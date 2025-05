Alicia, el chatbot que ultima Educación para facilitar las tareas del profesorado

Un chatbot es un programa informático o software que utiliza inteligencia artificial para simular una conversación humana. Estos bots pueden interactuar con los usuarios a través de texto o voz, y se utilizan para automatizar tareas, responder preguntas y proporcionar asistencia al cliente, entre otras aplicaciones.

La Conselleria de Educación está trabajando en un chatbot para facilitar la labor del profesorado, bautizado Alicia. Se trata de un asistente virtual de inteligencia artificial que se ha comenzado a probar en centros educativos piloto de la Comunidad para que los usuarios tengan una versión estable en el plazo de un año.

Así lo ha desvelado en Alicante Sofía Bellés, jefa del servicio de Informática para los centros educativos de la conselleria durante el "VI Congreso de Software Libre. Comunitat Valenciana", celebrado en la Universidad de Alicante. Organizado por la Generalitat Valenciana, ha contado con más de 600 asistentes.

"Estamos probando el chatbot y nuestra idea es incorporarlo para todos los docentes, pero la computación en la nube lleva algo de complejidad" Sofía Bellés — Jefa del servicio de Informática para los centros educativos de la Conselleria de Educación

"Lo estamos probando y nuestra idea es incorporarlo para todos los docentes, pero la computación en la nube lleva algo de complejidad. Tenemos que saber también cómo articular los contratos de este servicio que para nosotros también es novedoso".

Herramientas en la nube

Al ser herramientas que están en la nube, exigen al usuario validarse con sus datos al iniciar sesión. "Ahí es donde nosotros tenemos que firmar acuerdos de colaboración con las empresas y asegurarnos de cómo hacen el tratamiento de los datos, y de que se cumpla la normativa vigente en España y la Unión Europea. Por eso es más complejo, debemos saber que la información se trata de forma adecuada y que cumple la ley, que la aplicación es segura y que se pueda incorporar de forma inmediata", señala Bellés.

De momento, se está entrenando al chatbot con la información que puedan manejar los docentes de las tres provincias, desde la normativa vigente a los decretos y leyes de educación, las instrucciones de inicio de curso, o el currículum para que puedan indicar, por ejemplo, los criterios de valoración para un alumno de ESO en Matemáticas.

Criterios de evaluación

El chatbot también será entrenado para indicar la reducción horaria que corresponde a un coordinador TIC y las funciones de un jefe de departamento o de un director, así como las herramientas para crear comunidades virtuales o la previsión de llegada a un centro de las aulas digitales interactivas que se están instalando en el sistema educativo a través de diferentes contratos. Incluso puede ayudar a la resolución de conflictos en clase.

"Con todo esto podemos facilitar mucho la tarea a un docente", indica la jefa de servicio. El chatbot conlleva montar servidores, de ahí que su viabilidad se marque a un año vista.

Mientras prepara el chatbot, Educación acaba de liberar LliureX 25, la última versión del software libre que utiliza el sistema educativo, lo que supone que cualquier persona puede descargárselo desde la página web. Dado que la primera versión es beta, en los próximos dos o tres meses se pulirá para tener una versión estable en septiembre con el arranque del curso escolar.

La conselleria cuantifica en 900 millones de euros el ahorro que supone para la Generalitat el software libre en el sistema educativo

"Se puede utilizar para aplicaciones de composición musical, de imágenes y retoque fotográfico, de procesamiento de textos para que nos ayude a corregirlos, ampliarlos, a resumirlos o darles un formato más formal, o borrado de elementos." Está integrado en libre office, en aplicaciones de diseño, de imágenes y de audio, y en el propio sistema operativo en pruebas Alicia.

Ahorro del software libre

Desde la conselleria se cuantifica en 900 millones de euros el ahorro que supone para la Generalitat el software libre. El coste por licencia, si todos los programas que se utilizan en las aulas (como photoshop o autoCAD, entre otros) fueran de pago, sería de unos 3.000 euros cada uno y hay 300.000 ordenadores en los centros de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

"Es mucho dinero, lo costoso no es el sistema operativo en sí, sino todas las aplicaciones. Si no apostásemos por ese software libre y fuésemos por la vía de aplicaciones privativas sería imposible, porque no hay presupuesto que aguante esas cantidades. En Educación tenemos que enseñar los contenidos que hay en el currículum y para eso se necesitan cientos de aplicaciones para cualquier materia".

