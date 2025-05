Aún con la emoción a flor de piel, las recién elegidas Belleas del Foc 2025 y sus damas de honor protagonizaron este lunes una visita a la redacción de INFORMACIÓN. La jornada fue el broche a un fin de semana inolvidable para las catorce representantes de la Fiesta Oficial de la ciudad de Alicante, que tras vivir su gala de Elección en la plaza de toros, pisaron por primera vez la redacción del diario que ya les ha dedicado titulares, páginas completas y fotogalerías llenas de ilusión.

Las Belleas del Foc, Adriana Vico Melgar y Valentina Tárraga Quesada, encabezaron la delegación, acompañadas de sus respectivas damas de honor y del presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares. A su llegada fueron recibidas por el director del periódico, Toni Cabot, y el director de InformaciónTV, Adrián Ivorra, en un encuentro marcado por la sorpresa ante las imágenes que retrataron su gran noche.

"Todavía estamos aterrizando"

"Contamos los días para vivir el Pregón desde el Ayuntamiento", confesó Adriana Vico, Bellea del Foc 2025, al hablar de los actos que todavía están por venir. "Todavía estamos aterrizando en la realidad", explicó Vico. Y es que las emociones de los últimos días han sido intensas. "Hemos visto muy pocas noticias, todavía no hemos parado, aunque esperamos tener más tiempo estos días para asentarlo todo", afirmó. Aun así, aseguró que siempre están pendientes de la actualidad: "Vemos las noticias, por ejemplo, la del fallecimiento del papa, esta semana empieza el cónclave", comentó la Bellea del Foc.

Por su parte, la Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga, compartió una sensación muy parecida. "Estos días hemos vivido tantas cosas que parece que estemos en una película. Me hace mucha ilusión todo lo que está por venir, desde que dijeron mi nombre hasta ahora y me gusta ver las noticias de lo que hemos hecho. Aún no he podido ver todo, pero quiero leerlo con mi familia", destacó Tárraga.

Las nuevas Belleas del Foc y sus Damas de Honor visitan la redaccion de INFORMACIÓN / Alex Domínguez

Titulares soñados

Durante la visita, las catorce representantes pudieron ver por primera vez los ejemplares del periódico de los últimos días. Las páginas les devolvieron los instantes en los que fueron nombradas Belleas del Foc y damas de honor. "Todas nos llevamos la mano al pecho, como si nos doliera algo", bromeaban entre risas las representantes adultas. Las más pequeñas, emocionadas, comentaban con espontaneidad: "Lloramos haciendo caras raras", mientras volvían a reír al contemplar las imágenes.

Entre ejemplares del periódico, la Bellea del Foc compartió los titulares que le gustaría leer para las próximas Hogueras: "Queremos que venga mucho turismo, que haya mucha gente, que sean de récord y las mejores de la historia". Entre sus actos favoritos destacó la Ofrenda y la mascletà en Luceros. "Son los que más ganas tengo de vivir como Bellea del Foc", afirmó, aunque también mostró entusiasmo por participar en la Plantà de la Hoguera Oficial: "Será algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas".

Las Belleas del Foc 2025, Adriana Vico y Valentina Tárraga, junto a sus damas de honor, visitaron la redacción de INFORMACIÓN en la que pudieron revivir los momentos de su Elección. / ALEX DOMÍNGUEZ

Cada una de las damas compartió también qué titulares les gustaría leer estas Hogueras. María Carrión confesó que todavía estaban "en una nube" y no habían podido ver todas las noticias. Mireya Gaitán deseó que "todo fuera bien para poder vivir muchas cosas". Lucía Gómez mostró su deseo de ver a "mucha gente en Hogueras" aprovechando que este año Alicante es Capital Gastronómica. Paula Nicolás pidió más noticias "positivas" relacionadas con la fiesta. Marta Lledó soñó en voz alta: "La noticia que me gustaría escuchar estas Hogueras es que conseguimos ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco". Y Claudia Aroca resumió el sentir del grupo: "Estamos pensando en todo lo que tenemos por vivir este año, como el pregón o el encendido de luces".

Viaje al corazón de las noticias

Uno de los momentos más especiales de la visita fue el paso por la sección web del diario, donde las Belleas del Foc y sus damas de honor revivieron su elección a través de vídeos y galerías fotográficas. "Nunca son suficientes vídeos, no nos lo creemos, fue como vivir un sueño", comentaba Adriana Vico. "Todavía no hemos podido ver todas las noticias y reportajes que se han escrito de nosotras, los próximos días esperamos tener más tiempo para poder leerlos todos con detenimiento", añadió Vico.

Las Belleas del Foc y sus damas de honor pudieron sentirse redactoras de INFORMACIÓN por un día. / ALEX DOMÍNGUEZ

Por su parte, Valentina Tárraga, Bellea del Foc infantil, se mostró entusiasta con todo lo vivido. "Me gustan las noticias y suelo ver los periódicos", dijo con frescura. "Estos días hemos visto sobre todo vídeos del momento en que dijeron nuestros nombres. Nos gustaría venir algún día de estas Hogueras para salir en la tele", confesó Tárraga.

Durante el recorrido, Valentina incluso diseñó su propio titular para estos días: "Una diva es valiente como nosotras", escribió en una de las páginas del periódico, acompañada de Adriana y sus damas, quienes plasmaron su sentimiento común: "La mayor suerte de este año es compartirlo con todas mis compañeras".

La televisión por dentro

La visita también incluyó una parada en el plató de InformaciónTV, donde las representantes de la fiesta conocieron los entresijos del canal. Valentina manejó el teleprónter como una auténtica profesional mientras Adriana leía una de las noticias que más adelante se emitirán en televisión. "Como sabes, aquí en InformaciónTV hablamos de gastronomía y de conocer la oferta de la provincia", leyó Vico ante las cámaras.

La Bellea del Foc infantil y sus damas de honor siguieron de cerca las imagenes de su Elección. / ALEX DOMÍNGUEZ

Además, accedieron a la sala de control desde donde se dirige todo lo que se graba y emite. Las pequeñas se mostraron curiosas y preguntaron cómo se colocan los anuncios en televisión. "Nos gusta la televisión", comentó Noa Torres, mientras que Carla Vicedo se emocionaba al descubrir que uno de sus profesores, Fran, tiene un programa en el canal. Alba Otero añadió: "Estos días nos han ido enseñando algunas noticias en las que salíamos, nos han gustado mucho". Las damas infantiles Adriana Torres, Sofía García o Elma García, coincidieron en que aún no habían podido ver todo, pero se mostraron ilusionadas con lo que han vivido y lo que queda por venir.

Un recuerdo imborrable

Antes de despedirse, cada una de las catorce protagonistas se llevó consigo varios ejemplares del periódico, aquellos en los que aparecen reflejadas para siempre como parte de la historia de la Fiesta. "Queremos tenerlos como recuerdo para toda la vida y poder enseñarlos en casa", afirmaron las representantes.