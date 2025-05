Así protegen las clínicas de fertilidad lo más valioso en un apagón nacional

El apagón del pasado lunes ha evidenciado la dependencia total que tenemos de la electricidad y lo vulnerable que es nuestra forma de vida: sin agua, ni luz, ni poder cocinar, sin semáforos, sin recetas electrónicas, ni ascensores, pruebas médicas y clases canceladas, sin televisión ni internet ni móvil... Pero además de los hospitales, que cuentan con generadores propios que les permiten operar con relativa normalidad, y otros servicios críticos y estratégicos, hay otras instituciones médicas que cuidan de lo más valioso para sus usuarios, y que están preparadas para eventos así con distintas medidas y protocolos: las clínicas de fertilidad.

Solo en Alicante capital hay una decena de clínicas. E INFORMACIÓN ha accedido a una de ellas para saber cómo afrontaron el apagón y cómo están preparadas para afrontar un evento de esta magnitud. Así, la directora del Laboratorio de la clínica IVF-Life de Alicante y coordinadora de sus laboratorios a nivel nacional, la doctora Llanos Medrano, ha destacado que el corte del fluido registrado el lunes poco después de las 12.30 horas "lo notamos muy poco y pudimos seguir trabajando", finalizando la tarea del día. Todo gracias a generadores de gasolina, baterías, tanques de nitrógeno líquido... para salvaguardar lo que serán vidas futuras. Incluso se pueden trasladar las muestras a otra ciudad o país en caso de necesidad, que fue el caso.

Uno de los tanques de nitrógeno líquido en la clínica IVF-Life de Alicante / PILAR CORTÉS

La clínica ha recibido esta semana llamadas de usuarios que tienen allí depositadas sus esperanzas de ser padres en un futuro, preocupados por si ha podido haber algún problema con el corte de fluido. Algo para lo que este tipo de instalaciones están preparados, y no solo con una, sino con varias alternativas para hacer frente a cualquier contingencia. Y es que para muchos su última oportunidad de ser padres está congelada a casi -200 grados. Y con un apagón surgen las dudas de lo que puede pasar.

Medrano ha explicado que en cuanto se registró el corte "se activó el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que cubre todos los equipos críticos de dentro del laboratorio, como tanques, incubadoras, cabinas, micromanipuladores... Nosotros la verdad es que aquí lo notamos poco, muy poco, porque saltó el sistema de emergencia. Pudimos seguir trabajando con el apagón". De hecho, "teníamos transferencias programadas y terminamos el trabajo del día", asegurándose en todo momento el personal que todos los sistemas funcionaban correctamente.

La seguridad de las muestras biológicas

Como es evidente, la seguridad de las muestras biológicas es una prioridad absoluta en este tipo de clínicas. Por eso, ante cualquier evento de este tipo, los protocolos de seguridad se activan de manera inmediata para proteger tanto los procesos en curso como el material criopreservado.

El grupo electrógeno con el que cuenta la clínica IVF-Life de Alicante / PILAR CORTÉS

En el caso del IVF-Life, disponen de un suministro eléctrico continuo en caso de emergencia. Para garantizar el funcionamiento de los sistemas más sensibles, como las incubadoras donde se cultivan los embriones en sus primeros cinco días, cuentan con dispositivos de alimentación ininterrumpida (SAI) que entran en acción automáticamente ante un corte de luz. Estos sistemas, basados en baterías, proporcionan energía suficiente para mantenerlos en marcha, con una autonomía de entre 6 y 10 horas, aunque también cuentan con generadores eléctricos de gasolina, asegurando así la continuidad de los procesos sin interrupciones.

Así, al poco de registrarse el apagón se activó ya el grupo electrógeno de gasolina y no se registró ninguna incidencia con sus valiosas 20.000 muestras entre óvulos, semen y embriones que alberga congeladas con nitrógeno líquido.

Criopreservación en caso de urgencia

Además, si por cualquier motivo no fuera posible mantener el suministro eléctrico, el protocolo contempla la criopreservación inmediata de todos los cultivos activos. Gracias a los avances en vitrificación (el método más eficaz de congelación rápida), los embriones pueden conservarse sin daños y reanudar su desarrollo una vez restablecido el entorno adecuado.

