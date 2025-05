Vecinos de El Moralet, de nuevo contra la vaquilla que se celebra en suelo inundable de Alicante

A vueltas con la vaquilla de El Moralet, un año más. Escasos días después de que el Ayuntamiento haya anunciado que intensificará el control a las construcciones ilegales en suelo inundable, asociaciones vecinales denegar el permiso municipal al festejo taurino por precisamente el mismo motivo: celebrarse en una parcela con riesgo de inundación.

Al respecto, los colectivos de residentes Moralet y Nuevo Moralet han registrado un escrito conjunto ante el Consistorio en el que se advierte de que el terreno donde pretende llevarse a cabo la celebración durante las fiestas patronales del 2025 está calificado como «rambla» en el Patricova, el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana. En este sentido, reclaman que se desmantele el recinto «construido para ese fin sin autorización» en suelo calificado como no urbanizable de especial protección, al que afecta peligrosidad geomorfológica.

«Con la trágica experiencia de la riada de 2024 que ha causado más de 228 muertos, sería una absoluta temeridad autorizar un evento público en medio de una rambla y no eliminar la construcción levantada», lamentan. Además, añaden que "el argumento esgrimido en los últimos años por el Ayuntamiento de que las fiestas patronales a finales de agosto no coinciden con época de lluvias no se sostiene con los datos meteorológicos de los últimos años", donde se han registrado "varios casos de tormentas eléctricas en esos días, y dada la dificultad actual de predecir fenómenos meteorológicos extremos, derivada del cambio climático".

Atención al suelo inundable

La protesta de los vecinos, que se repite anualmente sin recibir atención del Ayuntamiento, coincide además con una serie de episodios que, para los residentes, otorgan fuerza a la protesta: la creciente polémica por la proliferación de asentamientos ilegales en suelo inundable de las partidas rurales.

La pasada semana, el Ayuntamiento y la Generalitat (a través de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio) celebraron un encuentro en el que firmaron un protocolo de actuación para combatir las construcciones irregulares en parcelas no urbanizables. Unas condiciones que, para los vecinos, reúne también el solar donde se celebra la tradicional suelta de la vaquilla de El Moralet.