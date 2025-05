El Ayuntamiento de Alicante comunica al Puerto que la sede de la Cámara de Comercio tiene una planta más de lo permitido

A la sede que la Cámara de Comercio de Alicante está construyendo sin licencia en el edificio Panoramis le sobra una planta. Así se lo ha comunicado el Ayuntamiento a la Autoridad Portuaria (APA) en respuesta al escrito que el pasado 25 de abril remitió el organismo que preside Luis Rodríguez a la Concejalía de Urbanismo donde concluía que era el Consistorio quien tenía que fiscalizar si los trabajos, prácticamente finalizados y para los que el Consell ha destinado una partida de 1,5 millones, se ajustan tanto a la normativa del PGOU como del Plan Especial del Puerto. Una tarea de control que el Gobierno de Barcala le había requerido al Puerto unas semanas antes.

En ese escrito el Puerto pedía al Gobierno de Luis Barcala «conocer los criterios de interpretación del PGOU» dado que en el proyecto que presentó Digital Corner S.L., la concesionaria a la que la Cámara ha alquilado las instalaciones, «se hacen constantes referencias a la normativa urbanística municipal en la que nosotros nos somos competentes», según señalaron responsables portuarios. Y agregaban que «una vez que tengamos claros estos criterios, podremos determinar si lo edificado cumple con la normativa. Nuestra esfera de actuación está clara y no vamos a analizar normas que tiene que interpretar el Ayuntamiento».

Los trabajos se encuentran paralizados desde hace un mes a instancias de la institución que preside Carlos Baño después de que este periódico desvelara que carecían del preceptivo permiso municipal.

Responsabilidad del Puerto

En contestación a la APA, el Consistorio no se anda con rodeos al aseverar no solo que "las modificaciones puntuales que afectan a este proyecto han sido promovidas, redactadas y aprobadas provisionalmente por la Autoridad Portuaria y definitivamente por la Conselleria, sin más intervención de este Ayuntamiento que la emisión de informe", sino también que "si bien la aplicación de las ordenanzas son indiscutiblemente de nuestra competencia, cualquier interpretación que fuera necesaria ante cualquier laguna, silencio o contradicción intrínseca del Plan Especial no resulta de nuestra competencia sino de los organismos competentes que han intervenido en su redacción y aprobación".

Un desdoblamiento imposible que ha de ser resuelto

Con igual contundencia se manifiesta el Ayuntamiento sobre los trabajos realizados en los antiguos cines de lo que fue centro comercial (hoy reconvertido en oficinas) concluyendo que "no es posible la asimilación de una planta primera (que ocupaban las salas remodeladas ahora para sede cameral) a una planta baja a los efectos de que el desdoblamiento practicado pueda considerarse entreplanta".

Y añade que "de la consideración de la segunda planta como entreplanta, por asimilación o analogía, dada la singularidad del edificio (por la altura que precisaban los cines para la instalación de los proyectores) y, por tanto, vinculada a la planta baja, que en este caso es primera planta, siendo esta una cuestión regulada en el PGOU, debe ser resuelta, como bien dicen, según los criterios municipales"

Se trata de un aspecto sobre el que desde el área de Urbanismo municipal ya se advirtió a la promotora de las obras el pasado otoño condicionando la licencia, aún pendiente de concesión, a que se modificara este punto del proyecto.

UNAS OBRAS SIN LICENCIA PRÁCTICAMENTE FINALIZADAS. «Unas obras paralizadas que las mismas se encuentran en estado avanzado y que constan de dos plantas distribuidas en varias salas». Es el escenario con que describen los dos agentes de la Policía Local de Alicante que el pasado 8 de abril se personaron en los antiguos cines de Panoramis que la Cámara de Comercio lleva un año acondicionando para sede sin contar con la obligatoria licencia. Un escueto texto al que acompañan unas fotografías que hablan por sí solas: las obras están prácticamente finalizadas sin que a estas alturas se sepa si cumplen o no con la normativa. / . / .

En ese momento ya se hablaba de un «desdoblamiento no permitido» de los cines de modo que, «aun siendo el mismo volumen, supone la ejecución de una nueva planta quedando así la edificación con una altura de planta baja+2, además de un incremento de la superficie computable inicial, cuando el máximo es planta baja+1, por lo que no estaría permitido este desdoblamiento».

Edificabilidad sin capacidad de ampliación

También se indicaba que «este nuevo forjado supone un aumento de 1.595 metros cuadrados de superficie construida» cuando «la licencia de construcción del centro comercial de Panoramis, concedida el 3 de febrero de 1999, consumía el total de la edificabilidad, no quedando, por tanto, metros edificables para esta ampliación».

Urbanismo comunica asimismo a la Autoridad Portuaria que "respecto a los parámetros edificatorios del Plan Especial del Puerto sobre el que ustedes manifiestan que no incluye el proyecto de actividad presentado ante este Ayuntamiento por Digital Corner S. L. y que les fue remitido, (...) "sí debe constar tal proyecto en el expediente concesional a los efectos de su aprobación por la Autoridad Portuaria".

Tras devolverla el Puerto al Ayuntamiento, la pelota se encuentra ahora de nuevo en la Autoridad Portuaria, a escasos metros de donde la Cámara prácticamente ha finalizado ya los trabajos sin licencia de remodelación de su nueva sede con una planta de más.