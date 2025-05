Las Hogueras se apagan: las comisiones reclaman ayudas para mantener la iluminación

Las primeras luces de Hogueras empiezan a encenderse en las calles de Alicante. Pero en la ciudad cada vez son menos las comisiones que pueden permitirse iluminar sus calles durante su Fiesta Oficial. El encarecimiento de los materiales, que suben un 5 % por segundo año consecutivo, ha dejado fuera de juego a muchas hogueras que antes llenaban de luz sus distritos. Las que resisten lo hacen a base de recortes y esfuerzos personales, pero todas coinciden en una petición: hace falta apoyo institucional para salvar esta tradición.

Recortes incluso en la campeona

La hoguera Doctor Bergez-Carolinas, ganadora por tercer año consecutivo del primer premio de iluminación artística de distrito y quinta clasificada en calle en 2024, ha tenido que reducir su despliegue. "Este año no se puede iluminar todo el barrio, solo la calle Doctor Bergez", lamenta su presidenta, Irene Artiaga. "La economía está justa y este año hemos invertido más en el monumento", afirma Artiaga.

Suben los costes, bajan las luces

En Florida Portazgo, que el año pasado logró el primer premio de iluminación de calle y el tercer puesto en distrito, también han notado el desgaste. "Seguimos iluminando como en los últimos años, pero hemos pasado de 100 arcos antes de la pandemia a unos 40", explica su presidente, José Muñoz. "Cada vez somos menos los que iluminamos. Aunque sea con una pequeña ayuda o un banderín, se debería incentivar. Esto también forma parte de la fiesta".

La hoguera Benalúa, segunda clasificada en la categoría de calle, mantiene el mismo montaje que en ediciones anteriores, pero a mayor coste. "Este año vamos a invertir unos 700 euros más por la misma cantidad de arcos", indica su presidenta, Amparo Martínez. "Es una inversión muy cara para una comisión pequeña como la nuestra. Ya veremos si en el futuro se aparca esto para dedicar el dinero a otras cosas".

Subvenciones, no premios

Sin embargo, las comisiones coinciden: los premios sin remuneración no son suficientes para mantener viva esta parte de las Hogueras. Desde Ángeles-Felipe Bergé, cuarta en calle en 2023, su presidente Isidro Antón aboga por un cambio de modelo: "Los premios siempre vienen bien, pero lo ideal sería una subvención como la del monumento. Si me cuesta algo y me ahorro otra parte, eso ya es un incentivo. Vamos a repetir el mismo montaje del año pasado porque no podemos estirarnos más".

En Sant Blai de Dalt, que fue segunda en iluminación artística de distrito, también han tenido que contener gastos. "Nos mantenemos como el año pasado, pero cada vez es más difícil sostenerlo", apunta su presidenta, Inma Levia. "Todo sube, y la iluminación es un lujo que muchas comisiones ya no pueden permitirse".