Alicante forja acuerdos con Jeddah en el Foro de Diálogo de Ciudades Árabes y Europeas

El Ayuntamiento de Alicante ha establecido líneas de colaboración para la captación de inversiones y otros proyectos de cooperación con Jeddah, la segunda ciudad en población e importancia de Arabia Saudí, en el marco del Foro de Diálogo de Ciudades Árabe-Europeas (AECD 2025), que se desarrolla hasta hoy, martes, en Riyadh, la capital saudí. El alcalde Luis Barcala se reunió este domingo con su homólogo de Jeddah, Saleh Ali AlTurki, para avanzar en estos acuerdos y ayer lunes hizo lo propio con dirigentes municipales y empresarios de Dubai, Damasco, Rabat y Tánger con el mismo objetivo diplomático de promocionar Alicante como destino idóneo para la captación de inversiones y otros vínculos sociales, turísticos, económicos y culturales.

Barcala encabeza la delegación alicantina en este Foro de Diálogo de Ciudades Árabe-Europeas, de la que también forma parte el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, y en el que se dan cita más de 120 alcaldes de ambas zonas geográficas y medio centenar de organizaciones para el desarrollo e instituciones financieras bajo el lema «Conectando ciudades, construyendo futuros». En representación de España, y por invitación de la organización saudí del encuentro, también participan en la cumbre los alcaldes de Madrid, Málaga, Granada y Marbella y los vicealcaldes de Barcelona y Córdoba.

«Es una gran oportunidad para tender puentes y generar vínculos puntos de encuentro y colaboración entre ciudades europeas y árabes con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida en los grandes espacios urbanos y poner el acento en la sostenibilidad», ha destacado Barcala. «Este foro también supone un gran escaparate para divulgar la gran apuesta innovadora de Alicante en la gestión responsable del uso del agua en un contexto climático cada vez más exigente y desafiante», ha añadido.

Luis Barcala se reunió este domingo con el alcalde de Jeddah, Saleh Ali AlTurki. / INFORMACIÓN

Políticas frente al evejecimiento de la población

En la jornada inaugural del encuentro celebrada el domingo, el primer edil expuso las «privilegiadas condiciones y las múltiples posibilidades» que ofrece Alicante para la captación de inversiones que den continuidad «al proceso de transformación y desarrollo» que experimenta la ciudad. «En esta primera toma de contacto entre los alcaldes participantes hemos abordado los programas y actuaciones que más nos preocupan, así como los mayores logros; y en el caso de Alicante hemos expuesto el proceso de transformación urbana, social y estructural, en cuanto a la generación de riqueza y empleo, que atraviesa la ciudad actualmente», ha explicado Barcala.

«En particular, en el aspecto social», ha añadido, «hemos destacado nuestras políticas para hacer frente a los problemas del envejecimiento de la población, la brecha digital y generacional, con el objetivo de que nuestros mayores no estén solos, para lo que estamos aplicando la inteligencia artificial a asistentes virtuales que contribuyan a combatir la soledad no deseada». En este ámbito de actuación, Barcala también se ha mantenido un encuentro de trabajo con Agata Krause, especialista del programa Hábitat de Naciones Unidas para la mejora de la calidad de vida en las ciudades y comunidades.

En el marco de estos encuentros bilaterales de diplomacia municipal, el primer edil se reunió este lunes con los responsables de la empresa Expocity Dubai, que es la encargada de la organización de la próxima cumbre de ciudades de Asia y el Pacífico entre el 27 y el 29 de octubre de este año. Y también hizo lo propio con los alcaldes de Damasco, Rabat y Tánger, entre otras ciudades participantes en el encuentro.

Foro de acción local con el ejemplo de Alicante Agua Circular

Asimismo, Barcala intervendrá hoy martes en la jornada de clausura en un foro de acción local, en el que el primer edil explicará la estrategia municipal «Alicante Agua Circular» para el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos que el Ayuntamiento desarrolla de la mano de su socio tecnológico Aguas de Alicante. Este foro de acción local ofrece un espacio interactivo para que los alcaldes y funcionarios municipales participantes conozcan y debatan medidas de gobierno e iniciativas innovadoras que mejoran la calidad de vida en las ciudades.

Este taller interactivo de la AECD lleva por título «Gobernanza multilateral y procesos exitosos de cocreación» y se centrará en la presentación de «Alicante Agua Circular» y otro proyecto urbano de Rabat, considerados por la organización «como iniciativas de dos ciudades reconocidas por su ejemplar participación en la toma de decisiones y como ejemplo de estructuras de gobernanza eficaces y estrategias de participación exitosas que han generado resultados positivos en la mejora de la participación ciudadana y el desarrollo local».

El Foro AECD es una plataforma global y regional que fomenta la cooperación, mejora la comunicación y fortalece las relaciones entre representantes de ciudades y municipios europeos y árabes, incluidos alcaldes, presidentes, secretarios y gobernadores, con la participación de actores clave del desarrollo internacional como organizaciones urbanas, uniones municipales e instituciones donantes.