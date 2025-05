Estas son las actividades que organiza la EUIPO para celebrar el Día de Europa en Alicante

Cada 9 de mayo, las instituciones de la Unión Europea conmemoran el Día de Europa. Este día marca el aniversario de la «Declaración Schuman», pronunciada en 1950 por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman. Esta Declaración, de la que ahora se cumplen 75 años, proponía una nueva forma de cooperación entre países que buscaba la paz y la solidaridad en el continente europeo tras los estragos causados por las dos guerras mundiales. Aquel 9 de mayo supuso la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la actual Unión Europea.

Debido a la influencia y repercusión de la Declaración Schuman, el 9 de mayo fue elegido como «Día de Europa» y cada año se organizan diversos actos para recordar la efeméride. Desde su sede en Alicante, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se suma a esta celebración y ha programado varias actividades para los próximos días, entre las que se incluye un concierto en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), un evento deportivo y la iluminación en azul de varios edificios de la ciudad.

Un año más, la EUIPO y la Fundación del Auditorio de la Diputación de Alicante ofrecerán un concierto gratuito a cargo de la orquesta ADDA Simfònica, que tendrá lugar el viernes 9 de mayo a las 19:30 horas. El concierto busca celebrar la unidad europea a través de la música. En esta ocasión, se rendirá homenaje al compositor Maurice Ravel, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento, interpretando varias de sus piezas. Además, el concierto irá acompañado de un recorrido visual por monumentos emblemáticos de los 27 Estados miembros de la UE. Todas las personas interesadas en asistir al concierto pueden hacerlo previa inscripción a través de la página web: www.conciertoeuropa.eu (hasta agotar localidades).

Asimismo, varios de los edificios más significativos de Alicante, como el Castillo de Santa Bárbara, la Plaza de los Luceros, el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, Casa Mediterráneo y la fachada de la EUIPO, se iluminarán de azul, el color de la bandera europea, en las noches del 8 y 9 de mayo. Con esta acción, la EUIPO se une a otras instituciones y monumentos de toda Europa que también se teñirán de azul para conmemorar el Día de Europa.

En el ámbito deportivo, la EUIPO ha previsto un torneo de vóley playa el sábado 17 de mayo en la Playa de San Juan, abierto a todas las edades y con varias modalidades de juego (iniciación, familias y competición). Las inscripciones son gratuitas y pueden hacerse aquí.

La EUIPO en Alicante

Desde su fundación en 1994 como la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), la EUIPO ha ido creciendo hasta convertirse en una de las mayores agencias descentralizadas de la Unión Europea. Hoy cuenta con alrededor de 1.100 empleados y tramita casi 300.000 solicitudes de marcas y diseños al año, habiendo registrado más de tres millones de marcas y 1.8 millones de diseños en total.

La EUIPO es también un motor de crecimiento y desarrollo económico en la provincia de Alicante, generando un impacto sobre la producción de 452 millones de euros y creando o manteniendo alrededor de 2.600 empleos al año en la Comunidad Valenciana, según el último informe de la Cámara de Comercio de Alicante.

En estos días previos al Día de Europa, el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, ha destacado el legado de la Declaración Schuman y los valores de paz y progreso compartido que han definido el proyecto europeo desde sus inicios. «El 9 de mayo nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los logros de los últimos 75 años y reafirmar nuestro compromiso con una Europa que siga siendo un referente de democracia, cooperación y solidaridad. Como dijo Robert Schuman, Europa no se hará de una vez ni según un plan único. Se construirá mediante logros concretos que creen primero una solidaridad de hecho».

Curiosidades de la Unión Europea y la EUIPO

La bandera de la Unión Europea no siempre estuvo ahí. Su diseño se buscó desde los años 50 y no fue hasta 1985 cuando se adoptó oficialmente. Las doce estrellas que la componen no representan a los países, sino que simbolizan unidad y armonía. Ese mismo año, los líderes de la UE también adoptaron su himno oficial: una adaptación instrumental del «Himno a la alegría» de Beethoven, basado en el poema de Schiller. No tiene letra y está pensado para transmitir valores como la libertad, la paz y la solidaridad.

Por otra parte, España se unió a la Unión Europea en 1986, junto con Portugal, y unos años después acogió una de sus agencias más relevantes: la EUIPO. Nació tras el Tratado de Maastricht de 1993 y abrió sus puertas en Alicante en 1994, con la misión de gestionar marcas y diseños registrados a escala europea.

Actualmente, la propia Unión Europea, a través de la Comisión y el Parlamento Europeo, posee más de 80 marcas registradas en la EUIPO, como Erasmus+ o los logotipos de productos con indicaciones geográficas protegidas.