Famílies Pel Valencià: "Educación no respeta la consulta en zonas castellanohablantes"

Famílies Pel Valencià ha afirmado este martes que la Conselleria de Educación "no ha respetado" los resultados de la consulta sobre la lengua base en los centros educativos de las zonas castellanohablantes e "irregularidades" en los grupos ofertados para el próximo curso 2025-2026.

La Consellería de Educación ha hecho públicos los grupos y en qué lengua estarán estos establecidos según las votaciones realizadas por las familias en la consulta de la lengua base.

Dichos grupos, informa Famílies Pel Valencià, "no respetan los resultados de la consulta". Sobre la provincia de Alicante, indican que en centros educativos en localidades como San Vicente del Raspeig, Ibi, Alicante o Elche "no se ha atendido la demanda de las familias que no podrán estudiar en valenciano a pesar de que los resultados de la consulta fueron muy ajustados".

Asimismo, entienden que en algunos casos, ha obviado el sentir mayoritario de las votaciones", como, citan, en varios centros educativos de Buñol, Pedralba o Villar del Arzobispo donde fue elegida la línea en valenciano.

El colectivo exige a Educación una rectificación inmediata de las unidades en función de la consulta

Ejemplos

Según informa la asociación, en tercer curso de Primaria del CEIP San Luís de Buñol salió elegido el valenciano con un 83,33 % de los votos "y ahora la Conselleria ha ofrecido en cuarto de Primaria un grupo en valenciano y un grupo en castellano".

Es el mismo caso, añade, que el CEIP Cervantes de este municipio, donde el valenciano obtuvo un 89,47 % de los votos en 3º de Primaria y se ofrece un grupo en cada una de las lenguas.

En estos dos casos, el colectivo recuerda que la ley marcaba que en centros con dos líneas si una de las dos lenguas conseguía el 75 % o más de los votos, las dos líneas se tenían que ofrecer en la misma lengua.

Menos grupos ofrecidos

"Más sangriento", advierte, son los casos del CEIP Maestro Juan Bernia de Pedralba "donde, a pesar de que el valenciano ganó a 4º de Primaria con un 57,14 % de los votos, solo se ha ofrecido un grupo en castellano a 5º de Primaria para el curso 25-26; y del CEIP Fabián y Fuero de Villar del Arzobispo donde se ha producido un caso parecido: "en Infantil de 4 años ganó el valenciano con un 54,55% de los votos y el único grupo ofrecido es en castellano".

Famílies Pel Valencià califican de "anomalía democrática" que en la comarca de los Serranos, donde el valenciano fue la lengua más votada por las familias en la consulta con un 51 % de los votos, "la Conselleria de Educación solo ofrecerá 6 grupos en valenciano por los 68 que ofrece en castellano".

Ningún grupo

"En localidades como Alcublas, Aras de los Olmos o Bugarra donde el valenciano fue claramente la lengua más votada (74,07 %, 69,23% y 84 %, respectivamente) no se ha ofrecido ningún grupo en esta lengua", añade.

La asociación indica asimismo que "mientras la Generalitat ha abierto grupos en castellano en estas zonas para garantizar la enseñanza en castellano no ha hecho el mismo en las zonas valencianohablantes".

Rectificación

Famílies Pel Valencià asegura que hay 30 centros dónde en algún curso el resultado ha sido de 75 % para el castellano y 25 % para el valenciano y "en ningún caso la conselleria ha abierto una línea en valenciano para satisfacer la demanda de las familias que habían apostado por esta lengua" y exige "una rectificación inmediata".