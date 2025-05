Barcala confía en un "vicio" en la tramitación de los macrodepósitos para frenar su instalación en Alicante

Una disparidad de datos en las dimensiones de los futuros macrodepósitos del puerto de Alicante. Esa es la última baza del Ayuntamiento para tratar de frenar la polémica instalación. Este baile de cifras, donde la Autoridad Portuaria prevé el uso de una parcela de 14.500 metros y la licencia ambiental municipal es para un proyecto de 17.900, supone un "vicio" para el alcalde, Luis Barcala, y podría impedir que la mercantil se haga con el permiso de obras.

Así lo ha confirmado el propio regidor alicantino este lunes, quien también se ha reafirmado en que "ninguna administración quiere los macrodepósitos: ni el Ayuntamiento ni el Puerto ni la Generalitat". Una instalación que, por su peligrosidad e impacto ambiental, tampoco cuenta con la aceptación de la oposición municipal ni de los vecinos, en pie de guerra desde hace años por una de las pocas cuestiones que generan unanimidad en la ciudad.

"Afecta al inicio"

Para el dirigente popular, esta circunstancia no solo "afecta al inicio de todo y a la propia concesión" sino que "opera en contra de la solicitud" de XC Business 90, la empresa detrás del proyecto. "Esa disparidad dificulta muy mucho que se pueda obtener esa licencia de obras y que todo lo hecho en los muchos años anteriores realmente vaya a conducir a nada", sostiene el alcalde, quien también afirma que es una cuestión incluida "en la estrategia del no a los macrodepósitos" el hecho de alegar que "lo que se pidió no se ajusta a la realidad".

Respecto a la licencia ambiental concedida por mandato del Tribunal Supremo este mismo año, apurando el plazo legal, Barcala señala que "es una parte" de la tramitación que, tras estas nuevas informaciones, estaría "viciada desde el inicio". No obstante, el alcalde ha precisado igualmente que el permiso se concedió para dar cumplimiento a la sentencia del Alto Tribunal y que, salvo que el Constitucional admita el recurso de amparo planteado por el Ayuntamiento, no hay marcha atrás.

"Hay una sentencia judicial que solo afecta a la licencia ambiental, que es un requisito imprescindible para obtener la de actividad o la de obras. Si hay un vicio de inicio que puede afectar incluso a la concesión, lo que abre es otro frente de oposición más", ha señalado el alcalde.

¿Indemnización?

Este nuevo escenario, en el que la diferencia técnica entre los documentos que maneja cada administración abre una puerta a que el Ayuntamiento ponga nuevos obstáculos al proyecto, deja en el aire incluso la futura indemnización que podría recibir la empresa a cambio de abandonar su intención de instalar los macrodepósitos.

Al respecto, el alcalde ha insisitido en que el equipo de gobierno "va a poner todos los medios para que eso no suceda nunca" y ha recordado que "hay muchos procedimientos para que los macrodepósitos no estén en Alicante ni se pueda reivindicar por parte de nadie indemnización de ningún tipo".

El procedimiento

El conflicto aún por resolver se inició hace más de una década. Los antecedentes de proyectos suprimidos y rechazados en la zona no frenaron las intenciones de XC Business 90. La compañía propuso en 2013 la construcción de una veintena de macrodepósitos de combustible en el muelle 19 del puerto de Alicante. Un proyecto que se topó igualmente con el rechazo de la Generalitat, en ese momento dirigida por el Botànic, el Ayuntamiento popular y los movimientos vecinales, por lo que acabó en los juzgados.

En 2022, la promotora recurrió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, que falló a favor de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, avalando la decisión de rechazar la licencia urbanística por silencio administrativo. El TSJ, en cambio, se posicionó del lado de la mercantil, decantándose entonces el Ayuntamiento por acudir al Supremo.

Esa puerta se cerró en diciembre de 2024, cuando el Alto Tribunal rechazó el recurso del ejecutivo local en una decisión ya inapelable. Pese a ello, el alcalde Luis Barcala confía en que aún hay «varias vías» abiertas para frenar la iniciativa, insistiendo en el rechazo a la planta, cueste lo que cueste: «Prefiero indemnizar a que haya macrodepósitos», señaló entonces.

Entre esas vías destaca la petición de nulidad de sentencia que el Ayuntamiento registró ante el Tribunal Constitucional poco después del fallo del Supremo. La solicitud de presentó tanto contra esta sentencia como contra la inadmisión del incidente de nulidad interpuesto previamente el Ayuntamiento contra la misma, por entender que en ambos casos se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, al no haber tenido en cuenta la inconstitucionalidad del silencio positivo en la concesión de licencias ambientales. Se solicitó, además, la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelve este recurso de amparo.

Ahora, a falta de conocer el pronunciamiento del Constitucional (el único órgano con potestad para dar marcha atrás a la decisión del Supremo sobre conceder la licencia ambiental) el ejecutivo municipal confía en que este nuevo desajuste técnico pueda ser argumento suficiente para detener la tramitación. En concreto, la documentación que obra en poder del Consistorio y de la Autoridad Portuaria sobre la polémica instalación refleja superficies distintas para el proyecto. La tramitación municipal concedió, por mandato judicial, licencia para una planta de 17.900 metros cuadrados, mientras el Puerto sostiene que la empresa dispone de menos de 15.000 metros para ello.