En cuanto a las muestras que ya hay criopreservadas, como embriones, ovocitos y esperma, se almacenan en tanques especiales de nitrógeno líquido a temperaturas ultrabajas, a aproximadamente a -196 °C. Estos tanques están diseñados de forma totalmente independiente del suministro eléctrico, por lo que un apagón no representa ningún riesgo para su conservación. Además, se realiza un seguimiento continuo del nivel de nitrógeno en cada tanque, con sistemas de monitorización que alertan automáticamente al personal especializado en caso de cualquier variación. Esto permite una reacción inmediata, garantizando en todo momento la integridad de las muestras.

1.000 litros de nitrógeno líquido

Las muestras que están congeladas se mantienen con nitrógeno líquido, y este nitrógeno se carga de forma automática a través de la red eléctrica, pero con un apagón, la recarga del nitrógeno se hace manual, por lo que no hay riesgo de que se descongelen. Por ejemplo IVF-Life dispone de un depósito de 1.000 litros de nitrógeno líquido, lo que le permite contar con una reserva para entre siete y diez días, dependiendo del consumo. A pesar de ello, por motivos de seguridad se recarga el depósito dos veces a la semana, para que siempre esté lleno ante cualquier eventualidad.

En cambio los embriones que están en la incubadora para prepararlos para la transferencia sí que dependen de la energía eléctrica, por lo que es el SAI lo que permite seguir teniendo electricidad. Pero además cuentan con un protocolo por el que en caso de no poder mantener la electricidad al alargarse el problema durante días o semanas, se congelan automáticamente y después se descongelan para continuar con el proceso.

El laboratorio de una clínica de fertilidad de Alicante / PILAR CORTÉS

En el caso del pasado lunes, no fue necesario la criopreservación de los embriones que había en cultivo, ya que el sistema permitió mantener la electricidad sin problemas y se siguieron los tratamientos hasta que regresó la luz. Así, Medrano ha explicado que "en nuestro caso lo mantuvimos en cultivo y vino a luz, por lo que no hubo ningún problema. Pero sí que es cierto que como 'backup' tenemos en los protocolos de emergencia de que si esto se alarga en el tiempo o pasa algo con el generador u otra incidencia, nosotros lo vamos revisando y todo tiene sus controles. Tienes que tener un 'backup' del 'backup' y en nuestro caso es congelar los embriones que haya en desarrollo y ovocitos en el caso de que no llegáramos a fecundarlos".

Llamadas normales

Sobre la preocupación de los usuarios tras el apagón en un centro en el que 70 % son clientes extranjeros, que en la mayoría de ocasiones vienen de otros países ex profeso para acudir a la clínica de fertilidad por las facilidades legales que hay en España para esta actividad, la directora del Laboratorio de IVF-Life ha explicado que "las llamadas que recibimos es algo normal. Y de hecho, nosotros también nos adelantamos e hicimos un comunicado para que supieran que todo había funcionado según lo previsto, que los protocolos se habían mantenido y que todo estaba bien. Al final nuestra función es salvaguardar lo más importante que tenemos en el laboratorio, que son los embriones, los ovocitos y las muestras de los pacientes, las muestras de los varones".

Convenio con transportistas y traslado a otros países

Además, en el caso de que un apagón como el del pasado lunes se alargara más en el tiempo y se fueran a agotar las reservas de nitrógeno, la clínica cuenta con un convenio con los transportistas de nitrógeno, y en caso de que la crisis sea más grave, "lo primero es salvaguardar las muestras. Todo se congela y se mueve. Los tanques están diseñados para poder transportarse en caso de ser necesario. Cambias de ciudad o de país. Hay protocolos también para ello. Lo que te haga falta" para que la vida pueda abrirse camino en el futuro.

De esta forma, la clínica, que a la semana realiza una media de 30 cultivos que se alargan durante unos cinco días, mantuvo su actividad el lunes y el martes reanudó con normalidad, avisando a las pacientes con las que no se pudo contactar el lunes por el apagón, para dejarlas más tranquilas y trasladarles que había ningún problema. El futuro de miles de personas está a buen recaudo.

