«Tenemos ganas de vivirlo todo desde hoy y hasta el final»

PREGUNTA: ¿Se encuentra cansada tras una noche tan intensa?

RESPUESTA: Hemos dormido lo justo para coger fuerzas. La emoción y la felicidad de estar aquí podían con nosotras.

P: Cuando tras abrirse el octavo sobre, la vicepresidenta de Federació pronunció su nombre, ¿sintió el calor de la plaza de toros?

R: Muchísimo, desde la primera salida. Todo el mundo nos decía que era especial y que lo viviéramos al máximo, pero hasta que no lo vives no sabes lo que es. Escuchar nuestro nombre y el de nuestra hoguera fue un momento inolvidable. Nos sentimos arropadas por toda la plaza y por la Federació, que nos han acompañado desde el primer día y estoy segura de que seguirá haciéndolo.

P: ¿En qué cree que se fijó el jurado para elegirla a usted y a sus compañeras como las máximas representantes de la Fiesta?

R: Creo que somos personas muy involucradas en la Fiesta. Tenemos ganas de vivirlo todo, desde el día hoy hasta el final. Somos cercanas, nos gusta y tenemos muchísima ilusión. Hemos pasado por muchos cargos desde pequeñas y creo que ahí es donde está la clave.

P: En las habituales quinielas previas a la elección ya aparecían los nombres de muchas de las elegidas. ¿Por qué cree usted que se han cumplido los pronósticos?

R: No sé si se han cumplido o no. Siempre hay quinielas, pero hasta que no se abren los sobres no hay nada seguro, siempre lo digo. Lo importante es dejarse llevar, vivir la experiencia sin escuchar ningún comentario, intentando hacer oídos sordos y disfrutando con tus compañeras. Para mí eso ha sido lo más importante.

P: ¿Ha tenido oportunidad ya de conversar con la Bellea del Foc 2024, Alba Muñoz?

R: Sí, anoche compartimos un rato. Me dio algunos consejos que valoro mucho y espero que me dé más. Es un referente y una grandísima Bellea del Foc. Espero seguir aprendiendo de ella. Tenemos que aprender de ella. Todo lo que me pudo decir me lo llevo guardado.

P: En su discurso, Alba Muñoz mencionó a las fiestas hermanas de Valencia y la dana. ¿Cómo valora el apoyo que se envió desde Alicante?

R: Creo que lo hemos hecho muy bien. La Federació se volcó con ellos apoyándoles al máximo y enviando alimentos y materiales que necesitaban. Creo que hicimos un buen papel. Seguiremos adaptándonos a lo que haga falta según las circunstancias.

P: ¿Considera que las Hogueras, dado el retorno económico que suponen, cuentan con suficiente respaldo de la ciudad?

R: Sí, y cada vez más. Les Fogueres van en aumento y creo que el Ayuntamiento está siempre detrás, apoyando siempre al máximo y sumándose a todas las iniciativas de la Federació.

P: ¿Qué le parece que el alcalde de Alicante sea el mantenedor de la Proclamación este año?

R: Me hace mucha ilusión, creo que el alcalde lo va a hacer de diez. Conoce nuestra ciudad y nuestra Fiesta como foguerer y barraquer. Tras la Elección tuvimos un momento para conocernos y estoy segura de que compartiremos momentos muy especiales. El día de la Proclamación es importante para nosotras y me alegra que sea él quien nos acompañe.

P: La gala de candidatas se trasladó este año al estadio Rico Pérez. ¿Cómo se sintió?

R: Lo viví de una manera muy emocionante y mágica. Lo más importante era disfrutarlo, estar juntas y sentir el cariño de nuestras comisiones, que es lo fundamental.

P: ¿Cómo animaría a los jóvenes, especialmente a los chicos, a implicarse más en la Fiesta?

R: Cada vez se animan más, sobre todo en playbacks y elecciones. Hay que seguir fomentando este tipo de actividades, que son las que nos unen y en las que los jóvenes nos implicamos con ilusión.

P: Las damas de honor de la Bellea del Foc cuentan cada vez con mayor representación. ¿Qué impresión le merece?

R: Para mí, ser dama del foc es el mismo privilegio que ser Bellea del Foc. En Alicante, a diferencia de València, tenemos la suerte de que las damas pueden representar a la Fiesta sin necesitar la presencia de la Bellea de Foc, es el mismo privilegio, tienen la misma suerte y, por ello, considero que es el mismo orgullo ser una de las siete representantes de nuestra Fiesta