Hogueras frente a la prohibición de las mascletás: "Para los que apostamos por la pólvora es un roto"

Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en plena cuenta atrás para las Hogueras. Las comisiones alicantinas amanecen este viernes con una nueva realidad: desde el 1 de junio, solo se autorizarán mascletás promovidas por la Federació de Fogueres o aquellas celebradas entre el 19 y el 24 de junio, los días grandes de la Fiesta. El anuncio, que se hizo público este jueves por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, durante la asamblea general de la Federació con los representantes de las comisiones, supone un freno ante la tendencia de organizar disparos pirotécnicos fuera del calendario oficial.

El equipo de gobierno del PP, justificó esta medida con el argumento de "descongestionar los servicios municipales" y "minimizar las molestias vecinales", tras un año especialmente intenso en cuanto a espectáculos pirotécnicos, según la concejala de Fiestas estos espectáculos se han multiplicado por diez en los últimos meses. La decisión estará vigente, al menos, hasta 2026. Sin embargo, para las comisiones que ven en la pólvora una forma de dinamizar los barrios, generar ingresos y mantener viva la Fiesta todo el año, el nuevo escenario representa un problema difícil de encajar.

"Ha sido un jarro de agua fría"

En la hoguera Plaza Galicia, su presidente César Sirvent no esconde su decepción. "Me parece muy mal, pero es lo que hay. Es lo que la gente acepta, pero nos ha caído como un jarro de agua fría". Sirvent explica que su comisión tiene prevista una mascletà el próximo 24 de mayo en homenaje al pirotécnico alicantino fallecido en un accidente, Pedro Luis Sirvent. "Será una mascletà nocturna, la que más pólvora tendrá de todas, con 70 kilos. En este caso solo la mascletà vale mucho dinero, pero la tenemos presupuestada porque nuestra intención era revalidar el primer premio que nos dio Federació el año pasado. Para quienes apostamos por la pólvora durante todo el año, esto es un roto", afirma.

Y es que, aunque los disparos programados antes de junio se podrán realizar, la nueva normativa recorta las posibilidades de organizar actos de este tipo el resto del año. Para muchas comisiones, estos eventos suponían no solo un acto festivo, sino una forma de financiación. "No tenemos mucha ayuda del Ayuntamiento y encima nos ponen trabas para organizar este tipo de actos", comenta Charo Fernández, presidenta de la hoguera Alacant Golf, quien subraya la falta de alternativas: "Muchas comisiones organizan almuerzos, pero pocas, disparos pirotécnicos, tendremos que reinventarnos".

Fiesta, cultura y economía

Las comisiones insisten en que las mascletás no son solo pólvora, sino también cultura y dinamización económica. El presidente de la hoguera Florida Portazgo, José Muñoz, señala que este tipo de acciones generan "riqueza" en muchos sentidos. "Con estos actos se da trabajo a los pirotécnicos locales, se mueve el barrio y se crea fiesta. No es tanto lo que se recauda como la imagen que se proyecta", señala Muñoz quien señala que su comisión no se rendirá en la organización de espectáculos pirotécnicos: "solicitaremos permiso para realizar la mascletà que tenemos prevista para octubre y, si algo que podamos asumir, nos ofreceremos".

Buscar alternativas

La limitación afecta también a quienes habían integrado estos disparos como parte clave de sus estrategias para recaudar fondos para el monumento. El presidente de Florida - Plaza La Viña, David Golf, se siente afortunado de que su mascletà caiga justo el 31 de mayo, un día antes de la entrada en vigor de la norma, pero indica que este cambio afecta a todo. “Nos hemos librado por poco, pero a partir de ahora nos tocará reinventarnos. Antes hacíamos una en Navidad y otra antes de Hogueras, y sacábamos bastante dinero para el monumento. Esto lo cambia todo”. Aunque entiende que el Ayuntamiento haya actuado, cree que la medida penaliza a todos por igual. "Vamos a tener que inventarnos algo. Tómbolas, cenas... lo que sea" destaca.

Menos pólvora

Desde otras comisiones se reconoce que, quizás, era el momento de frenar un poco. La presidenta de la hoguera San Blas, María del Mar Valera, lo ve como una llamada de atención. "Nosotros hicimos una por el 95 aniversario, pero normalmente no solemos. Es cierto que muchas veces se utilizan como mecanismo para hacer caja, pero habrá que buscar otras fórmulas".

En la misma línea se sitúa Lucía Durá, presidenta de la hoguera José María Py. "A nosotros no nos afecta mucho porque no somos muy activos con las mascletás. Este año sí hemos hecho una por el 75 aniversario. Entendemos que haya barrios donde guste más, pero si queremos convivir, también hay que respetar", afirma Durá.

Un cambio de ciclo

Aunque las mascletás seguirán resonando durante los días grandes de la fiesta, lo cierto es que este cambio marca un antes y un después para muchas comisiones. Mientras tanto, las mascletás previstas antes del 1 de junio, como las de José María Py, Alacant Golf, Florida-Plaza La Viña o Plaza Galicia, seguirán adelante.