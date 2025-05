Sor Irene Estadella: "No nos falta la ilusión de que nuevo papa visite la Santa Faz"

La noticia llegó mientras el monasterio guardaba silencio. A media tarde, en pleno rezo de vísperas, las hermanas del monasterio de la Santa Faz seguían la rutina marcada por la liturgia. En el coro, la oración continuaba. Pero en otro rincón del convento, una llamada rompió la rutina: ya había nuevo papa.

Fue entonces cuando sonaron las campanas. "Una de las hermanas recibió la noticia y enseguida fue a tocar el pulsador de las campanas", recuerda sor Irene Estadella, vicaria de las Canónigas Regulares de San Agustín. "Las que estábamos en el coro aún no sabíamos nada, pero al oírlas supimos: ya tenemos papa". La elección todavía era un misterio: no se conocía el nombre, ni el rostro del pontífice, pero eso no importaba. "Lo que celebrábamos era la llegada de un nuevo pastor, elegido por el Espíritu Santo. Y eso fue suficiente. Fue un regalo", dice sor Irene.

Un cambio sobre la marcha

La liturgia también se adaptó sobre la marcha. En cuanto se confirmó que el cónclave había terminado, el capellán del monasterio, Miguel Ángel Cremades, modificó las oraciones previstas para esa tarde. "Iba a celebrarse la misa porel conclave, pero en cuanto se supo que ya había sido elegido el nuevo papa, se cambiaron los textos litúrgicos para ofrecer la eucaristía por el nuevo pontífice”, explica la religiosa.

En la comunidad, el ambiente es de ilusión. Aunque aún no conocen bien al nuevo pontífice, sí saben que es de espiritualidad agustiniana. "No pertenece a nuestra misma rama que nosotras, pero sí a la Orden de San Agustín. Es la misma de los agustinos del colegio San Agustín de Alicante y de las hermanas contemplativas de Orihuela", aclara. "Nosotras somos Canónigas Regulares, pero compartimos la misma regla y llamamos a San Agustín nuestro padre".

Sor Irene Estadella, vicaria de las Agustinas, muestra una imagen del nuevo papa, León XIV, en el monasterio de Santa Faz. / PILAR CORTÉS

Unidad y comunión

Las primeras palabras del nuevo papa dejaron una buena impresión en el monasterio. "Creo que fue fundamental que habló de la paz, la unidad y de los pobres. Leyéndolo en clave agustiniana, está muy marcado por la comunión", apuntó

Desde la espiritualidad que guía a las Canónigas de San Agustín, esta llamada a la comunión es importante. “Nuestro padre San Agustín nosinvita a vivir la caridad como don supremo en comunión, un solo corazón y una sola alma en camino hacia Dios", explica sor Irene. "Eso que él ha vivido como agustino creemos que lo trasladará a toda la Iglesia, y va a ser muy bueno, muy positivo para todos".

Para sor Irene, ese mensaje llega en un momento muy importante. "Vivimos en un mundo tan quebrado, resquebrajado por la falta de paz, por la confusión. El papa tiene muchos retos por delante, a los que deberá hacer frente con toda su solicitud pastoral, pero con el apoyo de toda la Iglesia, que ya desde el primer momento, aún sin saber quién era, ha comenzado a rezar por él", indicó.

Un misionero al frente de la Iglesia

Aunque todavía hay mucho por conocer del nuevo pontífice, en el monasterio ya sienten una cercanía con León XIV. Al recibir las primeras noticias sobre él, incluida su etapa como obispo misionero en Perú, reconocen en su trayectoria una profundidad que ahora adquiere un nuevo sentido. "Ha estado muchos años misionando en Perú, y eso le dará un talante especial", valora sor Irene. "Ahora es misionero de la Iglesia universal".

Respecto al estilo del pontífice, sor Irene no duda en destacar lo que ya se vislumbra de su persona: "Se le nota una dulzura, una humildad a este papa. Desde su primera intervención ya transmite un rosto de Cristo que esperamos que se muestre ante toda la humanidad. Ese rostro del Señor, que aquí es luz en el pueblo de Alicante, esperemos que lo muestre con misericordia", apuntó sor Irene.

¿Una visita a la Santa Faz?

Con ilusión, aunque con los pies en la tierra, sor Irene no descarta un sueño: que el nuevo papa pueda algún día visitar el monasterio. "Sabemos que es muy complicado, que hay mucho protocolo, pero ilusión no nos falta”, admite con una sonrisa. “Sería un acontecimiento histórico. Nunca ha venido un papa a la Santa Faz”. De momento, continúan con su vida de oración y contemplación, acompañando al nuevo pontífice desde la oración.