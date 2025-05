En Alicante, hay debates que arden con más fuerza que cualquier cremà. Uno de ellos resurgió con fuerza este jueves durante la última sesión del segundo ciclo de las "Tertulias del Mercado". El título de la jornada: "La promoción de la festa: ¿Hogueras de San Juan u Hogueras de Alicante?". Una pregunta sencilla que encierra décadas de debate en torno al posicionamiento turístico, identidad cultural e incluso marketing de la Fiesta Oficial de la ciudad.

En este contexto, expertos en turismo, responsables institucionales y voces históricas de la Fiesta analizaron cómo evoluciona esta celebración que, a punto de cumplir un siglo, sigue buscando la mejor manera de contarse. La moderación ha corrido a cargo de Arturo Albaladejo, presidente de JOVEMPA Alicante, quien ha abierto el foro remarcando la relevancia del asunto. "Es un debate sano, pero necesario. Se trata de cómo promocionamos las Hogueras al mundo y cómo conseguimos que más gente venga. No es solo una cuestión de ocio, también de impacto económico. Hay que medir lo que generan las Hogueras en Alicante", afirmó Albaladejo.

Tradición o estrategia

Entre los invitados, las posturas no tardaron en divergir. El que fuera presidente de la Federació de Fogueres entre 2008 y 2012, Pedro Valera, defendió el nombre actual de la Fiesta. "Les Fogueres de Sant Joan llevan casi 100 años con esa denominación. Cambiarlo sería perder identidad. ¿Hacerlo por una cuestión de promoción? Puede que añadiendo ‘Alacant’ entre paréntesis sea una fórmula. Pero para mí, el nombre siempre será el de la tradición". Valera ha reconocido que el debate no es nuevo. "En mi época ya surgía, cada cierto tiempo vuelve. Pero yo apuesto por mantener lo que nos hace únicos", indicó Valera.

Vuelve el debate: ¿Hogueras de Sant Joan u Hogueras de Alicante? / INFORMACIÓN

Frente a esta visión, Juan Carlos Vizcaíno, experto en Hogueras, defendió una lectura moderna del debate. "Esto va de marca, y la marca ‘Hogueras de Alicante’ es más clara, más directa, más potente. Lo vemos con ejemplos: las Fallas de Valencia, la Feria de Abril de Sevilla, los Sanfermines de Pamplona. Son nombres que conectan ciudad y fiesta. Nosotros, en cambio, seguimos con un nombre que no sitúa a la ciudad”. Vizcaíno, incluso, indicó que: "Nuestras hogueras no se queman la noche de San Juan, sino en la de San Guillermo. Mantenemos un anacronismo. Y fuera de Alicante, decir ‘hogueras de San Juan’ no dice mucho; puede ser Galicia, Cataluña o cualquier otra parte del Mediterráneo".

Turismo: impacto y percepción

La concejala de Turismo, Ana Poquet, destacó "el impacto turístico y económico de las Hogueras de San Juan, con un millón de personas el año pasado disfrutando de los días grandes de Alicante y unas cifras económicas que, según la Federació de Fogueres alcanzaron los 300 millones de euros". "En cualquier caso y, más allá de los números, las Hogueras son parte intrínseca de nuestra cultura y tradiciones y un valor turístico fundamental que posiciona a Alicante como un destino imprescindible en cualquier momento del año, pero aún con mayor motivo, durante nuestras fiestas oficiales", ha añadido.

En esta misma línea intervino José Mancebo, director del Patronato de Turismo de la Costa Blanca. Aunque se mostró más neutral en el debate nominal, incidió en el valor estratégico de la fiesta como herramienta de promoción. "Nosotros usamos las Hogueras para contar la historia del territorio. La identidad es lo más importante. Cuando viajamos fuera, más que el nombre, importa qué ocurre, cómo se vive, el color, la pólvora, la alegría, el hecho de tomar la calle. En ese sentido, las Hogueras son únicas. Si el nombre es ‘de San Juan’ o ‘de Alicante’ no cambia tanto a nivel internacional. Lo que cuenta es cómo lo contamos", subrayó Mancebo.

Promoción de la Fiesta

Mientras unos defienden la tradición y otros apuestan por la modernización, todos coinciden en algo: la Fiesta es un activo invaluable. Respecto a la estrategia de marca, Vizcaíno insistió: "Llevamos 35 años sin una definición clara de marca. Eso nos ha lastrado. Aunque la fiesta es muy conocida en la Comunidad Valenciana, sigue sin tener un reconocimiento fuerte fuera. Y lo cierto es que Alicante, por su perfil turístico, podría liderar esto”.

A pocos años del centenario de las Hogueras, el debate promete no apagarse. "Cada cierto tiempo, esta discusión vuelve. Y volverá, este es un debate que siempre estará encima de la mesa", afirmó Pedro Valero.