El tiempo en Alicante: sol, lluvia y subida de las temperaturas este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en el interior. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios; mientras que las máximas seguirán en ascenso. El viento soplará flojo de componente oeste tendiendo por la tarde a flojo a moderado de componente este.

El sábado habrán intervalos nubosos sin descartar chubascos ocasionales con tormenta en el interior por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en ascenso o sin cambios mientras que las máximas tendrán cambios ligeros. El viento será de flojo a moderado de componente este durante las horas centrales y flojo de dirección variable a primeras y últimas horas.

El domingo la agencia prevé intervalos nubosos con chubascos ocasionalmente con tormenta en el interior de la mitad norte, sin descartar en el resto de manera dispersa. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios y máximas en ascenso. El viento soplará flojo de componente oeste, con brisas en el litoral durante las horas centrales.

En Alicante el cielo estará despejado durante toda la mañana aunque no se descartan lluvias débiles hasta el mediodía. Las temperaturas no pasarán de los 22ºC. El sábado por la mañana el cielo estará cubierto y por la tarde se despejará mientras que el domingo no se descartan lluvias por la tarde y una ligera subida de las temperaturas.

El tiempo en Elche

Elche tendrá hoy el cielo con alguna nube y con máximas de 24ºC mientras que el sábado y el domingo se espera un día muy similar, aunque el último día de la semana las temperaturas podrían llegar a los 28ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá el cielo nublado y se espera lluvás débiles por la mañana. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 19ºC. El sábado será un día muy similar aunque el domingo aumenta la probabilidad de chubascos.

El tiempo en Elda

Elda vivirá una jornada con el cielo cubierto mientras que las temperaturas no sufrirán muchos cambios. El sábado y el domingo el día será muy similar sin descartar que el domingo pueda haber algún chubasco.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja el cielo estará despejado y los termómetros llegarán a los 22ºC. El sábado y el domingo la jornada será prácticamente idéntica con una ligera subida de las temperaturas.

El tiempo en Orihuela

La Aemet prevé cielos con intervalos nubosos por la mañana y despejado por la tarde. Las máximas llegarán a los 24ºC. El sábado será un día muy similar al del domingo aunque con una ligera subida de los termómetros.

El tiempo en Alcoy

Alcoy contará con un cielo nublado por la mañana y los termómetros no pasarán de los 20ºC. El sábado podrían haber lluvias débiles a mediodía y a última hora de la tarde mientras que el domingo llegarán a final del día.