Los solares investigados por viviendas ilegales se llenan de contenedores

Las infracciones urbanísticas se reinventan en las partidas rurales de Alicante. Si hace solo dos días el Ayuntamiento y la Generalitat sacaban pecho de los avances para atajar esta problemática y firmaban un protocolo común, los vecinos siguen a vueltas con los asentamientos ilegales. Denuncian ahora que varias de las parcelas bajo investigación se han poblado recientemente de contenedores marítimos, con el objetivo de convertirse en viviendas. Respecto a los precintos anunciados por las administraciones, los residentes de las partidas lamentan que no afectan a la totalidad de los solares infractores, sino que se ciñen únicamente a los materiales de construcción depositados en el terreno. Por este motivo, lamentan que la ilegalidad sigue «campando a sus anchas» y que, lejos de ser atajada, busca nuevos métodos.

«Contenedores marítimos están proliferando por toda la Cañada del Fenollar y está constatado que viven personas que se abastecen con bidones y placas solares», sostiene el presidente de la asociación vecinal de la zona, José Cremades. En este sentido, el Consejo de Dirección de la AVPT ya acordó, a petición del regidor alicantino, la priorización de expedientesque se ubiquen en áreas con niveles de peligrosidad 1, 2, 3 y 4, según el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) de la Comunidad Valenciana.

En estos espacios, los vecinos aseguran «no tener ni idea» sobre de qué manera y en qué lugar «se evacuan las aguas fecales» porque «no cuentan con fosas sépticas». Además, se muestran preocupados por la ploriferación de este «formato» de vivienda: «Hace que la partida ya parezca un puerto internacional», lamenta Cremades.

Frente a este problema, tanto el Ayuntamiento como la Agencia Valenciana de Protección de Territorio (dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente) firmaron un protocolo este viernes para agilizar las actuaciones en torno a una problemática que los vecinos llevan denunciando desde el 2022, sin éxito.

Este nuevo marco de colaboración, según apuntaron desde ambas administraciones, debe servir para agilizar los trámites inspectores y sancionadores. Al respecto, tanto el gobierno local como la AVPT avanzaron la apertura de 23 expedientes, de los cuales 10 han acabo en orden de paralización de obras, con el consiguiente precinto de actividad a aquellos que incumplan la interrupción de los trabajos.

«Garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad son objetivos comunes del Consell y del Ayuntamiento», sostuvo este viernes la edil de Urbanismo en Alicante, Rocío Gómez. Tras la reunión, se hizo hincapié también en que el Consejo de Dirección de la AVPT ya acordó, a petición del regidor alicantino, la priorización de expedientesque se ubiquen en áreas con niveles de peligrosidad 1, 2, 3 y 4, según el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) de la Comunidad Valenciana.

No obstante, la solución se queda corta para los vecinos. «Nos dijeron que les llamásemos en cuanto viésemos obras y lo hicimos. Vinieron a precintar, pero no cerraron ningún solar, ni siquiera la división ilegal que hacen para partirlo en varias subparcelas», recuerda Cremades. El líder vecinal sostiene también que los precintos se limitaron al material de obra, permitiendo a los infractores seguir haciendo uso de las parcelas y de las construcciones preexistentes. «Acordonaron cuatro ladrillos y se fueron, pero los precintos no duraron más de una hora», comenta el residente de La Cañada.

Hasta ahora, una veintena de personas han sido denunciadas por la Guardia Civil por llevar a cabo esta práctica. En 2024, la Benemérita abrió investigación contra 14 hombres, 6 mujeres y una persona jurídica por delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos, así como contra los derechos de los trabajadores.