplá y Sempere no mantuvieron una relación de amistad en vida, al menos, no la conocemos como tal. Sin embargo, desde su muerte, unos escasos metros les separan. Curiosa coincidencia. Los dos artistas alicantinos más internacionalmente conocidos eligen desde su muerte el mismo lugar de descanso: el Monasterio de la Santa Faz de Alicante». Así relata el MACA, que recibió una importante donación de Sempere en 1977, el azaroso encuentro entre ambos artistas en una de sus publicaciones.

Esplá, también Medalla de Oro a las Bellas Artes y uno de los compositores más reconocidos a nivel nacional, falleció en Madrid en 1976 a los 89 años y, tal y como deseó, sus restos fueron trasladados al monasterio de la Santa Faz.

Ambos artistas no sólo coinciden en el templo alicantino, sino que también lo hacen en el callejero de la ciudad, donde las avenidas en su honor confluyen en los alrededores de la estación de Murcia.

Otros ilustres

No obstante, ni Sempere ni Esplá fueron los primeros alicantinos en ser enterrados en el monasterio. En el siglo XVI un funcionario de la casa real, Pedro Bendicho, fue asesinado en un ataque berberisco «al acudir en socorro de nuestros campesinos», según las crónicas oficiales. De nada valió entonces la torre vigía (creadas para alertar de aquellas invasiones) que aún existe junto al monasterio. Aquel bayle, así se llamaba su cargo, fue el primer hombre enterrado bajo el templo de la Santa Faz, aunque hoy ningún cartel en el monasterio recuerde tal gesta.

En 1956 los restos de Rafael Esplá Rizo también fueron trasladados al templo. El célebre Padre Esplá, fallecido en 1929, se dedicó a la educación y fundó la Cofradía de la Virgen Dolorosa. También escribió un bosquejo histórico sobre la Santa Faz y fue enterrado en el cementerio de San Blas. En 1955 el Ayuntamiento le dedicó una calle en el Pla -que desde el primer momento fue el punto neurálgico del barrio- y un año más tarde efectuó el traslado de sus restos al monasterio. Tampoco hay detalle en su interior que informe de ello.

Popular por su historia, lugar sagrado y destino de una peregrinación cada vez más multitudinaria, el monasterio de la Santa Faz es también un reducto donde descansan algunos de los mejores embajadores de la ciudad.