Barcala prohíbe las mascletás a las comisiones fuera de los días de Hogueras

La pólvora tendrá sus días contados fuera del calendario oficial. El equipo de gobierno del PP ha decidido poner freno a las mascletás organizadas por comisiones de hogueras fuera del periodo festivo. A partir del 1 de junio, solo se autorizarán espectáculos pirotécnicos promovidos por la Federació de Fogueres o aquellos enmarcados dentro de los días oficiales de las Hogueras, del 19 al 24 de junio. La medida, que estará vigente al menos hasta 2026, ha sido anunciada este jueves por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en una asamblea con los representantes festeros.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre las comisiones allí presentes, que no han recibido con agrado la decisión. Tras un año especialmente intenso en cuanto a espectáculos pirotécnicos, el Ayuntamiento opta por una regulación estricta que busca, según argumentan desde el consistorio, aliviar la presión sobre los recursos municipales y evitar molestias vecinales.

“Hemos estirado tanto el chicle que peligran otros actos”

La concejala Cutanda compareció ante la asamblea general de la Federació de Fogueres para explicar una medida que el equipo de gobierno del PP aprobará formalmente la próxima semana. Según sus palabras, no se trata de un castigo, sino de una "medida provisional" motivada por el colapso de medios humanos y materiales.

"Venimos de un ejercicio en el que hemos multiplicado el número de las mascletás, tanto diurnas como nocturnas. Esto ha generado un problema y tenemos que cortar el grifo en ese sentido", explicó la concejala de Fiestas. Cutanda señaló que para ella, como festera, era complicado tomar esta decisión: "Para mí es complicado, pero los medios son limitados. Hemos estirado tanto el chicle que peligran otros actos de nuestras fiestas". Este viernes está programado un disparo en José María Py y el sábado, en Alacant Golf, además de otros previstos este mes en Parque-Plaza Galicia y en Florida-Plaza La Viña, según el calendario de Federació.

Solo disparos autorizados

La norma, que entrará en vigor el próximo mes, establece que solo podrán celebrarse mascletás solicitadas por la Federació de Fogueres o aquellas encuadradas del 19 al 24 de junio, dentro de los días en los que se celebran las Hogueras. "Todos aquellos espectáculos que ya están presentados se van a hacer, pero a partir del 1 de junio no se va a poder disparar si no lo solicita la Federació o no está dentro de las fechas oficiales", recalcó Cutanda.

Para el resto de comisiones, esto supone un duro revés, ya que muchas habían comenzado a organizar mascletás como parte de la dinamización previa a las fiestas. "Vamos a intentar que sean las que marque la Federació las que se realicen, porque con eso podemos convivir sin colapsar los servicios municipales ni molestar a los vecinos", añadió Cutanda.

Hasta 2026

Aunque la decisión no ha sido bien acogida por los festeros presentes en la asamblea, desde el Ayuntamiento se insiste en que no se trata de un cierre definitivo. Cutanda recordó que este tipo de espectáculos "son los que más personal y material municipal requieren" y recordó que en la ciudad tambien existen "las fiestas de barrio y las tradicionales" que cuentan también con sus propios actos profesionales. "El año que viene, si vemos que se puede hacer de otra forma, lo regularemos", apuntó Cutanda.

Subvenciones de barracas

Durante la asamblea, la concejala también aprovechó para tranquilizar a los representantes de las barracas, quienes todavía no cuentan con su línea de subvenciones, pese a que esta semana se aprobó la orden de pago de estas ayudas para las comisiones. "El pago de las subvenciones se va a realizar ahora", aseguró, "y en cuanto a las barracas, en cuanto podamos sacaremos las convocatorias. Os pedimos, como el año pasado a las comisiones, que vayáis recogiendo la documentación que luego os iremos pidiendo y así intentaremos hacer el pago lo antes posible”.