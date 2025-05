La increíble reacción de un alicantino cuando le preguntan por la inmigración

"El señor de la gorra me representa. Y representa a millones de ciudadanos que piensan así, aunque ese tipo de opinión no se vea tanto en esta red. Somos más. Y lo saben. Por eso hacen tanto ruido". Así ha reaccionado en la red social X el periodista Jordi Évole a un vídeo grabado a las puertas del centro comercial Gran Vía de Alicante en el que un joven xenófobo pregunta a un hombre por la inmigración.

"Cada vez tenemos más inmigración ilegal, no respetan nuestras fronteras", comienza diciendo el "entrevistador", que es cortado de golpe por el encuestado al grito de "uy, uy, uy, uy...". "Señor, usted está confundiendo muchas cosas. Aquí no vienen inmigrantes, aquí vienen personas necesitadas".

El joven trata de rebatirle: "¡Saltando la valla!". Pero el hombre lo tiene claro: "Si saltan la valla y se buscan la vida, ¿qué?".

"No hay inmigrantes, somos todos personas"

"Y luego les dan más ayudas que a los autónomos", recita el ultraderechista. "Pero qué dice usted, vaya entrevista que me está haciendo; usted está induciendo las respuestas. Para quién trabaja usted, señor. Trabaje usted para la humanidad, sea humano y no político. Porque antes que políticos somos personas. Y no hay inmigrantes, somos todos personas", replica el ciudadano.

Sin saber por dónde salir, el joven se destapa preguntando en ese momento: "¿Entonces qué piensa usted de Santiago Abascal?".

Y el alicantino le da una nueva lección: "Yo lo que piense me lo reservo, porque esas preguntas son puramente especulativas para que me pille. Porque diga lo que diga, usted me va a contestar. Porque usted lo que está haciendo es como los evangélicos".

Tras quedarse sin palabras el joven, el hombre vuelve a insistir: "Somos personas antes que ciudadanos; ciudadanos del mundo, libres de color, de religión y de todo. Hasta que uno no cometa un delito, es una persona, sea de donde sea, venga de donde venga y tenga el color que tenga".

"Bueno, pues ya...", termina el clip de vídeo con el joven cariacontecido.