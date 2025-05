La UA lanza dos nuevos proyectos Erasmus+ en Tanzania y Sierra Leona

La Universidad de Alicante, a través de su Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales (OGPI), ha presentado en el campus, en un evento de lanzamiento, dos nuevos proyectos Erasmus+ de cooperación para la construcción de capacidades en Educación Superior en Tanzania (Tanzie. Tanzania Internationalisation strategies for Higher Education) y Sierra Leona (Sleek. Sierra Leone Education in Entrepreneurial pedagogy and skills), ambos proyectos coordinados por la UA.

El evento reúne a medio centenar de representantes de una veintena de instituciones públicas y privadas de diez países y se prolongará con otras jornadas de trabajo específicas entre los participantes de Sierra Leona y Tanzania y sus países socios (Alemania, Austria, Bélgica y España) hasta este viernes.

Referente en África subsahariana

Este encuentro refuerza la posición de la UA como referente europeo en cooperación para la construcción de capacidades en internacionalización y emprendimiento y evidencia su apuesta prioritaria por la cooperación con instituciones en África subsahariana.

Así lo ha corroborado la rectora Amparo Navarro en el transcurso de una recepción institucional que ha mantenido en su despacho con una delegación de representantes del encuentro, entre los que se encontraban sus homólogos Philip John Kanu, rector de la Universidad Técnica Milton Margai de Sierra Leona (proyecto Sleek) y William John Mwegoha, rector de la Universidad de Mzumbe en Tanzania (proyecto Tanzie).

Han acompañado a los tres rectores Rosa Mª Martínez, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Juan Llopis, director de Relaciones y Proyectos Internacionales, Carolina Madeleine, directora de la OGPI, Miriam Elizabeth Conteh-Morgan, vicerrectora de IPAM/USL de Sierra Leona (proyecto SLEEK), y Charles Kihampa, secretario ejecutivo de la Tanzania Commission for Universities (proyecto Tanzie).

Recepción de la rectora, Amparo Navarro, a la delegación subsahariana / INFORMACIÓN

Proyecto Sleek

El proyecto Sleek busca fortalecer la capacidad de Sierra Leona para desarrollar un ecosistema emprendedor sólido y crear nuevos empleos, mediante la mejora de la enseñanza y el aprendizaje del emprendimiento en las universidades sierraleonesas.

El consorcio está integrado por: Universidad de Alicante (España); FH Joanneum (Austria); Universidad de Sierra Leona / IPAM; Universidad de Gestión y Tecnología (Unimtech); Universidad de Makeni (Unimak); Universidad Técnica Milton Margai (MMTU); e Innovation SL. Tanzie, por su parte, es un proyecto que pretende reforzar los esfuerzos de internacionalización de las Instituciones de Educación Superior tanzanas seleccionadas, a través del desarrollo institucional para mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y la colaboración internacional.

El consorcio está formado por la Universidad de Alicante, la Fundación General de la Universidad de Alicante, la Universidad de Saarland, la asociación internacional EFMD AISBL con sede en Bélgica, la Comisión de Universidades de Tanzania, Universidad de Mzumbe, Universidad musulmana de Morogoro, Instituto Africano de Ciencia y Tecnología Nelson Mandela, la Universidad Católica de Salud y Ciencias Afined; y dos asociados: el Ministerio de Educación y Formación Profesional de Tanzania y la Universidad estatal de Zanzíbar.

Desafíos globales

La jornada inaugural del lanzamiento en la UA ha contado con las palabras de bienvenida del director de Relaciones y Proyectos Institucionales, Juan Llopis, y de la directora de la OGPI, Carolina Madeleine. Seguidamente, ha tenido lugar la mesa redonda “The Role of Higher Education Institutions in Addressing Global Challenges” en la que han participado altos cargos de diversas instituciones de Tanzania, Sierra Leona, Kenia, Bélgica y Kazajistán, con el objetivo de explorar cómo pueden contribuir activamente las Instituciones de Educación Superior ante los desafíos globales, así como mejorar el papel de las universidades como agentes diplomáticos en la promoción del impacto social.

De forma paralela, se están llevando a cabo las primeras reuniones de trabajo presenciales de ambos proyectos, con las que se inician los primeros pasos que aseguren una exitosa implementación, así como visitas de estudio con expertos de la UA que compartirán, con los socios tanzanos y sierraleoneses, sus experiencias y buenas prácticas en internacionalización, emprendimiento e innovación.

Proyectos en 117 países

La Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales de la UA ha participado desde su fundación en 2002 en más de 255 proyectos internacionales, en 117 países con más de 1.300 socios y agentes de distintos sectores.

Entre sus áreas de especialización se incluyen el acceso a la educación superior, la cooperación entre universidad e industria, la gestión de la innovación e investigación, el medioambiente y la sostenibilidad, el empleo y emprendimiento, la propiedad intelectual y la transformación digital.