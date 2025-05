La empresa de los macrodepósitos asegura que el Ayuntamiento no le ha comunicado cambios en la tramitación

La empresa que trata de instalar una planta de almacenaje de combustibles en el puerto de Alicante niega que el Ayuntamiento de Alicante le haya comunicado cambios en la tramitación del proyecto o que le haya requerido aclaración alguna al respecto. Después de que el ejecutivo local detectase una disparidad entre los metros cuadrados de la licencia ambiental y los de la parcela que recoge el expediente de la Autoridad Portuaria, XC Business 90 rechaza facilitar detalles técnicos si no los requiere la administración y vuelve a amenazar con acciones legales por demorar la concesión de licencias.

Así lo han confirmado este martes fuentes de la mercantil a INFORMACIÓN, que han asegurado enterarse por la prensa de los avances en la tramitación, al no recibir noticias del Ayuntamiento. En la misma línea, han afirmado estar a la espera de que se les notifique cualquier incidencia: "La aclararemos y subsanaremos", han señalado. Además, desde la empresa han indicado que, en el caso de que el ejecutivo municipal opte por continuar sin enviar comunicaciones administrativas, "se interpondrán las acciones que correspondan".

Sobre el procedimiento penal que XC Business 90 ya amenazó con iniciar contra responsables de la Concejalía de Urbanismo, las mismas fuentes argumentan que todavía "no está iniciado", pero que se encuentran "a la espera de la comunicación del Ayuntamiento sobre la licencia de obras para valorarlo".

Sin contactos

La ausencia de notificaciones ha sido confirmada por el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, quien ha señalado que, en primer lugar, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria deben cruzar su información para constatar la disparidad de cifras entre los distintos expedientes y valorar si puede ser motivo para la paralización del proyecto. El edil ha insistido en que "nadie quiere los macrodepósitos" y en que el equipo de gobierno agotará las herramientas a su disposición para tratar de frenar la polémica instalación, que no convence al ejecutivo municipal, a la oposición ni a los vecinos.

Este baile de cifras, donde el Puerto prevé el uso de una parcela de 14.500 metros cuadrados y la licencia ambiental municipal corresponde a un proyecto de 17.900, supone un "vicio" para el alcalde, Luis Barcala, y a juicio del regidor podría impedir que la mercantil se haga con el permiso de obras.

El dirigente popular mantuvo este lunes que dicha circunstancia no solo "afecta al inicio de todo y a la propia concesión" sino que "opera en contra de la solicitud" de XC Business 90, la empresa detrás del proyecto. "Esa disparidad dificulta muy mucho que se pueda obtener esa licencia de obras y que todo lo hecho en los muchos años anteriores realmente vaya a conducir a nada", argumentó el alcalde, quien también afirmó que es una cuestión incluida "en la estrategia del no a los macrodepósitos", el hecho de alegar que "lo que se pidió no se ajusta a la realidad".