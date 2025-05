Alicante abre la puerta ahora a la limitación de visitantes en Tabarca

El Ayuntamiento de Alicante deja por primera vez la puerta abierta a la restricción de aforo en la isla de Tabarca. Eso sí, de llevarse a cabo no será en la tramitación actual del Plan Especial, sino en un futuro documento, y requerirá necesariamente de la participación de la Generalitat Valenciana.

Así lo ha confirmado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, pocos meses después de afirmar en 2024 que «no está previsto con los datos actuales». El ejecutivo popular señala que «habrá que compatibilizar el conservar la isla con el evidente atractivo turístico y hacerlo compatible» y, aunque sostiene que todavía no ha llegado el momento de tomar la decisión, reconoce que «el espacio es limitado» por lo que «evidentemente habrá que valorarlo».

El debate, que hasta ahora los populares habían zanjado rechazando la necesidad de aplicar restricciones, se reabrió este lunes con la celebración de la comisión plenaria sobre la isla de Tabarca. En ella, el Ayuntamiento dio a conocer el borrador del futuro Plan Especial de la zona, actualmente en tramitación. En ese documento, los técnicos destacan como principales amenazas para la isla el «incremento del consumo de recursos» durante la etapa estival, debido a «la presión turística», así como la sobrecarga de infraestructuras básicas. Para solventarlo, se plantean como oportunidades la regulación de normativas para «la gestión urbanística, conservación estética y sostenibilidad» y la «reducción de la presión turística».

Futuro Plan Director

No obstante, Villar ha sostenido este martes que los hipotéticos límites al turismo se tendrían que introducir en un futuro Plan Director, pero no en el documento que se tramita actualmente: «El Plan Especial está enfocado básicamente a la cuestión urbanística que, aunque tendrá su influencia, no es el documento sobre los accesos», ha indicado. Además, el dirigente popular ha recordado también que la restricción turística no es una cuestión que competa exclusivamente al gobierno municipal, sino que requeriría intervención del Consell.

Este documento, ahora más cerca que nunca de actualizarse, fue reclamado por la Conselleria de Cultura en 2018, ya que el texto de 1984 no fue convalidado por ningún informe autonómico. El plan se empezó a redactar en el año 2000 pero, posteriormente, se detectó que no cumplía con las determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunidad Valenciana.

Finalmente, el bipartito de PP y Ciudadanos adjudicó en mayo de 2023, a las puertas de las elecciones, su redacción por 50.000 euros. Ahora, el borrador queda en manos de la Generalitat. No obstante, ese fue otro de los puntos de debate durante la comisión. Pese a que fuentes municipales confirmaron a este diario que ya se había dado traslado de los documentos al Consell, con el objetivo de agilizar los trámites, en la reunión de este lunes se redujo ese aspecto a «reuniones previas» en las que se habría deslizado el contenido del borrador, sin que eso haya supuesto dar traslado de forma oficial al texto.