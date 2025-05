Barcala "entierra" el informe para sancionar a los Bomberos, que amenazan con huelga en las Hogueras de Alicante

La mano de hierro que anunció el alcalde de Alicante, Luis Barcala, contra los bomberos que intentaron "asaltar" el pleno se queda en un guante de seda. El Ayuntamiento confirma que ha abandonado el informe que encargó a los servicios jurídicos para tratar de sancionar a los efectivos que protestaron en la sesión de marzo y se centra en las negociaciones con los sindicatos. Por su parte, la Plataforma de Bomberos da un ultimátum al equipo de gobierno: o se cumplen sus demandas antes del 31 de mayo o habrá parón laboral durante la Cremà.

El pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Alicante fue especialmente tenso, con una sesión copada durante las primeras horas por las fervientes protestas de un grupo de bomberos, que cargó duramente contra el alcalde y trató de irrumpir en el Salón de Plenos, frenados finalmente por agentes de la Policía Local. Tras el episodio de fuertes protestas, el gobierno local envió un comunicado en el que, a través de su portavoz Cristina Cutanda, aseguraba que los funcionarios habían "pretendido intimidar por la fuerza" en una actitud que "avergüenza a todos".

Solo un día después, el ejecutivo de Luis Barcala hizo llegar a los medios un segundo comunicado, en el que estudiaba abrir un "expediente sancionador" a los bomberos que "intentaron asaltar" el Salón de Plenos. Al respecto, los populares anunciaron el encargo de un informe a los Servicios Jurídicos por estos "comportamientos intimidatorios y amenzantes que pusieron en riesgo la integridad física de miembros de la Corporación". De hecho, la portavoz llegó a afirmar que "hubo personas que temieron por su integridad física" y a preguntarse "qué habría pasado si hubieran conseguido romper y saltarse el cordón policial".

De expediente "sancionador" a "informativo"

Tras ese episodio, la tensión entre el equipo de gobierno y la Plataforma de Bomberos de Alicante (un grupo al margen de los sindicatos respaldado por 120 efectivos de los 170 que conforman el cuerpo) fue in crescendo. Sin embargo, tras un acercamiento con los representantes sindicales en las últimas semanas, el ejecutivo popular ha enfriado el choque con los efectivos que protagonizaron el "asalto" y ha rebajado sus pretensiones de mano dura contra ellos: "La plantilla está por encima de determinadas cuestiones en unas circunstancias concretas y por un grupo muy reducido", señaló este lunes el alcalde. En la misma línea, el regidor confirmó que ya no se trata de un expediente "sancionador" sino "informativo". Un documento para esclarecer lo ocurrido, pero que no tiene por qué derivar en consecuencias para los precursores de la protestas.

Respecto al informe que el Ayuntamiento encargó a sus Servicios Jurídicos y que resultaba clave para emprender acciones contra los bomberos que instaron al "asalto", los portavoces municipales aseguran no saber en qué situación se encuentra: "Estaban en ello pero no sé si está concluido o no", reconoció el vicealcalde, Manuel Villar, quien también admitió que se había paralizado su redacción.

Más allá de esta cuestión, ni Villar ni Cutanda accedieron a responder más preguntas sobre el tema por el que su gabinete de prensa envió hasta dos comunicados: "El gobierno municipal y los bomberos están en conversaciones y no tenemos nada más que añadir sobre ese expediente", apuntaron. Ante la insistencia de los medios de comunicación, los concejales volvieron a ceñirse a las palabras del dirigente popular: "El alcalde hizo declaraciones al respecto, nos remitimos a ellas. De ese tema no vamos a decir nada más", zanjaron.

Ultimátum de los bomberos

La Plataforma de Bomberos de Alicante, por su parte, continúa tensando la cuerda y lanza un ultimátum al gobierno local: o cumple con sus exigencias antes del 31 de mayo o los efectivos no se presentarán voluntarios para trabajar en la noche de la Cremà.

De hecho, en la última reunión hace escasas semanas entre el Ayuntamiento y los sindicatos, el concejal de Seguridad, Julio Calero, confirmó que hasta la fecha menos de una quincena de funcionarios estaban inscritos para trabajar durante las Hogueras. Por ello, el popular pidió "un gesto" a los representantes sindicales.

Este mismo lunes, la Plataforma ya aseguró que la "credibilidad" de Calero había quedado en entredicho, al no llegar a tiempo a algunos de sus primeros compromisos, relacionados con la adquisición de nuevos vehículos. No obstante el Consistorio ha sacado pecho de las inversiones destinadas al cuerpo ("diez millones en los últimos cinco años") y ha enviado un nuevo comunicado en el que destaca el refuerzo del Speis con la incorporación de 15 bomberos, que elevan el total de la plantilla hasta los 175 efectivos.