"Los profesores pueden instalar en libre en su casa las mismas herramientas que tienen en el aula y prepararse las clases, y el alumnado lo mismo, lo que combate la brecha digital" Sofía Bellés — Jefa del servicio de Informática para los centros educativos de la Conselleria de Educación

Para el profesorado es un sistema a coste cero pues "las mismas herramientas que tienen en el aula las pueden instalar en libre en su casa y prepararse las clases, y para el alumnado lo mismo. Esto ayuda a combatir la brecha digital ya que no todo el mundo tiene recursos suficientes como para tener todos estos programas pagando una licencia de uso".

Miles de descargas fuera de la Comunidad

Este software se distribuye de forma libre ya que está disponible desde el portal web lliurex.es, y según la técnico, registra miles de descargas al mes desde el resto de España y Latinoamérica.

En este congreso en Alicante se han repasado las novedades y proyectos dentro de LliureX, un sistema operativo GNU/Linux de código abierto con más de 350 aplicaciones seleccionadas para dar cobertura a todas las materias y niveles educativos desde Infantil a Primaria, Secundaria y algunos ciclos de FP.

Seleccionadas por los docentes, están traducidas a castellano y valenciano, y están instaladas en todos los ordenadores de los centros educativos de la Comunidad, desde aulas de Informática a salas ordinarias, de profesores, departamentos, administración, etc...

"Ofrecemos herramientas para los docentes, de gestión para los coordinadores TIC, que son los que mantienen las aulas de Informática, y velamos porque tengamos un sistema operativo actualizable y seguro en las aulas alicantinas, con 350 aplicaciones seguras". Hay desde sistemas operativos de ofimática a edición de vídeo, de audio, retoque fotográfico o diseño industrial.

Aulas virtuales

Otros proyectos a destacar son Aules, basado en software libre, una solución basada en moodle, que permite más de 300.000 aulas virtuales para el colectivo docente a través de las cuales el profesorado puede interactuar con el alumnado, dejar apuntes y trabajos, evaluar, calificar, etc...Se utiliza en todas las enseñanzas, incluso las presenciales, semipresenciales y a distancia. Es una herramienta de apoyo para los docentes en todo tipo de clases.

PortalEdu también está basada en software libre. "Más de 1.200 centros de la Comunidad Valenciana tienen su página web en este portal. Este curso, como novedad, hemos abierto la opción de portalEdu blogs para que los docentes puedan tener un blog abierto y publicar contenidos, materiales o lo que ellos consideren". Educación empezó en septiembre a migrar los antiguos blogs desde el proyecto anterior Mestre a casa.

Los docentes comparten materiales a través del blog docente de la Generalitat

Gestión de bibliotecas

Asimismo, se basa en software libre BiblioEdu, una aplicación para gestionar las bibliotecas escolares en todos los centros que se ha centralizado y se ha subido a la nube de la Generalitat. "Tenemos BiblioEdu instalado en los servidores de Conselleria de Educación y damos servicio a todas las bibliotecas escolares. También hay más de 1.200 centros adheridos que lo utilizan en sus centros. Permite hacer la búsqueda, acceder al catálogo de libros, realizar los préstamos, etcétera, todo lo que es una gestión de bibliotecas".

Por otra parte, Educación ha lanzado el proyecto AppsEdu, un portal con un catálogo de las aplicaciones autorizadas.

"Se hace un análisis exhaustivo para asegurar que cumplen la normativa vigente en seguridad y de protección de datos y las vamos a autorizando según las plataformas, porque no solo en los centros tenemos ordenadores y portátiles con LiureX. También conviven tabletas que funcionan con otros sistemas operativos como Android, y tenemos otras soluciones para educación especial con iPads, que llevan otro sistema operativo, y en ciertos ciclos formativos hay ordenadores duales que funcionan solo con Windows. Autorizamos las aplicaciones para estos cuatro sistemas operativos que son los que tenemos en los centros educativos".

Hasta ahora se han evaluado más de un millar de aplicaciones y se han autorizado unas 800.