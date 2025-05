Valentina Tárraga: «Representar a los niños de Alicante es todo un honor»

En Alicante, la Fiesta ya late con fuerza. Este sábado, el Centro Comercial Gran Vía se convirtió en el escenario donde siete niñas comenzaron un camino que promete ser inolvidable. La presentación oficial de la Bellea del Foc infantil 2025 y sus damas de honor llenó el acto de emoción y compañerismo. Pero, por encima de todo, fue un día marcado por la ilusión que irradiaron las protagonistas desde bien temprano.

La jornada arrancó para las representantes infantiles con un desayuno entre confidencias y nervios. Poco después, pasaron por las manos de su estilista oficial, Irene Villaescusa. Así, en sus primeras horas como Bellea del Foc infantil y damas de honor, las pequeñas mostraron una curiosidad insaciable: querían saberlo todo sobre lo que les espera este año.

Un sueño hecho realidad

Valentina Tárraga Quesada, de la hoguera Rabassa, es desde este viernes la Bellea del Foc infantil 2025. Con solo diez años, su emoción se sintió en sus palabras. «Este año para mí va a ser inolvidable. Ser Bellea del Foc infantil y representar a los niños de Alicante es un honor supergrande. Todas mis compañeras son mis amigas, y lo vamos a disfrutar muchísimo», confesaba Tárraga.

Recuerda perfectamente el momento en el que el jurado pronunció su nombre: «Al principio no me lo creía. Estaba tan emocionada que no sabía si había salido o no, y entonces vi que todas me abrazaban y dije 'vale, soy yo', salí, saludé y me sentí superorgullosa, contenta y muy feliz». Su madre, Inés Quesada, Bellea del Foc en 2008, ya le ha dado los primeros consejos: «Que lo pase superbién, que disfrute con sus compañeras, que eso es lo más importante que te llevas».

Siete "divas" de ilusión

Junto a Valentina, seis niñas más completan este grupo de representantes infantiles. Todas comparten algo más que la banda y la sonrisa: la emoción de vivir un sueño que empieza a hacerse realidad. Para Adriana Torres Martínez, de la hoguera Sagrada Familia, este nombramiento tiene un valor añadido: «Mi hoguera no suele sacar fuego, así que estoy muy contenta. Es todo un orgullo». A su lado, Elma García Javaloyes, de la hoguera Gran Vía-Garbinet, confesaba que «ahora toca sentirlo. Es algo maravilloso y me lo estoy pasando muy bien con todas mis compañeras». Alba Otero Sereix, de la hoguera Portuarios - Pla de Bon Repós, compartía su emoción al asegurar que «me gusta un montón ser dama del foc porque siempre lo he vivido desde fuera, pero es un sueño».

Un entusiasmo que también irradiaba Sofía García Velasco, de la hoguera Baver - Els Antigons, encantada de compartir esta experiencia con sus amigas: «Estoy superbién acompañada y seguro que me lo voy a pasar genial». Carla Vicedo Morote, de la hoguera Plaza de Santa María, se mostraba agradecida por vivir algo tan especial: «Soy una niña superprivilegiada de poder ser dama del fuego, y estoy segurísima de que voy a disfrutar mucho con mis compañeras». Y Noa Torres García, de la hoguera José Ángel Guirao, resumía el sentir de todas con sus palabras: «Para mí es un privilegio representar a todos los niños de Alicante. Este cargo es muy importante y me siento muy orgullosa».

Legado familiar

Valentina Tárraga no solo emprende este viaje bien acompañada por sus compañeras. La historia festera corre por sus venas: su madre, Inés Quesada, —Bellea del Foc en 2008 y vicepresidenta de la Federació de Fogueres—, su tía, Lourdes Tárraga —dama del foc en 2004— y su padre, Adrián Tárraga, quien fuera miembro de la Federació de Fogueres, forman parte de ese legado que ahora ella continúa. Inés Quesada, además, será este año la mantenedora del acto de proclamación de la Bellea del Foc infantil.

El presidente de la Federació, David Olivares, lo comunicó con emoción: «Ha sido una casualidad, pero también una decisión que tenía clara. Si el año pasado fue una Bellea del Foc infantil la mantenedora, este año, y con más razón, será Inés Quesada. No importa quién hubiera sido la elegida, Inés era la mantenedora», destacó Olivares

Tras el anuncio, Inés Quesada confesó sentirse abrumada por el encargo. «Es una responsabilidad enorme. Lo haré con todo el cariño del mundo. Lo más importante es que Valentina sea feliz. Estamos todavía en una nube», afirmó Quesada.

Un buen comienzo

La jornada de presentación terminó con la inauguración del II Concurso Infantil de Maquetas de la Federació de Fogueres en el mismo Centro Comercial Gran Vía, espacio que este año se convierte en epicentro de varios actos importantes de las fiestas. Allí se celebrará también el tradicional Coso Multicolor el 29 de junio, fruto de un reciente acuerdo comercial, que este año cambia de recorrido: tras un giro en la avenida Ciudad León de Nicaragua, volverá a recorrer la avenida Pintor Xavier Soler. Además, el domingo 15 de junio, la mascletà junto al centro comercial correrá a cargo de Pirotecnia Hermanos Sirvent.