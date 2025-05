Así reparte el Ayuntamiento de Alicante las ayudas al monumento a las comisiones de Hogueras

Tras un ejercicio 2024 marcado por los retrasos y el malestar de las comisiones, el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado un mes antes de la celebración de las Hogueras las subvenciones destinadas a los monumentos. La Junta de Gobierno Local ha autorizado este martes el reparto de 743.050 euros entre las comisiones adultas e infantiles, adelantando los trámites tres meses respecto al año pasado, cuando las ayudas llegaron a finales del mes de agosto, muy por detrás del calendario festero.

Las ayudas para este 2025 se incrementan un 2,36% respecto a 2024, pero no alcanzan las cifras que se habían planteado en las negociaciones previas con la Federació de Fogueres. El acuerdo cerrado en septiembre, que preveía subidas específicas por categoría, no se ha aplicado en su totalidad, y el reparto final establece baremos distintos a los anunciados en un inicio.

Reparto por categorías

Las subvenciones se dividen en dos líneas: 659.300 euros para los monumentos adultos y 86.600 euros para las hogueras infantiles. En el caso de las hogueras adultas, se establecen ayudas diferenciadas por categorías. Las diez de Especial recibirán 24.000 euros cada una, seguidas por las de Primera categoría con 9.800 euros y las de Segunda, que recibirán 6.700 euros. Las cifras se mantienen estables en las categorías inferiores: 5.200 euros para Tercera, 4.600 euros para Cuarta, 4.200 euros para Quinta y 4.000 euros para Sexta. La nueva Séptima categoría, creada para este ejercicio, tendrá una asignación de 2.350 euros.

En el ámbito infantil, los 86.600 euros se repartirán entre las 90 comisiones según su nivel: 2.000 euros para las diez de Especial, 1.300 euros para las 14 de Primera, y así sucesivamente hasta los 500 euros de la Sexta categoría. En este caso, no existe Séptima categoría.

90 hogueras

El plazo para la presentación de solicitudes se abrió el pasado 26 de febrero y se cerró el 17 de marzo, durante el cual se han presentado 90 solicitudes formuladas por las comisiones de Hogueras. Todas ellas cumplen los requisitos y vienen acompañadas de la documentación exigida en las bases de la convocatoria.

“Junto con el mundo de la Fiesta, nos marcamos el objetivo de adelantar los plazos al máximo para tramitar a comienzos de mayo las órdenes de pago y que las comisiones cuenten lo antes posible con las correspondientes ayudas para agilizar y facilitar todos los trámites relacionados con el monumento, que es uno de los grandes pilares de nuestras Hogueras”, ha explicado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.

Incremento, pero no el esperado

No obstante, el reparto aprobado no ha seguido del todo las recomendaciones ni las demandas de la Federació de Fogueres. A pesar del incremento general del 2,36%, los baremos no coinciden con los propuestos en el pacto cerrado en septiembre.

La Federació planteó que la categoría Especial pasara de 23.500 a 25.333 euros, Primera de 9.500 a 10.283 y Segunda de 6.500 a 7.108. Sin embargo, el equipo de gobierno ha fijado los topes en 24.000, 9.800 y 6.700 euros, respectivamente. Aunque se registran subidas de 500, 300 y 200 euros frente a 2024, son inferiores a las reclamadas.

En el resto de categorías, el Ayuntamiento ha decidido mantener las cantidades del año anterior, a pesar de que la propuesta de la Federació incluía cambios mínimos o incluso una bajada significativa, como en la Sexta categoría adulta, que habría visto recortada su ayuda de 4.000 a 3.190 euros.