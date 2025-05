Antoni Forner, ingeniero químico: «Hay que modernizar la red eléctrica para almacenar la energía renovable»

Antoni Forner se impuso este jueves entre cinco finalistas en la entrega del premio Princesa de Girona de Investigación, en un acto celebrado en Badajoz, presidido por el rey Felipe, dentro del Tour del Talento. Ganador en 2022 de una beca europea por un proyecto de megabaterías de flujo para el almacenamiento de electricidad, el ingeniero químico dirige en la actualidad un joven grupo de investigación en Países Bajos que trabaja en un proyecto centrado en el desarrollo y despliegue de tecnologías energéticas sostenibles. Se graduó con Premio Fin de Carrera en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante.

¿Se esperaba el galardón?

El nivel era altísimo. Se lo podrían haber dado a cualquiera de los otros finalistas y me habría parecido justo. Un parámetro muy importante para este premio, por lo que se pudo comentar, es el compromiso con las nuevas generaciones, como qué hacemos para desarrollar talento joven. Lidero un grupo con 25 jóvenes que se están desarrollando como científicos, haciendo su tesis doctoral, su postdoctorado o su máster y en ese sentido el premio creo que valora positivamente la habilidad de los candidatos de mentorizar, de supervisar y desarrollar talento.

Se le veía emocionado...

He trabajado muy duro para estar donde estoy. Que se reconozca tu trayectoria y esfuerzo es bonito. Llevo mucho tiempo fuera de España, unos 13 años, y que te reconozcan a un nivel tan alto en tu país, pues es especialmente emotivo.

Rey Felipe VI

¿Qué le dijo el rey Felipe?

Fue muy simpático, educado y sencillo. Me preguntó dónde vivía, qué tal me iba todo en Eindhoven y sobre las tecnologías de almacenamiento. Demostró tener unos conocimientos muy buenos y hablamos del futuro de las energías sostenibles.

¿Y por dónde va ese futuro?

Vivimos en un momento de transición histórico, en el sentido de que estamos instalando más y más energías renovables como la solar y la eólica. Y creo que esto es bueno. Las energías renovables no contaminan, no emiten y son más económicas que los combustibles fósiles. Hay una razón de sostenibilidad, de proteger nuestro planeta y una razón económica también. El problema es que para poder integrar estas energías renovables en nuestro sistema eléctrico actual vamos a tener que desarrollar grandes cantidades de almacenamiento. Es la clave y en lo que nosotros trabajamos.

Baterías de iones de litio

¿Puede poner ejemplos?

Un ejemplo son las baterías de iones de litio que se utilizan en los coches, los teléfonos o los portátiles, pero no son tan adecuadas, no encajan muy bien en este problema de almacenamiento a gran escala. Hay otras tecnologías como las baterías de flujo que almacenan la energía eléctrica en forma de energía química en un líquido que se llama electrolito. Esto es en lo que trabajamos. Son baterías que escalan mucho mejor. Se podrían utilizar a una escala enorme. Estoy hablando de megavatios o gigavatios hora. Imagino que estas baterías podrían utilizarse conectadas a parques solares o eólicos, con un almacenamiento a escala ciudad. Por ahí va a ir el futuro.

¿Qué peso tienen las renovables?

Países como España ya generan en ciertos días gran parte de su capacidad energética de renovables. Vamos a tener que modernizar nuestro sistema eléctrico, nuestra infraestructura de red, y eso va a necesitar un cambio de paradigma en cómo generamos y almacenamos la energía. Las fuentes renovables tienen muchas ventajas pero son intermitentes y eso va a requerir una modernización del sistema. Hay suficiente sol y viento como para darle energía a todo el mundo, ese es el concepto básico, pero el sol no está siempre brillando ni el viento soplando. Necesitamos almacenar. Ese es el punto clave. Ahora la generación de electricidad se regula a la demanda y hay operarios en la red eléctrica que gestionan ese balance en un proceso tedioso y complicado. En ese mix que hay en el tendido con diferentes fuentes, nuclear, hidroeléctrico, eólico, solar, lo que hacen es ir regulando la oferta y la demanda. Si tienes renovables en ese mix que son intermitentes, hay que modernizar el sistema eléctrico, ya sea con almacenamiento, ya sea con sistemas más inteligentes de gestión, y esto vale para España y a nivel global.

Cambio climático

¿Estamos aún a tiempo de amortiguar el cambio climático?

Realmente soy optimista, si no, no trabajaría en este campo tan apasionante. Ya estamos haciendo muchos progresos con las energías solar y eólica, con la capacidad instalada. El cambio climático ocurre y va a seguir ocurriendo porque todavía hay grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, por lo que es urgente trabajar en la desfosilización de nuestro sistema energético. Si no hiciéramos nada y siguiéramos emitiendo como hacen los países desarrollados, tendríamos un problema grave en 50 ó 100 años. Pero si conseguimos reducir o eliminar las emisiones y encima pudiéramos capturar algo de dióxido de carbono que ya está en la atmósfera, estaríamos en un paradigma muy prometedor. Podríamos sostener el calentamiento global a una media de dos grados, lo que, según los expertos nos permitiría vivir en el planeta, pero con consecuencias negativas.

¿Qué se hace en este sentido?

Si quieres eliminar las emisiones de CO2 tienes que desfosilizar todos los sectores que emiten, como el transporte o la generación eléctrica. Eso lo hacemos con renovables ya en gran medida en España. El otro sector es la industria química. Tienes que seguir produciendo todos los bienes que necesitas, como el cemento, el acero, los fertilizantes o el plástico sin emitir dióxido de carbono. Ese es el cambio y es brutal, en ese sentido es donde yo creo que gran parte de esa transformación va a venir de tecnologías electroquímicas.

Gran apagón

Aún no se saben las causas del apagón en España. ¿Tan frágil es nuestro sistema eléctrico?

Hablamos de una infraestructura gigantesca que tiene entradas de generación de muchas fuentes diferentes, hidroeléctrica, ciclo combinado, nuclear, fotovoltaica, eólica. Es extremadamente complejo. Mi equipo desarrolla tecnologías electroquímicas y estas van a ser gran parte de un futuro energético sostenible, porque nos van a permitir almacenar renovables, en forma de baterías o de hidrógeno. Disponiendo de formas de almacenar a muy gran escala podríamos, por ejemplo, producir por la noche electricidad y no se consume, almacenarla en una batería o en una molécula como el hidrógeno y cuándo la necesitemos, transformarla otra vez a energía eléctrica.

¿Qué capacidad hay?

En España tenemos algo de almacenamiento con hidroeléctricas pero eso no va a ser la solución para toda la generación eléctrica de renovables. Una tecnología de baterías de muy bajo coste, en cuyo desarrollo trabaja nuestro grupo, nos permitirá almacenar grandes cantidades de energía y luego liberarla rápido donde y cuando la necesitemos. Uno de los problemas es esa habilidad de responder en segundos o minutos, que es lo que parece que falló en el apagón, pues se tardaron horas en reconectar los sistemas. Si logramos almacenar renovables en baterías con capacidades de gigavatios hora será más fácil inyectar electricidad en el tendido, ya que estas baterías tienen tiempos de respuesta muy rápidos. Ofrecen una versatilidad mayor que otros sistemas de almacenamiento y generación como la hidroeléctrica o nuclear.