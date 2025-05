Sanidad pide a los médicos que dejen de prescribir Ozempic para la obesidad en Alicante

La Conselleria de Sanidad ha emitido una comunicación en la que alerta de que se sigue prescribiendo el fármaco Ozempic para la obesidad. La gran demanda de este producto, destinado al tratamiento de pacientes diabéticos ha hecho que haya una gran escasez, ya que solo uno de cada cinco diabéticos logra encontrar la medicina en las farmacias, según las cifras que maneja el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Por ello, según la información que trasladó hace menos de un mes el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), la Generalitat ha recordado que solo está indicado para tratar la diabetes de tipo 2 (DM2).

Así, el COMA ha alertado que "desde la Dirección General de Farmacia de la Conselleria de Sanitat se ha comunicado que persisten prescripciones de Ozempic con finalidad de control de peso, a pesar de que se trata de una indicación no autorizada. Este hecho está generando problemas de suministro que afectan a los pacientes diabéticos, para quienes está indicado el medicamento, recordándose que existe otro fármaco con el mismo principio activo, Wegoby, que sí contempla la citada indicación", según la comunicación realizada el pasado 4 de abril por el COMA, a instancias de Sanidad.

Así, pese a que se supone que no se puede prescribir para perder peso, lo cierto es que es una práctica que se sigue realizando, y a la que se quiere poner fin y que está agravando el desabastecimiento.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, ha recordado este viernes que el COMA ya comunicó a sus colegiados en junio de 2024 la advertencia emitida por la Dirección General de Farmacia relativa al uso inadecuado del medicamento Ozempic (semaglutida) fuera de la indicación autorizada.

Desde el Colegio de Médicos de Alicante se reitera el llamamiento a la comunidad médica a respetar las indicaciones de prescripción de cada medicamento, tal y como figuran en su ficha técnica, aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)."Esa es la posición que defiende el Colegio de Médicos de Alicante, en línea con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y el uso racional del medicamento. La utilización para la pérdida de peso en pacientes no diabéticos no está contemplada en la ficha técnica del Ozempic. Para ese fin existen otros fármacos autorizados", según ha destacado Schwarz.

El Ozempic para diabéticos es uno de los medicamentos que sufre desabastecimiento en Alicante / Pilar Cortés

La aplicación de este fármaco para perder peso, pese a no estar indicada en la ficha técnica, ha hecho que haya una gran escasez y que conseguir el producto para los diabéticos sea una odisea en las boticas alicantinas.

Inicio de los problemas

Los problemas de existencias con este fármaco se registran, sobre todo, desde que en 2024 famosos estadounideses empezaron a dar a conocer el uso del Ozempic para perder peso. Es más, es conocida como "la droga de Hollywood", por el uso que realizan de la misma muchas estrellas del cine para perder rápidamente peso, aunque el Colegio de Médicos y la Conselleria de Sanidad advierten que en España está restringida al tratamiento de la diabetes.

La Agencia Española del Medicamento señaló en 2024 que "a pesar de estas medidas para paliar el impacto de la alta demanda de estos productos para el tratamiento de diabetes, los pacientes se siguen viendo afectados por los problemas de suministro que comenzaron a finales de 2022. Por eso, la Aemps recuerda la necesidad de ajustar las prescripciones para priorizar el uso de estos tratamientos para el control glucémico de pacientes con DM2 ya que las alternativas terapéuticas para estos pacientes pueden ser más complejas".

Qué es el Ozempic

Ozempic contiene el principio activo semaglutida. Ayuda al cuerpo humano a reducir el nivel de azúcar en sangre únicamente cuando este nivel de azúcar está demasiado elevado y puede ayudar a prevenir una enfermedad cardiaca en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). También ayuda a ralentizar el deterioro de la función renal en pacientes con DM2 mediante un mecanismo aparte de la reducción de la glucemia.

Ozempic se usa para tratar a adultos (a partir de los 18 años de edad) con DM2 cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes: como única medicación antidiabética cuando no puede utilizar metformina (otro medicamento para la diabetes); o con otros medicamentos para la diabetes, cuando estos no son suficientes para controlar sus niveles de azúcar en sangre. Estos pueden ser medicamentos que se toman por vía oral o se inyectan, como la insulina. Y se recuerda que "es importante que se continúe con la dieta y el plan de ejercicio que le haya indicado su médico, farmacéutico o enfermero".

Nuevas aplicaciones

Este fármaco está resultado ser beneficioso no solo para luchar contra la diabetes y la obesidad. El pasado diciembre, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) respaldó así mismo la capacidad del Ozempic para reducir riesgos renales. Y acaba de conocerse una investigación que apunta a que el fármaco también podría ayudar a tratar el hígado graso. Por otra parte se estudia si es beneficioso para ictus, adicciones y alzhéimer. En cambio, podría ser perjudicial para el intestino.

